Il nuovo Assassin's Creed potrebbe essere presentato oggi secondo un rumor

Il nuovo Assassin's Creed, quello ad ambientazione vichinga, tanto per intenderci, potrebbe essere presentato oggi da Ubisoft secondo Shinobi602, un noto insider. Questo rumor va ad aggiungersi alle tante voci che stanno circolando in rete nelle ultime ore. Un susseguirsi si sussurri che, però, fa pensare al fatto che qualcosa stia realmente per muoversi.

Nella notte vi abbiamo riportato la notizia di Amazon Germania e del leak su di un fantomatico libro su Assassin's Creed: Valhalla, adesso torniamo a parlare di uno degli insider più noti del settore, tale Shinobi602, che ha affermato con sicurezza sul forum ResetEra che nella giornata di oggi ci sarà l'annuncio del nuovo Assassin's Creed. Già nei giorni scorsi Shinobi aveva detto che Assassin's Creed 2020 sarebbe stato annunciato presto.

Non sappiamo quali saranno i modi e i tempi di Ubisoft e soprattutto se Shinobi602 abbia effettivamente ragione. In ogni caso dovremo aspettare solo poche ore per scoprire se l'insider ha effettivamente informazioni di prima mano. Per il momento prendete il tutto per quello che è: un gustoso rumor.

Secondo il sito PushSquare, oltretutto, questa presentazione potrebbe anche essere un nuovo assaggio delle potenzialità di PS5. Comunque e in ogni caso oggi sarà una giornata interessante. Restate con noi.