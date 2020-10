One Piece: Nami prende vita nel cosplay di haruka_20

Comincia una nuova giornata, e di certo noi non potevamo lasciarvi privi del cosplay quotidiano: oggi 23 ottobre 2020 (un venerdì) torniamo a proporvi la Nami di One Piece. Curiosi? Vediamo allora i dettagli.



La cosplayer haruka_20, della quale avrete forse già sentito parlare, ha dedicato il suo ultimo cosplay alla Nami di One Piece. Il costume è basato sugli archi narrativi successivi al salto temporale, e in generale cerca di celebrare la nota protagonista al femminile del manga (e anime) di Eiichiro Oda.



Che altro aggiungere? Il costume sembra praticamente perfetto, e complessivamente si tratta di un cosplay di valore. Anche se forse la parrucca avrebbe avuto bisogno di essere acconciata: ma questo lo deciderete voi. Cosa ne pensate nel cosplay? L'immagine è qui di seguito.



