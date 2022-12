Overdose: per Kojima, solo Microsoft ha capito il progetto, gli altri lo hanno preso per matto

Hideo Kojima è tornato a parlare di Overdose in un'intervista con IGN.com, in cui ha spiegato come Microsoft sia stata l'unica a comprendere davvero il progetto, cui stava pensando da circa sei anni.

Nel corso dell'intervista Kojima ha definito il gioco che sta sviluppando in esclusiva per Xbox come "inusuale", quindi ha spiegato da cosa è nato. Sostanzialmente il designer giapponese tende ad annoiarsi facilmente nel fare sempre le stesse cose e dei videogiochi gli piace la continua evoluzione tecnologica, da cui trae linfa creativa.

Proprio da ciò è nato Overdose: "Ho penato per cinque o sei anni al progetto a cui stiamo lavorando con Microsoft. Richiede infrastrutture che non erano mai state necessarie prima, quindi ne ho parlato con molte grosse compagnie, presentandolo, ma ma mi hanno preso per matto. Alla fine è stata Microsoft a dimostrare di capire e ora ci stiamo lavorando insieme, incluso sul fronte tecnologico."

Che aggiungere? Siamo sempre più curiosi di sapere di cosa si tratta. Di Overdose è stato svelato che è un'esclusiva Xbox e che sarà basato sul cloud. È emerso anche un video di gameplay rubato, mai comunque confermato.