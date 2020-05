Pac-Man, i miei primi quarant'anni

Difficile dire se esistano videogiochi che abbiano avuto la stessa importanza di Pac-Man per la nostra industria, come avremo modo di vedere nel corso dell'articolo. Sicuramente ce ne sono di fondamentali e di più influenti, ma in contesti differenti e più maturi per il settore. Pac-Man fu in molti sensi un precursore di tutto ciò che è venuto dopo, per questo è importante festeggiarne i quarant'anni ... tanti, ma nemmeno troppi, se ci pensate bene.

La storia del brano Pac-Man Fever è particolarmente rappresentativa del successo riscosso da Pac-Man, in particolare negli Stati Uniti, dove era difficile non incontrarlo girando per locali che offrivano cabinati. Il coin op di Namco non fu il primo successo videoludico dell'epoca, visto che nel 1980 sul mercato c'erano già Pong, con tutte le sue varianti, Night Driver, Lunar Lander, Asteroids e Space Invaders, tanto per citare qualche nome, ma fu sicuramente il primo ad avere un successo tale da farlo trascendere dalla sua dimensione videoludica, rendendolo un fenomeno di massa.

"Ho la tasca piena di monetine e sono diretto in sala giochi. Non ho molti soldi, ma ho portato tutti i miei risparmi. Sul mio dito c'è un callo e mi fa male una spalla. Li mangerò tutti appena diventeranno blu. Perché ho la febbre di Pac-Man. Mi sta facendo impazzire. Ho la febbre di Pac-Man. Sto perdendo la testa."

I due non sapevano nulla di videogiochi, come del resto moltissimi a quell'epoca, e non erano dei frequentatori abituali di sale giochi, ma furono letteralmente rapiti da quella pallina gialla mangia pillole inseguita da fantasmi colorati, al punto che tornarono più volte a giocarci mentre svolgevano dei lavoretti in un vicino studio di registrazione. Pac-Man era già un successo mondiale quando decisero di dedicargli una canzone. La chiamarono " Pac-Man Fever ", un brano pop rock molto leggero che però riusciva a riassumere in modo eccelso quel periodo e l'influenza che i videogiochi iniziavano ad avere sulla cultura popolare:

Quando Jerry Buckner e Gary Garcia entrarono in quel ristorante volevano solo qualcosa di buono da mangiare. Si trovavano a Marietta, in Georgia (Stati Uniti), una piccola città con alcuni locali molto rinomati, tra i quali quello che avevano scelto, lo Shillings. Erano due musicisti di Atlanta con tanti progetti e pochi successi, ma quel giorno incontrarono il loro destino. In mezzo al locale c'era uno strano tavolo che attirò subito la loro attenzione. Era un cabinato di Pac-Man.

L’epoca d’oro dei videogiochi

Quella che viene vista come la preistoria dei videogiochi fu in realtà un'epoca florida e vitale. Quando uscì Pac-Man, Gunfight aveva introdotto da tempo i microprocessori nei coin op, il Magnavox Odyssey era già storia, lo ZX80 di Steve Sinclair era appena arrivato sul mercato, la Commodore si muoveva come uno schiacciasassi per surclassare i suoi concorrenti nell'ambito dei micro computer, Miyamoto lavorava per Nintendo da qualche anno e presto si sarebbe fatto conoscere con il suo Donkey Kong e l'Atari di Nolan Bushnell, all'epoca in mano a Ray Kassar, dominava l'esile e incredibilmente fragile mercato console con l'Atari 2600, inseguita dall'Intellivision di Mattel Electronics.

Dal punto di vista creativo eravamo in quella che viene definita l'epoca d'oro dei videogiochi, che bene è stata riassunta da Mark Cerny, conosciuto come system architect delle ultime console PlayStation, ma all'epoca sviluppatore in erba che stava per muovere i suoi primi passi nell'industria e che nel 1984 avrebbe partorito l'eccezionale Marble Madness:

"Fino al 1986 c'era l'idea che ogni gioco dovesse essere completamente nuovo e differente. Per dire, se qualcuno avesse fatto un gioco di lotta, noi altri non avremmo potuto fare un gioco di lotta perché sarebbe stato un prodotto derivativo. Questa attitudine mantenne il mercato flessibile. Credo che i giocatori delle sale giochi degli anni '80 fossero più flessibili perché ogni volta che provavano un gioco di Atari dovevano superare lo scoglio di apprendere un nuovo schema di controllo, una nuova filosofia di vita."

Il discorso di Cerny non inganni: i cloni c'erano anche allora (Pac-Man ne ebbe moltissimi, ad esempio), ma il suo riferimento è all'attitudine dei grandi produttori, che si sfidavano a colpi di idee innovative, osservandosi attentamente proprio per non ripetere quanto fatto dagli altri.

Le sale giochi erano i videogiochi e lo sarebbero state per tutti gli anni '80 e per parte degli anni '90, anche se si tende a dimenticarlo. Era nei coin op che si concentravano gli investimenti maggiori dei neonati publisher e, nonostante alcuni limiti dovuti al modello economico del gettone per partita, fu in sala giochi che nacquero e si svilupparono la maggior parte dei generi videoludici del macro insieme "action arcade", molti dei quali vivi e vegeti ancora oggi.