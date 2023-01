Parte La Sfida, un gioco col Trio Medusa per diffondere la cultura assicurativa e il valore della protezione

Ormai è assodato che la gamification sia un metodo molto efficiente per insegnare nuove nozioni e comportamenti virtuosi velocemente. Per questo motivo molte aziende stanno usando i videogiochi o le esperienze interattive per informare e rendere più consapevole la propria clientela in modo fresco e divertente. Intesa San Paolo, per esempio, ha chiesto al Trio Medusa di essere il volto di un webgame interattivo che nel corso delle prossime 10 settimane spiegherà, col classico stile ironico e tagliente dei tre comici, la cultura assicurativa e il valore della protezione. Questo nuovo gioco si chiama La Sfida.

A partire da oggi, 16 gennaio 2023, e per le prossime 10 settimane sarà possibile giocare e provare a vincere i tanti premi in palio. Basterà andare sul sito lasfida.inactionesg.it e seguire le istruzioni che a turno Giorgio Daviddi, Gabriele Corsi e Furio Corsetti condivideranno con noi. Il celebre trio televisivo, infatti, ogni settimana racconterà una storia diversa, portando nel game online scenari tratti dalla vita quotidiana e starà a noi scegliere da che parte andare. Su telefono per decidere basterà fare un classico swipe a destra o a sinistra, mentre da PC si potranno cliccare col mouse le frecce che compariranno a ogni bivio: tutto molto semplice e intuitivo.

In questo modo ci troveremo a riflettere su situazioni a tratti assurde, altre marcatamente dissacranti, ma tutte pensate per veicolare attraverso la comicità tipica del Trio messaggi e suggerimenti utili sul mondo assicurativo. Di tanto in tanto ci sarà anche qualche quiz, per variare il ritmo del gameplay, come amiamo dire su Multiplayer.it.

Ogni scelta sarà però l'occasione per imparare in maniera veloce, diretta e divertente l'importanza di alcuni comportamenti virtuosi come la gestione razionale del risparmio e della protezione assicurativa nella vita. Anche l'assegnazione del punteggio all'interno del gioco sarà variabile a seconda delle decisioni che il giocatore prenderà. I punti saranno accumulati in tre aree - Wisdom, Safety, Sustainability - che sono gli ambiti di gioco lungo i quali si svilupperanno gli episodi. Alla fine della partita la somma di questi punteggi decreterà un punteggio complessivo, con il quale scalare le classifiche settimanali e vincere i tanti premi in palio, nonché concorrere alla classifica generale e al montepremi finale.

Ogni settimana i primi 20 classificati vinceranno premi fino a un valore di 100€. I 15 giocatori con i punteggi migliori alla fine delle 10 settimane potranno vincere premi fino a un valore di 300€. Anche chi non riesce a far parte dei primi posti in classifica avrà una chance di vincere qualcosa: alla fine del concorso saranno messi in palio 50 voucher da spendere sul portale di moda sostenibile Humana Vintage, un portale che promuove uno stile di vita più sostenibile e consapevole.

Tutte le informazioni sui premi, il regolamento, ma soprattutto il gioco, sono disponibili all'indirizzo lasfida.inactionesg.it.

A garantire la qualità dell'esperienza sarà Francesco "Ciccio" Lancia, autore e conduttore tv e radio, attore e formatore di improvvisazione teatrale, ideatore di numerosi format teatrali e giochi di ruolo, creatore di format per la tv e per il teatro. Francesco ha, infatti, seguito lo sviluppo delle storie e delle dinamiche di gioco.

Parteciperete?