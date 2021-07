PlayStation Experience, l'evento PS5 è imminente? Lo suggerisce un tweet di Sony

PlayStation Experience, l'atteso evento dedicato ai nuovi giochi per PS5, potrebbe essere imminente: lo suggerisce un tweet pubblicato probabilmente per errore da PlayStation Italia e subito rimosso.

PlayStation, il tweet sospetto.

Come saprete, si stanno moltiplicando gli indizi in tal senso: prima Sony ha registrato il marchio PSX legato alla conferenza, poi è spuntata la possibile data dell'8 luglio per la PlayStation Experience.

In merito al tweet le ipotesi sono diverse e c'è chi dice si tratti semplicemente di un post social in vista della prossima partita della nazionale italiana ai campionati europei. Ma perché allora citare le cuffie?

Come noto, gli eventi PlayStation hanno iniziato a essere trasmessi con un audio tridimensionale che possa restituire un'idea delle atmosfere dei giochi presentati ai possessori di PlayStation 5 in possesso delle cuffie Pulse 3D.

Un concetto decisamente distante dalle partite di calcio, che generalmente si guardano in compagnia di amici e parenti, di certo non indossando un paio di cuffie. Per sapere come stanno le cose, a questo punto, bisognerà aspettare ancora per poco.