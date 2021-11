Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: come ottenere le Piastre Leggendarie

Ecco come ottenere le Piastre Leggendarie di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, necessarie per catturare i leggendari del Parco Rosa Rugosa.

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente vi spiegheremo come ottenere le Piastre Leggendarie, degli oggetti fondamentali per catturare numerosi Pokémon leggendari, tra cui Mewtwo e Rayquaza. Nei remake di quarta generazione il vecchio caro Parco Amici è stato sostituito con il Parco Rosa Rugosa. Questa location inedita si può raggiungere dal Percorso 221 dopo aver battuto la Lega Pokémon ed essere diventati a tutti gli effetti i Campioni di Sinnoh. Qui troverete alcune specie rare di Pokémon e, dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale, persino catturare dei leggendari delle precedenti generazioni, che appariranno in varie stanze speciali utilizzando specifiche Piastre Leggendarie. Ecco come ottenerle.

Giocare in multiplayer velocizzerà l'ottenimento dei Frammenti Insoliti nei Grandi Sotterranei Potrete ottenere le Piastre Leggendarie di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nel Parco Rosa Rugosa scambiandole con 3 Frammenti Insoliti S o di un Frammento Insolito L. Potrete trovare questi preziosissimi oggetti solo dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale ed esclusivamente nei Grandi Sotterranei, accessibili dopo aver ricevuto l'Esplorokit da un anziano signore a Evopoli. I Frammenti Insoliti si possono trovare scavando nei muri distruttibili dei Grandi Sotterranei, segnalati nella mini-mappa con dei piccoli simboli gialli. Tuttavia per racimolare i materiali necessari per ottenere una Piastra Leggendaria potrebbero volerci anche delle ore, nel peggiore dei casi. Fortunatamente potrete aumentare le probabilità di trovare Frammenti Insoliti grazie al bonus ottenuto facendo salire al massimo il contatore che va da 0 a 40 che si trova immediatamente sotto la mini-mappa. Per farlo dovrete raccogliere gli oggetti luminosi lasciati dai Diglett e i Dugtrio che appaiono nei corridoi dei Grandi Sotterranei. Per questo motivo vi consigliamo di giocare in multiplayer per velocizzare il procedimento, dato che gli oggetti luccicanti raccolti contribuiranno ad aumentare il contatore di tutti i giocatori della sessione.