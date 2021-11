Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: differenze e Pokémon esclusivi

Come da tradizione anche i remake dei due giochi Pokémon di quarta generazione presentano delle differenze tra una versione e l'altra. Sia chiaro, nulla che influenzi in modo significativo l'avventura o l'esperienza di gioco nel suo complesso, ma è bene avere le idee chiare prima di scegliere quale delle due versioni acquistare. Quello che veramente rende unico un gioco rispetto all'altro è la presenza di un buon numero di Pokémon esclusivi, un elemento particolarmente importante per chi vuole completare il Pokédex al 100% o vuole creare il proprio "dream team" con determinate creature.

Tranquilli, Pikachu è presente sia in Pokémon Diamante Lucente che in Perla Splendente

Sia Pokémon Diamante Lucente che Pokémon Perla Splendente hanno un buon numero di creature esclusive che non possono essere catturate nell'altra versione. Ad esempio, solo in Diamante Lucente potrete ottenere un Larvitar e farlo successivamente evolvere in un potentissimo Tyranitar, mentre Bagon, Shelgon e Salamence sono presenti solo in Perla Splendente.

Quando si parla di creature esclusive, tuttavia, le differenze che pesano di più per buona parte dei giocatori riguardano i Leggendari. Ovviamente i due Pokémon di copertina, Dialga e Palkia, sono presenti esclusivamente in una delle due versioni. Nello specifico Dialga appare solo il Pokémon Diamante Lucente, mentre Palkia solo in Pokémon Perla Splendente. Ma non è finita qui.

Una volta diventati Campioni della Lega di Sinnoh potrete accedere al Parco Rosa Rugosa, una location inedita introdotta esclusivamente con i remake di quarta generazione, dove incontrerete dei Pokémon Leggendari, alcuni dei quali sono esclusivi di una versione o dell'altra. Nello specifico, in Diamante Lucente potrete ottenere Ho-Oh e il trio delle Bestie leggendarie di Johto, ovvero Raikou, Entei e Suicune. In Perla Splendente, invece, sono presenti Lugia e il trio degli uccelli leggendari di Kanto, ovvero Zapdos, Moltres e Articuno.

Se il vostro obiettivo è quello di completare il Pokédex al 100%, potrete ottenere i Pokémon assenti nella vostra versione attraverso gli scambi con gli altri giocatori o eventualmente importandoli con il servizio Pokémon Home, che tuttavia sarà disponibile per Diamante Lucente e Perla Splendente solo durante il corso del 2022.

Di seguito trovate l'elenco dei Pokémon esclusivi di Diamante Lucente e Perla Splendente, sulla base delle informazioni ufficiali e di quelle condivise in rete da chi ha già i due giochi e dai dataminer. Reputiamo la lista affidabile, ma se necessario apporteremo dei cambiamenti nei prossimi giorni.

Pokémon esclusivi di Diamante Lucente

Pokémon Tipo Cranidos Roccia Rampardos Roccia Stunky Veleno/Buio Skuntank Veleno/Buio Murkrow Buio/Volante Honchkrow Buio/Volante Scyther Coleottero/Volante Scizor Coleottero/Acciaio Caterpie Coleottero Metapod Coleottero Butterfree Coleottero/Volante Ekans Veleno Arbok Veleno Growlithe Fuoco Arcanine Fuoco Seedot Erba Nuzleaf Erba/Buio Shiftry Erba/Buio Mawile Acciaio/Folletto Zangoose Normale Solrock Roccia/Psico Seel Acqua Dewgong Acqua/Ghiaccio Kecleon Normale Larvitar Roccia/Buio Pupitar Roccia/Buio Tyranitar Roccia/Buio Mime Jr. Psico/Folletto Mr. Mime Psico/Folletto Elekid Elettro Electabuzz Elettro Electrive Elettro Gligar Terra/Volante Gliscor Terra/Volante Dialga Acciaio/Drago Raikou Elettro Entei Fuoco Suicune Acqua Ho-Oh Fuoco/Volante

Pokémon esclusivi di Perla Splendente