Le richieste di uguali diritti per le donne nell'industria dei videogiochi hanno proprio rotto: lasciamo le cose come stanno e viviamo tutti più sereni

Guarda che non è un'accusa random mossa via social network, ma si tratta di una causa legale nata da due anni di indagini e...

La colpevolezza o meno la deciderà il tribunale, certo, ma ci sono fatti raccontati da molti testimoni che sono stati riassunti nel testo della causa che...

Non si parla di lamentele da bar, ma di come viene gestito il posto di lavoro e di come essere donna rappresenti...

Non è questione di buonismo o politically correct, qui si parla di maltrattamenti, di stipendi più bassi, di carriere impedite a causa del rischio di maternità, di colleghi molestatori cui la dirigenza non faceva nulla, di...

Si tratta di un'ottima occasione per riflettere sul ruolo della donna nella società, nei posti di lavoro e...

Ma sì, avete ragione, aboliamo le richieste di nuovi diritti, il politically correct, ma pure il buonismo, la cancel culture, il suffragio universale e Topo Gigio, che m'è sempre stato sulle pelotas. Ma queste che vogliono? Sono andate a lavorare a casa di Diablo senza aspettarsi un po' di smanacciamenti o di essere abbracciate e baciate da colleghi ubriachi alle feste aziendali? Suvvia, ma in che mondo vivono? La storia della valle di lacrime non gliel'ha raccontata nessuno? E poi Blizzard è già lenta a sviluppare, vogliono davvero che Diablo IV, Overwatch 2 e Blackthorne 2 (lo stanno sviluppando dal 1995) non escano mai più? Dai, si facciano crescere una foresta di pelo sullo stomaco, imparino a vivere e non rompano troppo, che qui i nerd™ sono in fervente attesa di aggiornamenti di contenuti e nuovi giochi!

In fondo chi non ha subito dei torti nella vita? E se io mi sono ritrovato lo spirito a pezzi e mi sono immiserito moralmente a causa di quello che mi è successo in passato, perché a te non dovrebbe toccare lo stesso? Chi diavolo credi di essere? Vuoi farmi subire anche l'umiliazione di essere l'unico a soffrire come un cane nella solitudine della mia cameretta piena di oggettini colorati trovati nelle collector's edition? Siamo nell'epoca della condivisione: un bullo a me, qualche toccata di culo indesiderata a te, un rifiuto dall'amata a me, una proposta sessuale non richiesta a te, un padre di merda a me, lo stesso padre che prova a violentarti a te.

L'universo vive di questi equilibri e se riusciamo ad accettare di esistere è anche perché possiamo godere nel vedere gli altri soffrire. Siamo umani, in fondo, e facciamo schifo di default. Volendo ci sono delle impostazioni da modificare per migliorarci un po' (non su Nintendo Switch, lì va tutto a scatti), ma perché perderci tempo quando possiamo trovare degli sfoghi più immediati e facili?

Ad esempio che c'è di male nel condividere tra colleghi le foto della vagina di una collega morta suicida? Sono ragazzate, roba da lol, cose che chiunque farebbe e che non fanno male a nessuno (in fondo è morta...). Quasi da farci una serie di meme da sparare online in rapida sequenza. Ridere è bello. Si può ridere di tutto. L'importante è che le troppe risate non facciano uscire in ritardo il gioco che aspetto. Quello proprio non riuscirei a tollerarlo e verrei a minacciarvi di morte su Twitter con un profilo falso.

Perché sapete, ogni tanto c'è bisogno di una via di fuga da questo sfacelo. Non è che non mi renda conto di cosa è giusto e cosa è sbagliato, solo che l'impotenza mi rende cinico e la rassegnazione mi fa venire voglia di guardare da un'altra parte. Sono fondamentalmente un conservatore, perché ho una grande paura che le cose cambino e che alcuni pregiudizi, che vado coltivando online da anni in forum e social specializzati nel dare voce all'abiezione umana rendendola normale, si sciolgano come neve al sole, lasciandomi privo di ogni difesa e tristemente cosciente di ciò che sono diventato.

Quindi sì, aboliamo ogni tentativo degli altri di rivendicare qualche diritto e concentriamoci nel combattere le vere storture che piagano questo mondo: quelli che sbagliano i nomi dei Pokémon, chi non finisce Dark Souls bendato e chi dice di aver capito Evangelion.