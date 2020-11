PS5 DualSense: la batteria dura 2 ore con Astro's Playroom, le novità drenano carica

Durante le nostre prove con PS5 abbiamo verificato una delle voci più inquietanti sul DualSense, l'innovativo controller di Sony. Le nuove funzionalità del controller di PlayStation 5, infatti, sono incredibili, ma hanno un costo: con Astro's PlayRoom, per esempio, la batteria del DualSense dura all'incirca 2 ore. In condizioni normali, invece, si raggiungono prestazioni comparabili a quelle del DualShock 4.

Una delle novità più attese di PlayStation 5 è sicuramente il DualSense: una periferica in grado di garantire delle sensazioni davvero originali e next-gen, capaci di offrire un livello di immersività superiore a tutti i giochi che sfruttano appieno queste funzionalità. Lo si capisce chiaramente leggendo la nostra recensione di Astro's PlayRoom.

Peccato che al momento Astro's Playroom, che dicevamo essere il gioco che sfrutta più intensivamente i grilletti adattivi e i feedback aptici, drena la batteria del DualSense in circa 2 ore di gioco. Dopo di che saremo costretti a ricaricare il controller o giocare col cavo inserito.

Un tempo davvero sorprendete, soprattutto considerando che, in condizioni normali, il DualSense ha delle prestazioni paragonabili (Pierpaolo Greco dice leggermente inferiori) a quelle del Dualshock 4.

Non sappiamo se sia un problema legato a una qualche ottimizzazione della batteria non ancora implementata nel firmware della console o altro, ma nel caso in cui fosse confermata, potrebbe essere un limite all'utilizzo di queste funzionalità. Gli sviluppatori, infatti, potrebbero decidere di non sfruttarle come avrebbero voluto per non andare a inficiare troppo sull'esperienza dei giocatori.

Visto che in tanti ce lo avete chiesto, abbiamo anche verificato se il DualSense si ricaricasse quando collegato a una PS5 spenta completamente. La risposta è negativa, la console deve essere messa in modalità sospensione e va configurato a mano il risparmio energetico per impostare per quante ore le porte USB rimarranno alimentate. Esattamente come avviene su PS4 e PS4 Pro.