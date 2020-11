PS5 è ancora incompleta? Tutto ciò che manca al lancio

Dalle varie prove su strada di PS5 è purtroppo emersa una triste verità: allo stato attuale la console sembra essere ancora incompleta, ossia ha una serie di mancanze evidenti a livello di sistema. Sicuramente saranno sanate con futuri aggiornamenti, le cui tempistiche sono però incerte.

Quali mancanze? Fondamentalmente ne abbiamo individuate quattro (leggete la recensione di PS5 scritta da Pierpaolo Greco per altri dettagli). Intanto le copie dei giochi PS4 installate su di un disco esterno non si avviano e per giocare vanno spostate sul disco interno. Non richiedendo necessariamente un SSD per funzionare, non si capisce perché non ci si sia adoperati per far risparmiare un po' di spazio ai giocatori con i titoli della generazione precedente.

Altra nota dolente è il Quick Resume, sostanzialmente simile a quello di PS4. Non si poteva sfruttare da subito l'SSD per fare qualcosa di più in merito? Arriverà in un secondo momento? Anche in questo caso se n'è parlato, ma tutto è avvolto nelle nebbie più fitte.

Infine parliamo degli SSD aggiuntivi non compatibili. In questo caso Sony ha messo le mani avanti sin dalla presentazione della console di marzo, ciò non toglie che avere uno slot vuoto inutilizzabile, probabilmente per mesi, non è una bella cosa e non fa un bell'effetto. Immaginiamo che soprattutto gli acquirenti ignari non ne saranno contenti.

Se vogliamo possiamo aggiungerci anche la durata della batteria del DualSense: belle le novità, ma si spera che Sony inventi un aggiornamento software per farle durare di più, altrimenti diverrà paradossale dover sperare che gli sviluppatori non lo sfruttino al massimo così da poter giocare per più di due ore.

[Errata corrige]

Nell'elenco delle mancanze di PS5 avevano indicato anche il boost mode, come indicatoci dai redattori che hanno provato la console. Invece risulta essere presente sin dal lancio. Ci scusiamo per il disguido.