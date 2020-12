PS5: eprice domani metterà in vendita nuove console

Nella giornata di domani il sito eprice dovrebbe mettere in vendita un nuovo stock di PS5. La console di Sony è senza dubbio uno degli oggetti più desiderati dell'anno e in molti stanno facendo delle infinite code virtuali per potersi assicurare l'ultimo modello di PlayStation 5. La vendita di domani venerdì 18 dicembre 2020, però, potrebbe essere l'ultimo carico di console prima del Natale e forse della fine dell'anno.

Un'occasione da non lasciarsi scappare, ma vi evitiamo di fare come negli USA, dove una donna con un bambino in braccio ha dato un pugno ad una poliziotta in una rissa per una PS5. Le code da noi sono solo virtuali, ma la frustrazione potrebbe essere la medesima.

Per prenotare le nuove console PlayStation 5 quando saranno messe in vendita dovrete collegarvi a questo indirizzo.

Al momento questa pagina è oscurata, ma sembra quella che il portale sta preparando per una vendita, quella del 18 dicembre 2020, appunto, come riportato nel titolo. Una data che coincide anche con la data delle nuove scorte in arrivo in UK. Al momento non sappiamo l'orario al quale sarà messa in vendita la console, né alla fine questa pagina sarà attivata a breve. Ovviamente vi aggiorneremo nel caso di novità.

Che dire: in bocca al lupo!