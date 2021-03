PS5: GameStopZing metterà in vendita il nuovo stock e nuovi bundle a partire dalle 15:30

GameStopZing metterà in vendita il nuovo stock di PlayStation 5 a partire dalle 15:30 di oggi 29 marzo 2021. La catena offre la versione Digital a 399,98 euro, quella con lettore Bluray a 499,98€ o diversi bundle speciali per tutte le tasche.

A questo indirizzo potrete trovare tutte i dettagli della vendita di PlayStation 5 di oggi 29 marzo 2021.

Per questa tornata di vendite, GameStopZing metterà in vendita anche PS5 Digital. La si può comprare in versione "liscia" a 399,98 euro o in bundle con il telecomando multimediale e un secondo DualSense a 499,98 euro.

Chi preferisse la versione di PlayStation 5 con il lettore Bluray può optare sulla versione "liscia" a 499,98 Euro o in due speciali bundle ricchi di giochi e accessori.

Il primo bundle include Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Avengers, un secondo DualSense e un Funko Pop di Frozen Raven di Fortnite. Il tutto viene proposto a 719,98 Euro.

Il secondo bundle include un secondo controller DualSense, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War ed un Funko POP di Illidan di World of Warcraft in esclusiva. Questo bundle costa 729,98 Euro.

Gli acquisti sono riservati ai possessori di carta GSZ+ e sono limitati ad una console per cliente.

Come dicevamo, a questo indirizzo potrete entrare nella sala d'attesa: buona fortuna!