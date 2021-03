PS5: Insomniac arruola Walt Williams, sceneggiatore di BioShock, Borderlands e altri

Insomniac prosegue la sua espansione con un'acquisizione molto interessante, ovvero Walt Williams, un veterano della scrittura di sceneggiature per videogiochi che in passato ha lavorato a molte grandi produzioni 2K come BioShock, Borderlands e altri.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale ma il tweet dell'autore è abbastanza esplicito, con una sua foto in cui nasconde parte del viso dietro a una targhetta con scritto Insomniac Games e il messaggio "Potrei aver fatto una cosa", che sembra indicare chiaramente il suo ingresso all'interno del team, ora first party dei Sony PlayStation Studios.

Non sappiamo ancora a cosa sia chiamato a lavorare Williams, ma la sua esperienza tornerà sicuramente utile per i nuovi progetti della compagnia, considerando l'importanza che ripongono anche nella componente narrativa. Difficilmente può aver avuto a che fare con Ratchet & Clank: Rift Apart, visto che lo sviluppo sul gioco sarà probabilmente quasi ultimato, ma potrebbe essere impiegato in qualcuno dei prossimi titoli non annunciati.

Tra questi, ci potrebbe essere un nuovo capitolo di Marvel's Spider-Man dopo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, considerando il successo della serie, ma in molti sperano anche nel ritorno di altri franchise di Insomniac come un possibile Resistance 4.

Tra i titoli a cui Williams ha lavorato in passato come sceneggiatore ci sono numerosi titoli 2K come i già citati BioShock e Borderlands, ma anche Mafia, The Darkness e Spec Ops: The Line. Solo pochi giorni fa era emersa un'altra acquisizione importante per Insomniac con il ritorno di Drew Murray, tornato presso il team Sony dopo aver avviato il team The Initiative in Microsoft Games Studios.