PS5: il mancato supporto per i controller di PS4 esclude molti giocatori disabili

La mancanza di supporto dei giochi di PS5 per i controller di PS4 rischia di escludere molti giocatori disabili. Ad aprire la questione è stata la giornalista Laura Kate Dale, che ha spiegato in modo puntuale qual è il problema e perché le scuse addotte da Sony per la mancanza di compatibilità siano semplicemente pretestuose:

Laura Kate Dale: "Se giochi ai titoli di PS5 su PS4 usando la riproduzione remota, puoi usare un controller di PS4.

Non c'è quindi NESSUNA ragione per cui PS5 non debba supportare i controller di PS4.

È una schifezza, perché questa scelta rende inutilizzabili moltissimi controller personalizzati per i disabili."

"Dal punto di vista dell'accessibilità, questa è la cosa di PS5 che mi preoccupa di più.

L'unico motivo per cui non è possibile usare i controller di PS4 pensati per i disabili su PS5 sono i soldi.

In questo modo si escludono da PS5 alcuni giocatori disabili senza motivo."

"Si tratta di un argomento di cui vorrei che la gente parlasse di più.

I controller di PS4 possono essere utilizzati con i giochi di PS5 tramite riproduzione remota. Supportateli nativamente su PS5, così che anche le persone con costosi controller personalizzati possano giocare su PS5."

Il problema sollevato da Laura Kate Dale è concreto e, in effetti, sarebbe bello che le multinazionali facessero più attenzione a problematiche simili quando prendono certe decisioni. Voler guadagnare vendendo il nuovo hardware è lecito, ma come si è fatta grande attenzione all'inclusività nella campagna marketing di PS5, cosa di cui va reso merito a Sony, si poteva anche rinunciare a qualche introito pensando ai giocatori più sfortunati.

