PS5: lo spazio di archiviazione disponibile su SSD è molto inferiore a 667GB

Lo spazio di archiviazione dell'SSD di PS5 a disposizione dei giocatori è molto inferiore ai 667GB indicati come liberi dal sistema. A scoprirlo è stato il nostro Pierpaolo Greco durante la prova su strada della console, di cui potete leggere la recensione appena pubblicata. Cerchiamo di capire come mai.

Andando nel menu Memoria di archiviazione di PS5, che è praticamente identico a quello di PS4, il sistema indica che la memoria di massa disponibile è di 667,2 GB. Questi vengono suddivisi in: Giochi, App, Galleria multimediale (dove finiscono le schermate e i video acquisiti); Dati salvati e Altro. Le prime voci dipendono naturalmente da ciò che uno installa e da come usa il sistema. Il problema è la voce Altro, non configurabile in alcun modo. Sostanzialmente è lo spazio di archiviazione riservato ai dati di sistema necessari ai giochi e alle app per funzionare correttamente. Il problema è che già inizialmente questo spazio è di 103GB, che vengono conteggiati nei 667,2GB di cui sopra.

Pierpaolo ha provato a installare e disinstallare un po' di giochi, ma questo valore non si è spostato di una virgola.

Quindi abbiamo i seguenti valori: l'SSD di PS5 ha una capienza complessiva di 825GB, 158 dei quali sono occupati dal sistema operativo. Dei 667,2 residui 103 sono occupati dalla voce Altro e non possono essere rimossi in alcun modo. Complessivamente, quindi, l'utente ha a disposizione soltanto 564,2 GB per installare giochi e software vari.