PS5, il trasferimento dei giochi su hard disk esterno non è ancora supportato

Il trasferimento dei giochi su hard disk esterno non è ancora supportato su PS5: lo ha precisato Sony in una nota ufficiale.

La limitazione, che vale anche per i titoli PS4, impedisce al momento di ricorrere al trasferimento dei dati per alleggerire il carico dell'SSD della nuova console, che come sappiamo dovrebbe una capienza effettiva pari a 667 GB.

In effetti nei video tutorial di ieri veniva mostrata una procedura specifica, con il trasferimento dei giochi da PS4 a un hard disk esterno che veniva poi collegato a PlayStation 5.

L'operazione inversa, ovverosia trasferire giochi PS5 o PS4 dalla memoria della nuova console Sony a un hard disk esterno, per l'uso in retrocompatibilità o semplicemente come misura temporanea per liberare spazio, non è dunque disponibile in questo momento.

Lo sarà certamente in futuro, questo è chiaro: la casa giapponese provvederà a rilasciare aggiornamenti di sistema che aggiungeranno queste e altre funzionalità, ma non è ancora dato sapere quando.