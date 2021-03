PS5 vs Xbox Series X, la CPU più potente fa poca differenza, per Milestone

Torniamo al buon vecchio PS5 contro Xbox Series X con una nuova considerazione al riguardo da parte di uno sviluppatore Milestone, che ha riferito come la differenza sulla CPU, leggermente più potente per la console Microsoft, non si traduca in verità in dislivelli tangibili.

Intervistato da GamingBolt, Alex Zucca del team italiano Milestone, director del prossimo Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, ha spiegato il suo punto di vista sulla questione, che è poi condiviso un po' da molti altri per quanto riguarda la CPU delle nuove console, vista la scarsa differenza visibile anche sulla carta, in termini di specifiche.

"La differenza è così piccola che sinceramente non la chiamerei nemmeno in tal modo", ha affermato Zucca sulla differente potenza della CPU per PS5 e Xbox Series X, "Come sempre non si tratta solo di potenza bruta da utilizzare, ma il modo in cui questa può essere sfruttata e ottimizzata. Solo con il tempo saremo in grado di conoscere appieno queste caratteristiche, in termini di sviluppo e quali vantaggi si possano ottenere da entrambe le CPU: siamo molto emozionati nel vedere un futuro brillante aprirsi di fronte ai nostri occhi".

Ricordiamo che sia PS5 che Xbox Series X e Series S utilizzano CPU AMD con architettura Zen 2 e 8-cores: la prima con clock fino a 3,5 GHz con SMT e la seconda con 3,8 GHz o fino a 3,6 GHz con SMT, dunque le somiglianze sono davvero molte da questo punto di vista.