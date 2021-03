PS5: il kit di sviluppo fotografato in diverse dettagliatissime immagini

Il kit di sviluppo di PS5 è forse una della prime cose che abbiamo vista della console di nuova generazione di Sony. Si tratta di un hardware dal design molto particolare, a forma di V, che in qualche modo anticipava una rottura degli schemi da parte di Sony. Dopo le prime immagini, però, non si è più saputo nulla di questa console fino ad oggi, quando su Twitter sono comparse diverse dettagliatissime fotografie del devkit.

Nell foto si possono vedere le misure, ma soprattutto è possibile ammirare la console fotografata da diversi punti di vista, così da ammirarne i dettagli, le porte, e anche l'estetica, piuttosto elaborata per uno strumento di questo genere.

I dev kit, infatti, sono quelle speciali console pensate per gli sviluppatori grazie alle quali poter creare e testare i propri giochi prima della loro pubblicazione ufficiale. Essendo strumenti tecnici, solitamente i dev kit sono fatti più per resistere al tempo e a carichi di lavoro incessanti, più che per piacere. In questo caso, invece, Sony sembra aver pensato ad entrambe le esigenze, creando una console piacevole da vedere, molto particolare con quell'aereazione a V, ma anche pieno di porte USB, led e profili robusti.

Questo modello è marchiato come DFI-D1000AA Development Kit per PlayStation 5 e si tratta, con tutta probabilità, della priva versione del dev kit. Con la maturazione dell'hardware, infatti, vengono distribuite anche diverse versioni di questi kit.

Cosa ne pensate? Vi piace?