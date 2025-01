Razer protagonista al CES 2025 con periferiche, laptop e sedie da gaming

Razer ha portato una ventata di innovazione al CES 2025, presentando una gamma di prodotti destinati a ridefinire l'esperienza del gaming e del lavoro creativo . Con dispositivi che combinano potenza, design e intelligenza artificiale, l'azienda celebra il suo ventesimo anniversario dimostrando di essere sempre all'avanguardia. Tra le novità spiccano laptop di ultima generazione, accessori per il comfort e la produttività, soluzioni per il gaming portatile e concept futuristici.

Tra le innovazioni spicca il Razer Laptop Cooling Pad , progettato per ottimizzare le prestazioni termiche e aumentare fino al 20% la velocità dei giochi grazie al software Hyperboost. Project Ariel, un concept di sedia da gaming con raffreddamento e riscaldamento integrati, introduce una nuova dimensione di comfort termico, perfetta per lunghe sessioni di gioco in qualsiasi stagione.

Gaming portatile e uno sguardo al futuro

Per chi gioca in movimento, l'Handheld Dot Chroma trasforma dispositivi come Nintendo Switch o Steam Deck in setup desktop completi, consentendo la connessione di periferiche come mouse e tastiere. Il servizio PC Remote Play invece, permette lo streaming di giochi da PC a dispositivi mobili con risoluzione e frame rate elevati, offrendo un'esperienza di gioco fluida e senza compromessi ovunque ci si trovi.

Infine, Razer ha introdotto concept come Project Eva, un sistema basato su intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni hardware. Anche l'iconica illuminazione RGB evolve con le Ether Standing Light Bars, compatibili con smart home come Alexa e Google Home, per personalizzazioni avanzate e integrazione completa. Questi sviluppi dimostrano la volontà di Razer di continuare a guidare il futuro dell'industria del gaming.