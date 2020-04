Resident Evil 3: la patch 1.0.0.5 migliora nettamente le performance su Xbox One X

Resident Evil 3 su Xbox Series X riceve un decisivo miglioramento in termini di performance grazie al rilascio della patch 1.0.0.5 avvenuto nelle ore scorse e in attesa di analisi più dettagliate possiamo se non altro vedere un confronto diretto incentrato sul frame-rate nel video di VG Tech riportato qui sotto.

Resident Evil 3 è stato al centro di diverse discussioni e valutazioni altalenanti, ma una cosa che sembra aver messo d'accordo tutti sono le prestazioni effettivamente non all'altezza rilevate su Xbox One X. Considerando la potenza della console Microsoft, il fatto che soffra nella sua versione iniziale di cali di frame-rate costanti ed evidenti è inaccettabile.

Il problema principale sembra essere stato il fatto di prediligere la risoluzione in 4K, che ha fortemente appesantito la gestione della grafica del gioco. Resident Evil 3 su Xbox One X si è dunque ritrovato inizialmente penalizzato sul fronte del frame-rate, che mostrava cali consistenti al di sotto dei 60 frame al secondo posti come obiettivo.

La soluzione è stata trovata, a quanto pare, con la nuova patch 1.0.0.5, ma questa è arrivata sacrificando la risoluzione: in base all'analisi effettuata da VG Tech, e comunque attendiamo ulteriori conferme anche da altre fonti, sembra che l'aggiornamento diminuisca la risoluzione a 1620p, cosa che consentirebbe un franerete piuttosto fluido a 60 frame al secondo, con qualche sporadica incertezza ma con una media di 59 frame al secondo, dunque praticamente impercettibile.

È curioso che Capcom non sia riuscita ad ottenere di più da Xbox One X, o che non proponga una possibile doppia scelta che prediliga la risoluzione o il frame-rate, considerando il potenziale della console. Con questa patch, infatti, la versione Xbox One X è sostanzialmente parificata a quella PS4 Pro, a dispetto della differenza di potenza che ci sarebbe a favore della console Microsoft.

Su Resident Evil 3 abbiamo pubblicato peraltro diverse guide che possono essere utili a chi ha intenzione di spolpare a dovere il gioco, ad esempio su come ottenere le munizioni infinite, come trovare il lanciagranate o dove trovare tutti i file.