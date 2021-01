Resident Evil Re:Verse potrebbe essere il nome della modalità multiplayer di Village

Resident Evil Village potrebbe avere una modalità multiplayer che dovrebbe chiamarsi Resident Evil Re:Verse, come emerso dalla descrizione del gioco sull'Humble Store.

Già si sospettava che il gioco avesse dei contenuti online per via della richiesta di adesione alla closed beta di un progetto di Capcom che si sapeva essere legato al franchise, ma ora ne abbiamo la certezza quasi matematica.

La descrizione dell'Humble Store non lascia adito a troppi dubbi, in effetti:

Sostanzialmente acquistando Resident Evil Village si porta a casa anche Resident Evil Re:Verse e il cosiddetto Trauma Pack, che include oggetti legati proprio alla modalità multiplayer. La descrizione contiene anche un link per il sito ufficiale di Re:Verse, che però attualmente conduce a una pagina di errore. Probabilmente sarà attivato durante lo showcase di questa sera.

In fondo alla descrizione possiamo leggere anche dell'esistenza di alcuni bonus che saranno dati a chi prenoterà il gioco: Mr. Raccoon Weapon Charm; Survival Resources Pack; Resident Evil Village Mini Soundtrack. A parte l'ultimo contenuto, autoesplicativo, per conoscere gli altri bisogna attendere.

Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil Village non ha ancora una data d'uscita, che però potrebbe essere annunciata allo showcase di questa sera alle 23:00. Lo seguiremo ovviamente in diretta.