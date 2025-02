Riot Games annuncia un nuovo test aperto per 2XKO: Jinx si aggiunge al picchiaduro di League of Legends

Lo sviluppo su 2XKO prosegue e Riot Games ha annunciato un nuovo playtest aperto a tutti sul picchiaduro di League of Legends, che si terrà in aprile e includerà diversi aggiornamenti, compresi anche quelli derivati dai feedback ricevuti dagli utenti durante le prove precedenti e anche Jinx come personaggio giocabile.

Il test globale Alpha Lab 2 si terrà dunque nel mese di aprile ma non ha ancora una data precisa: conterrà diverse novità e miglioramenti, che consentiranno dunque di vedere il gioco in una forma più vicina a quella definitiva, sebbene il processo di evoluzione sia ancora in corso.

L'uscita di 2XKO è ancora prevista per il 2025, dunque non dovrebbe mancare molto a sapere qualcosa di più sul lancio del gioco in forma definitiva: ricordiamo che 2XKO è un picchiaduro con vari personaggi di League of Legends, che verrà pubblicato su PC e console come free-to-play.