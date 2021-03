Steam: CS:GO e molti giochi sono spariti, un bug sta creando il caos

Anche se non è chiarissimo cosa sia accaduto, qualcosa è andato storto nelle ultime ore all'interno dello store di Valve. Su Steam, infatti, sono per alcune ore spariti vari giochi e alcuni film e prodotti di animazione. Uno dei titoli che ha maggiormente attirato l'attenzione è stato CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive). Valve sta risolvendo, ma chiaramente qualcosa non va.

Precisamente, CS:GO - al pari di altri prodotti - ha visto la rimozione dei loghi, delle immagini, dei video, degli Achievements, della descrizione e infine è anche sparito dalla lista dei prodotti. In un primo momento si era pensato che Valve stesse rinnovando la pagina Steam con nuovi contenuti grafici per uno dei suoi giochi di punta, ma chiaramente non è stato così.

SteamDB segnala che la piattaforma di Valve ha impiegato alcune ore per ripristinare tutti i vecchi contenuti. Ad essere colpiti, come detto, non sono stati solo giochi e DLC, ma anche film come Ghost in the Shell 2.0, Mad Max (1979) e Hateful Eight, giusto per fare qualche esempio. Alcuni di questi prodotti, però, non sono ancora tornati a disposizione, come ad esempio il succitato film di Tarantino.

Valve sta quindi risolvendo ma non ha ancora completato la procedura. Supponiamo che i film abbiano una minore priorità rispetto ai giochi e che saranno quindi gli ultimi a essere corretti e reinseriti. Per ora il gestore di Steam non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quanto successo.

Parlando di annunci positivi, vi ricordiamo che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è stato annunciato anche per PC, su Steam.