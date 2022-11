Steam Deck: i migliori accessori per la console/PC di Valve

Steam Deck è in circolazione da tempo oramai e il suo successo è innegabile. La piccola console/PC portatile è estremamente apprezzata dai giocatori di tutto il mondo e le classifica di vendita di Valve lo dimostrano con chiarezza. Steam Deck è perfetta per giocare sia in portatilità che connessa a uno schermo, come una sorta di Nintendo Switch con un hardware un po' più potente. L'esperienza di gioco è ottima, ma c'è sempre modo di migliorarla, con una serie di accessori pensati per Steam Deck. Parliamo ad esempio di schede SD per ampliare la memoria, ma anche delle semplici pellicole protettive per lo schermo, senza dimenticare anche accessori come le powerbank e periferiche utili per giocare con Steam Deck in più formati e modi. In questo nostro articolo vogliamo quindi darvi qualche idea su quali accessori potreste utilizzare per sfruttare appieno la vostre Steam Deck in ogni situazione.

Custodia protettiva Partiamo dall'accessorio più comune e importante per molti: una custodia protettiva per Steam Deck. Questo gioiellino tecnologico è solido, ma è anche costoso ed è meglio non mettere alla prova la sua resistenza, soprattutto se contate di portarvelo in giro per giocare in momento libero in qualsiasi luogo vi troviate. In termini di custodie protettive, molto dipende dalle vostre necessità. Si può ad esempio utilizzare una semplice custodia protettiva in silicone, così da limitare i graffi sulla scocca di plastica. Si tratta di una soluzione poco costosa che permette di appoggiare Steam Deck su ogni superficie senza troppo stress ovunque ci si trovi. Se volete qualcosa di un poco più utile, potete optare per una custodia che dispone anche di un cavalletto posteriore, che permette di posizionare la console su una superficie piana. Oltre a proteggere la console e a offrire una soluzione per tenerla in verticale, il pacchetto che vi suggeriamo include anche dei copri levette (per proteggerle dall'usura e cambiare l'altezza) e degli adesivi per pulsanti. Per il vero trasporto, però, alle volte è molto meglio non limitarsi e prendere direttamente una custodia contenitore protettiva che permetta di infilare Steam Deck in uno zaino insieme a chiavi e altri oggetti e non temere di rovinarla completamente. La si può inoltre usare in combinazione con le custodie sopra citate.

Pellicola per lo schermo Non allontaniamoci troppo dall'argomento e continuiamo a parlare di come proteggere Steam Deck dai danni, anche quelli più piccoli. Lo schermo della console può rovinarsi con grande facilità e quindi la cosa migliore è utilizzare delle pellicole di vetro temperato anti-graffio. Queste, sommate alle custodie protettive già citate, vi permette di stare più che tranquilli durante l'uso in mobilità della vostra Steam Deck. Vi lasciamo anche un secondo tipo di protezione per lo schermo, che a differenza della prima dispone di una funzione di antiriflesso. Ovviamente, se usate molto i comandi touch rischiate di faticare un po' a pulirla, ma se preferite utilizzare i tasti non avrete problemi in tal senso.

Memoria aggiuntiva micro SD Steam Deck è disponibile in vari tagli di memoria, ma molto spesso non sono sufficienti. Molti acquirenti avranno già un'ampia libreria di giochi Steam pronti all'uso e vorranno non solo istallare i giochi di punta del momento, ma tenere un backlog di videogiochi da giocare in qualsiasi occasione, senza dover ogni volta rifare il download. Lo spazio di archiviazione si esaurisce quindi molto velocemente e avere una microSD è sempre la soluzione migliore. Le scelte sono molte e dipende tutto da quanto spazio ritenete di aver bisogno e da quanto volete investire. Potete ad esempio optare per le SanDisk Extreme Pro, con una velocità di lettura pari a 170 MB/s. Oppure potete scegliere le Samsung Memorie da 130 MB/s, più lente ma comunque compatibili.

Dock Giocare in portatilità è ottimo, poterlo fare anche in modalità fissa è ancora meglio. Valve propone il proprio Dock ufficiale per Steam Deck, ma con i suoi 99,00€ potrebbe essere una spesa un po' eccessiva per qualche giocatore. Una soluzione è optare per prodotti di terze parti che svolgano la stessa funzione. Con la docking station 6 in 1 di Foloda avete accesso a una presa USB-C per la ricarica, una porta HDMI a 4K e 60 Hz, tre prese USB per connettere accessori come mouse e tastiera, una presa ethernet per il collegamento cablato a internet. Con questa docking station potete trasformare Steam Deck in una console fissa per giocare più comodamente quando siete al chiuso.

Tastiera e mouse Se volete giocare con Steam Deck in modalità fissa, a tal punto è una buona idea collegare mouse e tastiera. Il nostro consiglio è di optare per dei prodotti compatti e comodi da riporre quando non state giocando. Con prodotti di dimensioni minori, potete rapidamente creare un'area da gioco anche lontani da casa.

Schermo portatile Come detto, il grande vantaggio di Steam Deck è poter giocare ovunque in modalità portatile ma anche poterla usare in modalità fissa, trasformandola in un PC con mouse e tastiera. Magari, però, volete anche trovare il modo di sfruttare una via di mezzo, ovvero poter giocare anche a casa di amici o quando siete in trasferta o in ferie, senza dovervi limitare allo schermo della console. Una soluzione è utilizzare uno schermo portatile come l'Asus ROG Strix da 17,3 pollici. Con questo schermo, più un dock, mouse e tastiera, avrete l'intera vostra libreria Steam accessibile in ogni luogo, da giocare con la stessa qualità e profondità di un computer fisso, senza l'ingombro di un PC Tower che di certo non potete spostare per brevi viaggi. Non è ovviamente una soluzione economica, ma per chi non vuole farsi mancare niente è un'opzione da tenere in considerazione.