Strage in Texas: il killer era un fan di Call of Duty

Salvador Ramos, il killer che ha recentemente compiuto una strage in una scuola del Texas, negli Stati Uniti, era un fan di Call of Duty, questo almeno è quanto emerso finora dalle indagini.

Per chi se lo stesse chiedendo, non si tratta dell'ennesimo atto di accusa contro i videogiochi, ma solo di uno dei tanti elementi che gli investigatori hanno scoperto sul ragazzo, che ricordiamo ha ucciso diciannove bambini e due adulti in una scuola elementare, cercando di tracciarne il profilo psicologico per ricostruire il movente del massacro.

Il massacratore del Texas amava Call of Duty

A quanto appreso finora, Ramos era un solitario, che un mese fa aveva lasciato il suo posto di lavoro da Wendy's, dove non aveva legato con nessuno e, anzi, era conosciuto per mandare messaggi di testo inappropriati alle sue colleghe. Sul suo account Instagram pubblicava foto inquietanti con armi e inviava messaggi a una ragazza cui illustrava il suo piano.

Ai tempi della scuola fu vittima di bullismo ed aveva dei comportamenti aggressivi. I suoi compagni lo prendevano in giro per le condizioni economiche in cui viveva e per i vestiti che indossava, oltre che per l'eyeliner che usava. Non è mai riuscito a completare gli studi e viveva con i nonni.

Insomma, il fatto che fosse un fan della serie Call of Duty è solo incidentale. Del resto non sembra essere nemmeno oggetto di polemica, visto che ormai è chiaro a tutti che il problema delle stragi che si compiono negli Stati Uniti non sono i videogiochi, quanto la facilità di reperire le armi e, aggiungiamo, il tipo di cultura di cui è intrisa quella nazione.