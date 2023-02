The Settlers: New Allies, lancio senza marketing, senza Steam e senza recensioni

Oggi è stata lanciata la versione PC di The Settlers: New Allies nell'indifferenza generale. Non a caso, purtroppo. Ubisoft sembra aver optato per un lancio senza clamore, visto che non ha praticamente fatto marketing al gioco, a parte per l'essenziale e non ha spedito in anticipo i codici review alla stampa, impedendo quindi di avere recensioni per tempo (non se ne trovano in giro per la rete). Oltretutto non ha lanciato nemmeno il gioco su Steam, dopo i ripensamenti degli ultimi mesi, limitando così fortemente le vendite potenziali del gioco.

La scelta di mandare The Settlers: New Allies allo sbaraglio sul mercato ha fatto pensare a molti che Ubisoft abbia deciso di farlo morire in qualche modo, non potendo magari cancellarlo del tutto perché ormai completo.

La strana situazione non è passata inosservata. Da notare che i primi commenti sul gioco in sé non sono negativi, quindi non sembra essere nemmeno una questione di qualità.

Che sarà successo? Che The Settlers: New Allies sia vittima degli enormi problemi interni dell'editore francese?