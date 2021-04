Western Digital Black AN1500: la recensione del doppio SSD PCIe ad alta velocità

Caratteristiche

Quello che ci siamo trovati a recensire è il modello di mezzo di una serie che include varianti da 1 TB e 4 TB. Le prestazioni, comunque, non cambiano così come non cambia l'estetica che impacchetta due SSD in un elegante guscio di metallo da 13 millimetri di spessore sovrastato da una spessa e vistosa banda RGB illuminata da 16 LED. Un dettaglio che rafforza un'estetica complessiva convincente e pulita che si piazza senza sbavature anche all'interno dei case più ordinati.

Il fulcro, comunque, non si vede ed è composto dalle memorie WD 96L TLC delle due unità SSD WD SN730, da un controller Marvell 88NR2241 NVMe RAID, da 8 GB di memoria DDR4 Micron per ogni SSD e da un'interfaccia PCIe 3.0 X8 che garantisce il doppio della banda rispetto alla classica X4. Per migliorare le prestazioni, inoltre la compagnia ha implementato una serie di tecnologie dal nome criptico come lo Smart Vth-tracking Read che migliora le prestazioni in fase di lattura. Da qui i 6,500 Mb/s in lettura sequenziale, superiori ai comunque ottimi, considerando che si parla di interfaccia PCIe 4.0, 4,100 Mb/s in scrittura sequenziale. Purtroppo non abbiamo idea della durata garantita in termini di riscritture, ma a garantire una certa tranquillità c'è la garanzia da 5 anni.

La configurazione RAID preimpostata rende impossibile mettere mano ai parametri più radicali, alimentazione inclusa. Manca inoltre il supporto per la crittografia hardware AES 256-bit. Non mancano invece il supporto per la tecnologia Trim, che ottimizzando la cancellazione dei dati previene problemi di usura, e S.M.A.R.T. che permette di tenere sott'occhio il funzionamento delle SSD e può preannunciare determinati problemi, consentendo di salvaguardare i dati. La dotazione software include inoltre il Acronis True Image 2020 che permette di clonare i dati sulla SSD. La dashboard infine mostra capacità, temperature, percentuale di salute rimasta e velocità dell'interfaccia, con una tabella in tempo reale che analizza le prestazioni effettive. Non manca inoltre il controllo per l'illuminazione, con 13 pattern preimpostati e con la sincronizzazione con software di brand di schede madri celebri come ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion e MSI Mystic Light Sync.