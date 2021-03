WoW Burning Crusade: beta chiusa in arrivo a fine marzo 2021 per un'email Blizzard

Secondo quanto scoperto tramite un'email interna di Blizzard, la beta chiusa di WoW Burning Crusade Classic dovrebbe avere inizio entro la fine di marzo 2021. Ecco quanto sappiamo a riguardo.

L'informazione arriva dall'utente Reddit "zon3tknew3", il quale ha condiviso uno screenshot di quella che pare essere una email interna di Blizzard la quale segnala che la fase alpha dedicata ai dipendenti di Blizzard per WoW Burning Crusade Classic avrà inizio a breve.

L'email segnala anche che i dipendenti possono far accedere amici e famigliari a una successiva beta chiusa che "è programmata per la fine del mese". La data limite per inviare le proprie richieste è il 15 marzo 2021. Supponiamo che in tale giorno sarà permesso al pubblico di inviare le proprie richieste per accedere alla beta pubblica.

Ovviamente non è possibile verificare se questa mail interna di Blizzard è vera o falsa, quindi vi consigliamo di considerare queste informazioni come nulla più di un rumor. In ogni caso, se fosse tutto vero, significherebbe che mancano tra al massimo poche settimane prima dell'inizio di questa beta, quindi potremo scoprire rapidamente se effettivamente lo sviluppatore abbia organizzato una beta chiusa.

Non ci resta altro da fare se non attendere, quindi. Nel frattempo perché non riguardate il trailer d'annuncio di World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Inoltre, riscoprire l'opera originale nella nostra recensione del 2007: World of WarCraft: The Burning Crusade - Recensione.