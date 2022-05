Xbox Games With Gold, maggio 2022: da Yoku's Island Express a Viva Piñata: Party Animals

Avevamo assistito anche alla fugace apparizione di altri tre giochi gratis che sembravano aggiungersi alle proposte di Games with Gold per questo mese, visto che risultavano scaricabili dagli abbonati a Xbox Live Gold, ma al momento la promozione sembra sia conclusa, oppure ufficialmente non sarebbe proprio dovuta partire. Fatto sta che Braid, Cloning Clyde e Joe Danger 2 sono tornati al loro prezzo standard, dunque non sappiamo bene cosa pensare, ma potrebbe essere opportuno continuare a tenerli d'occhio, nel caso non abbiate già approfittato della situazione.

Si parte subito con un piccolo, grande gioco: Yoku's Island Express è un gioco che non dovreste lasciarvi sfuggire, nel caso non l'abbiate già potuto apprezzare in precedenza (è uscito ormai circa quattro anni fa), ed è in grado di risollevare in un sol colpo tutto l'andazzo non proprio entusiasmante dei Games with Gold di questi ultimi mesi. Si tratta di un gioco indie di dimensioni apparentemente modeste, ma è a tutti gli effetti un gran titolo, in grado di mettere insieme caratteristiche disparate con un'armonia veramente difficile da creare, che dimostra la grande capacità del team Villa Gorilla di progettare un gameplay composito e basato su un'idea geniale.

The Inner World: The Last Wind Monk - Dal 16 maggio al 15 giugno

The Inner World - The Last Wind Monk, un'immagine della storia

Il genere dell'avventura grafica punta e clicca non sarà più al centro dell'attenzione come negli anni '90, ma è ancora in grado di tirar fuori delle vere e proprie perle, soprattutto per quanto riguarda narrazione, ambientazioni e personaggi, al di là dello studio sulla progettazione degli enigmi. The Inner World: The Last Wind Monk si distingue soprattutto per la creazione di un mondo bizzarro, caricaturale ma anche in grado di mettere in scena tematiche profonde e in grado di far riflettere. Dopo il primo capitolo, The Last Wind Monk ci riporta a seguire le avventure di Robert nello strano mondo di Asposia, che si ritrova a dover affrontare un'enorme minaccia rappresentata da un regime dittatoriale intenzionato a eliminare la stirpe dei nasi a flauto con un'operazione che ricorda una vera e propria "pulizia etnica".

La quest di Robert alla ricerca dell'ultimo Monaco del Vento assume dunque le caratteristiche di una lotta per la libertà e una chiara critica contro gli assolutismi, che peraltro può risultare drammaticamente attuale in questo periodo. Al di là del puzzle design, The Inner World: The Last Wind Monk è un gioco godibile anche solo per la narrazione e la sua capacità di presentare tematiche di grande profondità con una notevole grazia.