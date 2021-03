Zack Snyder's Justice League è stato pubblicato al posto di Tom&Jerry 10 giorni prima del previsto

Per colpa di un'incredibile svista, sembra che Zack Snyder's Justice League sia stato pubblicato su HBO Max 10 giorni prima dell'uscita ufficiale. Il film è stato inserito nel sistema del servizio di streaming di Warner Bros. al posto delle classiche puntate di Tom&Jerry. Una cosa che ha consentito ad alcuni utenti di vedere parte della pellicola molto prima del tempo.

L'incredibile errore è stato raccontato da alcuni utenti su Twitter, che si sono trovati davanti all'attesissimo film senza saperlo. Il primo a segnalarlo è stata Doug Bass, un esperto di digital marketing, che su Twitter ha raccontato quello che stava succedendo con un laconico "qualcuno sta per essere licenziato". Sembra, infatti, che la pellicola, che per chi non lo sapesse è la versione riveduta e corretta del Justice League di Joss Whedon, sia stata caricata per errore al posto di una puntata di Tom&Jerry.

Nella giornata di ieri diversi utenti, davanti alla TV coi figli per una serata di relax, al posto delle divertenti avventure del gatto e del topo si sono trovati di fronte al nuovo colossal DC Comics, in tutta la sua enormità. È servita più di un'ora a Warner per accorgersi dell'errore e togliere il film da HBO Max. Un tempo comunque insufficiente per vedere tutto il film: Zack Snyder's Justice League durerà oltre 4 ore.

Le prime impressioni sono state comunque positive, tanto che in molti parlano del miglior film DC Comics fatto finora, con "effetti speciali degni di un film Marvel". Adesso non ci rimane che attendere effettivamente il 18 marzo, quando Zack Snyder's Justice League arriverà ufficialmente anche sui principali servizi di streaming italiani.