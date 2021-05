OPPO Find X3 Neo, la recensione

In questa recensione di OPPO Find X3 Neo parliamo di un prodotto che si smarca nettamente dalla logica imperante nell'attuale mercato degli smartphone, con aziende che inondano il mercato di terminali che fanno a gara a chi ha il processore più recente per intestarsi un (dubbio) primato. Il nuovo device del brand cinese cerca invece di percorrere una strada alternativa, prendendo le mosse dal flagship Find X3 Pro e limando le feature considerate più elitarie per proporre al pubblico un dispositivo con un prezzo più abbordabile ma con tutti i crismi di un top di gamma. Certo, i 799 Euro che campeggiano sul listino ufficiale non sono pochi, e anche se lo street price al momento in cui scriviamo è più basso, OPPO Find X3 Neo avrebbe sicuramente beneficiato di un posizionamento sul mercato più aggressivo, visto che gli avversari non mancano.

Anziché puntare su un nuovo processore di fascia media, OPPO Find X3 Neo decide di affidarsi all'"usato sicuro" dello Snapdragon 865 , uno dei SoC migliori della scorsa stagione, e lavorare sull' ottimizzazione del device per offrire un'esperienza d'uso che sia equiparabile a quella di un odierno top di gamma . Una scelta che ci sentiamo assolutamente di promuovere e che nell'utilizzo quotidiano non provoca alcun rimpianto, anche perché è stata accompagnata da una dotazione hardware davvero di primissima qualità, che non presta il fianco praticamente a nessuna criticità di rilievo. Di seguito riportiamo la scheda tecnica di OPPO Find X3 Neo:

Così facendo si perde però di vista una delle caratteristiche più distintive del design di OPPO Find X3 Neo, ovvero la gradevolissima scocca posteriore satinata , ottenuta tramite un particolare trattamento del vetro che lo rende ruvido, ben resistente alle ditate e caratterizzato da una texture che cambia leggermente colore a seconda della direzione della luce. I bordi curvi del display e la cornice in alluminio completano il quadro di uno smartphone decisamente elegante, che gode inoltre di un'ottima ergonomia grazie sia al form factor in 20:9 sia a delle dimensioni che a nostro parere rappresentano un compromesso ideale tra ampiezza delle superfici e maneggevolezza. Sul lato destro del dispositivo c'è il tasto per l'accensione, su quello sinistro i controlli per il volume, mentre la parte superiore ospita la capsula auricolare e quella inferiore un secondo microfono, l'altoparlante, la porta USB-C e il carrellino che ospita un massimo di due nanoSIM ma nessuna microSD, essendo la memoria interna non espandibile. Nel contesto di un dispositivo davvero ben assemblato, stride un po' notare come OPPO Find X3 Neo non possieda la certificazione di impermeabilità , elemento quasi scontato su questa fascia di prezzo.

Display e fotocamere

Il display di OPPO Find X3 Neo è un AMOLED da 6,55 pollici di diagonale e risoluzione Full HD+ 1080 x 2400. Si tratta di un ottimo pannello che restituisce immagini brillanti, con i bordi curvi che aumentano la sensazione di ampiezza. Lo schermo supporta un refresh rate massimo di 90 Hz, selezionabile nelle impostazioni ma senza la possibilità di renderlo adattivo come in altri modelli, mentre il touch sampling arriva a 180 Hz. Tutto ciò si traduce in reattività e fluidità che ben si sposano con l'utilizzo per il gaming e la fruizione di contenuti multimediali, sicuramente i due elementi per i quali lo schermo di OPPO Find X3 Neo è più indicato. Presente anche la funzionalità Always on, personalizzabile sotto diversi aspetti.

Il comparto fotocamere di OPPO Find X3 Neo, pur non raggiungendo nuovi standard qualitativi, è di altissimo livello ed è composto da una fotocamera frontale da 32 MP inserita in un punch hole e da un modulo posteriore che comprende una principale da 50 MP, una grandangolare da 16 MP, una tele da 13 MP e una macro da 2 MP. Come accade per ogni singolo smartphone Android di produzione cinese, quest'ultima esiste praticamente solo per riempire la scheda tecnica, ma le altre svolgono il loro lavoro in maniera eccellente: gli scatti risultano brillanti e definiti, impreziositi da un'intelligenza artificiale che interviene senza strafare e con il valore aggiunto di una modalità notturna tra le migliori in circolazione in questa categoria. Buona anche la resa dei video, registrabili ad un massimo di 4K a 60fps, anche se per poter godere di una stabilizzazione elettronica degna di questo nome bisogna accontentarsi dei 30fps o scendere di risoluzione al Full HD.