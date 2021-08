The Vale, la recensione di una straordinaria audio avventura medievale

Non è così usuale consigliare un videogioco a mani basse, invitare a provarlo senza se e senza ma perché potrebbe essere tra le esperienze più belle provate in anni e anni di gioco. È però questo il caso di The Vale: Shadow of the Crown, che è molto più particolare e articolato di quanto una prima impressione possa far credere. L'opera di Falling Squirrel è un'esperienza esclusivamente audio e, a sorpresa, uno dei più ambiziosi videogiochi che ci siano capitati fra le mani. Per la grafica? No. Per la sua incredibile fluidità a schermo? No. Per idee innovative nel level design, mai viste fino a ora? Nemmeno questo. In The Vale non si vede niente. Schermo nero costellato da puntini colorati inutili ai fini del gioco e poche scritte, contestuali a situazioni specifiche. Questo perché si gioca nei panni di Alex, una principessa cieca dalla nascita e in viaggio verso la capitale del regno per difenderlo, assieme al fratello, dai pericoli che lo minacciano. Non sarebbe sbagliato definire The Vale un podcast fantasy medievale, tuttavia sarebbe ugualmente riduttivo: non siamo degli inanimati spettatori, noi vestiamo i panni di Alex e ci muoviamo nel buio che ha sempre circondato la nostra esistenza. Siamo protagonisti di un action RPG in prima persona basato soltanto sull'udito, per sviluppare il quale Falling Squirrel ha dovuto reinventare moltissimi aspetti che diamo scontati nei videogiochi. Dalle convenzioni narrative al gameplay fino ad arrivare al tutorial, tutto in The Vale è stato riconsiderato per restituire un'avventura incredibile e che vi consigliamo caldamente. L'unico intoppo è la lingua, poiché il gioco è disponibile solo in inglese ed essendo pensato per essere completamente immersivo, non presenta sottotitoli. Se non avete barriere linguistiche di sorta, però, giocatelo perché scoprirete un'esperienza unica nel suo genere, bellissima e che si dimostra perfettamente adattata a qualsiasi tipo di comandi - dalla tastiera al controller. Sette ore immersi nel buio che tuttavia, nel nostro caso, si dimostra il più valido degli alleati e ci insegna a vedere senza usare gli occhi. Scopriamo The Vale nella nostra recensione della versione PC.

La principessa cieca The Vale, i puntini colorati a schermo cambiano colore in base al momento del giorno Come anticipato, The Vale racconta la storia di Alex, una principessa cieca che, alla morte del re e su ordine dello stesso, viene nominata custode di un piccolo castello fuori dai confini del regno, mentre il fratello sale al trono. Scortata dallo zio, un uomo che si è sempre preso cura di lei insegnandole a combattere senza curarsi della sua cecità, la ragazza subisce un attacco da parte di un esercito invasore e viene data per morta assieme a ciò che resta della sua carovana. Così non è, ovviamente, e con l'aiuto di un pastore ci troveremo a dover percorrere più di ottocento chilometri per tornare da nostro fratello, avvisarlo del pericolo e aiutarlo a difendere il regno. La narrazione di The Vale è molto meno lineare di quanto si possa pensare e segue i canoni di un action RPG, in misura più contenuta: potremo scegliere se prendere parte a missioni secondarie, aiutare gente in difficoltà lungo il percorso assumendoci tutti i rischi di un combattimento improvviso e, in alcuni casi, prendere anche decisioni cruciali ai fini della trama. Le atmosfere ricordano Game of Thrones, sebbene i contenuti non siano così crudi e cruenti, ma a meritare un plauso è la recitazione: questa supera persino alcuni giochi blasonati e concorre a creare un'esperienza emotiva e coinvolgente, perfetta per un gioco che si basa esclusivamente sull'ascolto.

La principessa guerriera The Vale, qualsiasi eventuale scritta è letta nel dettaglio dalla voce narrante Alex però non è la bella nel castello (o nella valle in questo caso) che aspetta di essere soccorsa dal cavaliere in armatura scintillante: è una principessa guerriera, addestrata all'uso delle armi e a fare della sua cecità non un difetto ma un vantaggio da utilizzare contro i nemici. In termini di gameplay significa che possiamo combattere, armati di spada e scudo, indossando armature per proteggerci, ma anche sfruttando l'arco laddove necessario. Sarà il gioco a dettare quando usare cosa ma una volta che la spada è sguainata, è tutto in mano nostra: basandoci sul rumore, dovremo capire da dove proviene l'attacco e scegliere se pararlo per poi contrattaccare o anticiparlo per interromperlo e infliggere danni. La finestra d'azione non è così ridotta ma nemmeno troppo ampia e, a mano a mano che proseguiamo nel gioco, gli scontri si faranno sempre più difficili persino in modalità normale: la cacofonia di rumori aumenterà, tra urla di dolore, grida di battaglia, clangore delle armi e via discorrendo, una confusione in mezzo alla quale noi dovremo essere in grado di capire chi ci sta attaccando, da dove, quale attacco sta portando a segno (se pesante o una combo), se sono attacchi fisici o dalla distanza come frecce o accette da lancio, e reagire di conseguenza. I nemici però non se ne staranno fermi ad aspettare il proprio turno. All'inizio, forse, per farci abituare passo passo alle capacità di Alex e ai pericoli che la circondano. Poi tutto cambia e possono anche attaccare in due o tre assieme, obbligandoci a ragionare in fretta su cosa fare considerato che non possiamo spostarci: fermi nella nostra posizione, potremo solo direzionare gli attacchi e lo scudo per rispondere alle aggressioni. I nemici tenderanno anche a girarci attorno e cambiare posizione dalla quale attaccare; come sempre, all'inizio sarà più facile intercettarli data la quasi totale assenza di suoni attorno, poi però i loro spostamenti si confonderanno con il resto dei rumori e potremo trovarci colti alla sprovvista. The Vale, la mappa di gioco Per quanto abile, Alex non è immune alla fatica. Ciò significa che non possiamo menare fendenti in continuazione nella speranza di colpire o di anticipare sempre la minaccia. Dopo qualche colpo, e dipende se sono fendenti leggeri o pesanti, Alex dovrà riprendere fiato e rimarrà scoperta per pochi, preziosi secondi. I danni subiti, così come quelli inflitti, dipendono dal nostro equipaggiamento: armi e armature migliori sono chiaramente l'ideale per risolvere i combattimenti senza soffrirne troppo. Al contempo, però, dobbiamo considerare l'elemento stealth del gioco - sì, c'è anche quello. In alcune occasioni, saremo chiamati ad aggirare accampamenti nemici senza fare rumore, pena scontri veramente difficili da gestire, e l'intensità dei suoni prodotti dipende anche da cosa ci portiamo appresso. Un'armatura pesante, per esempio, potrebbe essere adatta a subire meno danni ma si rivela un ostacolo ai nostri spostamenti silenziosi. Poiché ogni nuovo equipaggiamento ottenuto va in automatico a sostituire il precedente, occorre pensare con cura a cosa acquistare. Può essere spietato ma è giusto così e, soprattutto, riesce a reinventarsi talmente spesso che non possiamo fare a meno di esserne entusiasti. Ogni colpo, dato o ricevuto, ha un impatto molto maggiore quando lo si percepisce esclusivamente tramite l'audio, ed entrare nel ritmo di questi scontri lascia una sensazione unica - anche di soddisfazione, quando capiamo che siamo fuori pericolo. Inoltre, alcune delle più grandi battaglie della trama hanno un comparto sonoro incredibile, facendo sì che The Vale presenti alcuni dei combattimenti più memorabili a cui ci sia mai capitato di prendere parte in un videogioco.

Esplorazione e missioni secondarie The Vale, il mondo di Alex è una bolla scura dove a contare sono solo i suoni The Vale però non è solo scontri all'arma bianca, sangue e violenza. Ci sono anche dei momenti più di quiete, in cui dovremo esplorare muovendoci in base al suono che dobbiamo seguire. Così come ci sono fasi più rilassate all'interno dei villaggi che tappezzeranno il nostro viaggio: tutti hanno un pattern molto familiare, con il fabbro per acquistare nuove armi e la locanda dove accettare missioni secondarie per racimolare soldi, ma ciascuno ha il suo piccolo aspetto peculiare - sia esso una vecchia mendicante cieca con cui parlare, un macellaio a corto di carne, un monastero al quale fare visita. Ognuno di questi, ovviamente, è riconoscibile e raggiungibile in base al suono che lo distingue: il clangore del metallo per il fabbro, la voce per alcuni singoli PNG, la musica per la locanda, le campane per il monastero e via discorrendo. I villaggi sono un coacervo di persone, con accenti e provenienza diversa, il che concorre a dare un ulteriore senso di immersione all'avventura. Per quanto riguarda le missioni secondarie, pur ruotando attorno allo stesso concetto del combattere oppure esplorare, non ne troverete due uguali in tutto il corso del gioco. Merce rara, nei GdR, ma The Vale riesce a differenziare e arricchire narrativamente persino il più sciocco degli incarichi.

Un podcast fantasy medievale The Vale, la protagonista Alex L'abbiamo scritto, The Vale ricorda da vicino un podcast fantasy medievale ma vi aggiunge tutta l'azione di un action GdR e ci mette al centro della scena. La vista vi servirà a ben poco, nonostante ci siano menu contestuali come quello di gioco o quello del fabbro: essendo però un gioco pensato in prima battuta per essere accessibile da persone ipovedenti o non vedenti del tutto, qualsiasi cosa che non sia recitata dai personaggi del gioco viene letta dalla voce narrante, che suggerisce anche quali comandi usare per proseguire. Certo, si potrebbe trovare più comodo leggere le singole statistiche di un'arma anziché ascoltare mentre vengono elencate una a una, ma noi abbiamo deciso di giocare il gioco bendati per sentirci davvero coinvolti nella situazione. Un'opzione che consigliamo vivamente. The Vale è davvero un'esperienza unica nel suo genere, per la quale le parole non saranno mai sufficienti: ciascun giocatore la vivrà a modo proprio e la racconterà con parole diverse, cercando di trasmettere qualcosa che non ha visto ma solo sentito. Trovando la giusta espressione per descrivere, come quando il pastore che ci accompagna nel corso del viaggio ha dovuto far comprendere ad Alex il colore rosso: noi lo diamo per scontato ma chi è cieco dalla nascita non sa cosa siano i colori e quello è stato fra i momenti più toccanti del gioco - uno di quelli che ti fa fermare a riflettere su quante cose diamo per assodate quando, in realtà, possono non esserlo.