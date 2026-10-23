Il dissipatore Thermalright Frozen Notte 240 è sconto su Amazon del 33%: acquistalo al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo del dissipatore Thermalright Frozen Notte 240: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un costo finale di 43,16€ (minimo storico). Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente cliccando sul box qui sotto: Il Thermalright Frozen Notte 240 è un dissipatore a liquido per CPU progettato per offrire un raffreddamento efficiente, combinando una struttura curata nei dettagli con un sistema di ventilazione dotato di illuminazione ARGB. Il radiatore in alluminio misura 277 x 120 x 27 mm ed è abbinato a tubi rivestiti in tessuto ad alto polimero, lunghi 450 mm.
Ulteriori dettagli sul dissipatore
Il sistema integra una pompa con velocità fino a 5.300 giri/min, dotata di una base in rame con spaziatura di 0,1 mm e una finitura a specchio. La struttura comprende inoltre un rivestimento in lega di alluminio e una copertura superiore in acrilico ad alta resistenza, che contribuiscono al design distintivo della testina di raffreddamento.
Grazie alla regolazione automatica della velocità in base alla temperatura della CPU, le ventole adattano il flusso d'aria alle necessità del sistema. L'illuminazione ARGB può essere personalizzata manualmente, consentendo di coordinare gli effetti luminosi con il resto della configurazione. Il Frozen Notte 240 si propone così come una soluzione per chi cerca un dissipatore a liquido con radiatore da 240 mm.