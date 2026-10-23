Il dissipatore Thermalright Frozen Notte 240 è sconto su Amazon del 33%: acquistalo al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo del dissipatore Thermalright Frozen Notte 240: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un costo finale di 43,16€ (minimo storico). Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente cliccando sul box qui sotto: Il Thermalright Frozen Notte 240 è un dissipatore a liquido per CPU progettato per offrire un raffreddamento efficiente, combinando una struttura curata nei dettagli con un sistema di ventilazione dotato di illuminazione ARGB. Il radiatore in alluminio misura 277 x 120 x 27 mm ed è abbinato a tubi rivestiti in tessuto ad alto polimero, lunghi 450 mm.