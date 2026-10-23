Il produttore di Mass Effect 5 ironizza sulla chiusura di BioWare: "Almeno non dovrò mettermi in malattia per GTA 6"

La chiusura di BioWare e la cancellazione del nuovo Mass Effect rappresentano un duro colpo per il panorama videoludico. A rendere la notizia ancora più amara sono le parole degli autori coinvolti nella scrittura del progetto, che hanno raccontato di essere al lavoro su un grande gioco. Ora resta da capire quale sarà il futuro dei franchise dello studio. Nel frattempo, il producer di Mass Effect 5, Michael Gamble, ha ringraziato i giocatori per il supporto dimostrato , sottolineando quanto significhi per lui e per BioWare.

Gratitudine e ironia

Come anticipato, Gamble ha condiviso un post su X per ringraziare i giocatori del sostegno dimostrato al team. "Probabilmente potrei scorrere la pagina per ore e continuare a leggere le parole di sostegno rivolte allo studio, all'eredità e all'impatto che BioWare ha avuto su di voi", ha scritto. "Significa tantissimo per noi. C'è tantissimo talento in questo team di veterani, quindi se siete a conoscenza di qualche opportunità di lavoro, vi prego di segnalarcela. Mi assumo personalmente la responsabilità per tutti i membri del mio team".

Gamble ha colto l'occasione anche per stemperare la tristezza del momento con una battuta: "Almeno non dovrò mettermi in malattia quando uscirà GTA 6", una frase in cui in fondo (ammettiamolo pure) molti giocatori possono immedesimarsi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per chi non lo sapesse, solo pochi giorni fa è arrivata la notizia che EA avrebbe tagliato 400 posti di lavoro, con conseguenze anche per BioWare, tra cui la chiusura dello studio e la cancellazione di Mass Effect 5. Quest'ultima notizia ha suscitato grande dispiacere tra i giocatori, soprattutto dopo che gli stessi sviluppatori avevano dichiarato di essere al lavoro su "qualcosa di speciale". Tra l'altro, proprio nelle scorse ore è trapelato quello che sembra essere un trailer del gioco, la cui autenticità resta però da verificare.

La chiusura dello studio arriva dopo l'acquisizione di EA, completata lo scorso agosto da un consorzio composto dal fondo sovrano saudita Public Investment Fund, Silver Lake e Affinity Partners.