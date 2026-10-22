Un trailer del nuovo Mass Effect cancellato trapela il giorno dopo la chiusura di BioWare

Non è chiara la veridicità del materiale, ma quello che pare essere un trailer del nuovo Mass Effect ormai cancellato è trapelato in queste ore, proprio il giorno dopo la chiusura di BioWare e l'eliminazione del progetto. Nel video, il titolo del gioco sembra essere Mass Effect Universe ma l'autenticità del tutto è ancora da chiarire, sebbene al momento venga preso per verosimile da diverse fonti, in attesa di eventuali chiarimenti. Come abbiamo visto, Electronic Arts ha chiuso BioWare e cancellato il nuovo Mass Effect in sviluppo, dunque questa potrebbe essere l'unica occasione di vedere un effettivo video sul gioco, che era in sviluppo da diverso tempo ma di cui non si era visto molto.

Trailer dubbio ma verosimile Come riferito nel messaggio all'inizio del video, questo è stato composto da un piccolo team con asset di pre-produzione, dunque sembra essere più un concept trailer che non un frammento vero e proprio del gioco, ma intanto può dare bene l'idea di personaggi, atmosfere e situazioni che potevano caratterizzare il nuovo Mass Effect.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post A quanto pare, il protagonista fa parte della stessa organizzazione di cui era parte anche il Comandante Shepard della trilogia originale, ma non sembra essere lo stesso personaggio, sebbene ci siano delle somiglianze. È difficile al momento avere idea della veridicità del trailer e il rischio, al giorno d'oggi, è che possa essere stato costruito da qualcuno con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, ma lo stile sembra alquanto vicino a quello delle produzioni reali di BioWare nella serie fantascientifica.