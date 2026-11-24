Il cancellato Mass Effect Universe avrebbe affrontato direttamente i controversi finali di Mass Effect 3 e il destino dei compagni di squadra di Shepard. A rivelarlo è Cat Valente - autrice del romanzo Mass Effect: Annihilation e per tre anni nel team narrativo del quinto capitolo - durante un Q&A su Reddit a sostegno del movimento "Save Mass Effect".
La soluzione ai finali di Mass Effect 3 e il futuro dell'equipaggio
Vincolata da rigidi accordi di riservatezza con EA, Valente non può svelare dettagli specifici sulla trama, ma ha spiegato che colmare il salto temporale di 600 anni rispetto alla trilogia originale senza svalutare le scelte dei giocatori è stata la sfida più complessa. Anziché canonizzare un unico epilogo, gli sceneggiatori avevano elaborato diverse soluzioni combinate per costruire una storia coerente.
This is Cat Valente, writer of Mass Effect: Annihilation, and I worked on Mass Effect Universe. AMA!
by u/raiskream in masseffect
Inoltre, Valente aveva scritto personalmente i destini canonici, con relative varianti, di personaggi come Garrus, Tali e Wrex, paragonando l'impresa al "ricamare un bordo sulla Sacra Sindone". Oltre al ritorno già noto di Liara, il team aveva valutato di riportare in scena ogni personaggio fisicamente in grado di sopravvivere per secoli, inclusi longevi krogan (come Wrex o Grunt) o sintetici come EDI.
I misteri di Andromeda e nuove razze aliene
Il quinto capitolo avrebbe anche chiuso le questioni lasciate in sospeso da Mass Effect: Andromeda, svelando finalmente l'identità del misterioso Benefattore che finanziò la spedizione dalla Via Lattea: una risposta nota ai sei autori della writers' room che Valente ha definito "davvero fantastica".
Infine, la scrittrice ha confermato che Universe avrebbe introdotto nuove specie aliene e inediti membri della squadra, già selezionati dai director per la fase artistica prima della chiusura dello studio.
La fine di BioWare non significa necessariamente la fine delle sue IP, ma per il momento pare difficile credere che EA voglia realizzare un nuovo Mass Effect. È infatti stato riportanto che EA avrebbe chiuso BioWare (anche) per poter creare Star Wars Battlefront 3.