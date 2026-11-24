Prima che EA cancellasse il gioco e chiudesse BioWare, il team narrativo aveva risolto il nodo dei finali della trilogia, scritto il futuro di Garrus, Tali e Wrex e svelato l'identità del Benefattore di Andromeda.

Il cancellato Mass Effect Universe avrebbe affrontato direttamente i controversi finali di Mass Effect 3 e il destino dei compagni di squadra di Shepard. A rivelarlo è Cat Valente - autrice del romanzo Mass Effect: Annihilation e per tre anni nel team narrativo del quinto capitolo - durante un Q&A su Reddit a sostegno del movimento "Save Mass Effect".

La soluzione ai finali di Mass Effect 3 e il futuro dell'equipaggio Vincolata da rigidi accordi di riservatezza con EA, Valente non può svelare dettagli specifici sulla trama, ma ha spiegato che colmare il salto temporale di 600 anni rispetto alla trilogia originale senza svalutare le scelte dei giocatori è stata la sfida più complessa. Anziché canonizzare un unico epilogo, gli sceneggiatori avevano elaborato diverse soluzioni combinate per costruire una storia coerente. This is Cat Valente, writer of Mass Effect: Annihilation, and I worked on Mass Effect Universe. AMA!

by u/raiskream in masseffect Inoltre, Valente aveva scritto personalmente i destini canonici, con relative varianti, di personaggi come Garrus, Tali e Wrex, paragonando l'impresa al "ricamare un bordo sulla Sacra Sindone". Oltre al ritorno già noto di Liara, il team aveva valutato di riportare in scena ogni personaggio fisicamente in grado di sopravvivere per secoli, inclusi longevi krogan (come Wrex o Grunt) o sintetici come EDI.