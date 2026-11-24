Esiste una differenza sostanziale tra un mondo costruito per ospitare il giocatore e uno che riesce a convincerlo di essere soltanto una delle tante presenze al suo interno. È una distinzione sottile, spesso sacrificata sull'altare della magnificenza tecnologica, dove la quantità di dettagli, l'estensione delle mappe e il numero di personaggi sembrano costituire, per qualche bizzarra ragione, la misura stessa della vitalità di un mondo. Eppure, un universo videoludico può essere sterminato e rimanere irrimediabilmente inerte, così come uno spazio relativamente circoscritto può restituire la sensazione di un'esistenza complessa, indifferente alla nostra partecipazione. Tra le caratteristiche più celebrate del pluriacclamato GTA 6 figura proprio l'ambizione di costruire un mondo nel quale comportamenti, attività e sistemi differenti possano intrecciarsi, generando situazioni che non dipendano esclusivamente dalle azioni del protagonista. È il principio delle cosiddette dinamiche emergenti: eventi che scaturiscono dall'interazione fra regole e agenti autonomi, anziché da una sequenza prestabilita. Naturalmente, l'effettiva profondità di queste interazioni va misurata su ogni singola opera e non sull'entusiasmo che la precede. Ma soprattutto, sarebbe ingenuo considerare questa aspirazione una conquista recente, magari sbocciata d'un tratto all'ombra delle smisurate risorse economiche di Rockstar Games. Facciamo dunque una breve panoramica tra alcuni dei mondi virtuali più reali degli ultimi tempi.

L'arte di generare la vita Il videogioco coltiva da decenni l'ambizione di sottrarre i propri universi alla "tirannia" del protagonista. Già nel 1999, con Shenmue, Yu Suzuki cercava di restituire alla cittadina giapponese di Yokosuka una quotidianità riconoscibile: abitanti impegnati nelle proprie occupazioni, negozi soggetti a orari d'apertura, persone che percorrevano le strade secondo abitudini prestabilite. Non si trattava di un'autentica simulazione sociale, naturalmente, ma di una costruzione sufficientemente coerente da suggerire qualcosa di specifico: quelle persone avevano una giornata da trascorrere anche quando Ryo Hazuki non aveva alcun motivo di rivolgere loro la parola. I semi dell'autonomia dei mondi videoludici sono stati piantati da molto tempo The Last of Us Parte II ne offre una dimostrazione per certi versi complementare. Naughty Dog affianca a un'intelligenza artificiale tatticamente articolata una fitta rete di reazioni contestuali ed emotive: i nemici si chiamano per nome, riconoscono la perdita dei compagni, manifestano angoscia quando uno dei loro cani viene ucciso. Sono accorgimenti in larga misura creati dagli sviluppatori, non il prodotto di una coscienza artificiale. Eppure, il loro effetto è considerevole: un avversario cessa di essere soltanto un ostacolo da eliminare e acquista, almeno per un istante, la consistenza di un individuo inserito in un mondo. È proprio qui che la distinzione fra autonomia effettiva e la sua semplice illusione perde parte della propria importanza sul piano percettivo, senza per questo smarrire il suo significato. Un sistema può produrre comportamenti imprevedibili attraverso l'interazione di regole indipendenti, oppure simulare meticolosamente le conseguenze di una vita che non esiste oltre i confini del codice. Sono procedimenti differenti, accomunati dalla medesima ambizione: persuaderci che il mondo non attenda il nostro arrivo per cominciare a vivere. GTA 6 lascia a bocca aperta anche gli sviluppatori: persino Naughty Dog non capisce come sia possibile Ed è esattamente questa ambizione che intendiamo esplorare, allontanandoci dalle luci di Vice City per incontrare quattro videogiochi assai diversi fra loro. Opere nelle quali ecosistemi, creature e comportamenti individuali concorrono, ciascuno secondo una propria logica, a generare universi credibili. Non necessariamente più vasti, più sofisticati o più spettacolari, ma capaci di suggerire una verità che il medium insegue da sempre: la sensazione che qualcosa possa continuare ad accadere anche quando nessuno, dall'altra parte dello schermo, sta guardando.

Rain World: un ecosistema emergente In Rain World, il mondo alieno in cui vive il nostro slugcat, una creatura a metà strada tra un gatto e una lumaca, funziona attraverso una concatenazione di cause e comportamenti: ogni specie mostra delle priorità e intrattiene rapporti con le altre creature, seguendo istinti predatori, necessità di nutrirsi e trovare riparo o semplicemente mostrando un principio di autoconservazione. Le intelligenze artificiali interagiscono fra loro, producendo situazioni non predeterminate. Gli esseri possono spostarsi e interagire anche fuori dallo schermo, mediante una simulazione semplificata gestita dal codice.

La sopravvivenza è al primo posto: per tutti Le lucertole cacciano le loro prede, ma possono diventare a loro volta vittime di bizzarri avvoltoi, mentre gli spazzini, organizzati in gruppi, reagiscono ai comportamenti altrui, mostrando ostilità o riconoscenza verso chi li soccorre. Persino la ricerca di un rifugio prima dell'arrivo delle piogge torrenziali costituisce una necessità condivisa dalle creature dell'ecosistema, indipendentemente dalla nostra presenza. Il giocatore è quindi soltanto un organismo tra tanti, inserito in un'impietosa catena alimentare.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: la simulazione della Zona In S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un vero e proprio sistema di simulazione a permettere le varie interazioni. L'A-Life 2.0 gestisce stalker, mutanti e fazioni, consentendo spostamenti, scontri e rapporti che non dipendono necessariamente dal giocatore. Il sistema combina una simulazione dettagliata degli NPC vicini, la gestione semplificata di quelli lontani e un A-Life Director che organizza potenziali incontri fra creature e gruppi. Quest'ultimo agisce come un regista degli eventi, generando scenari plausibili in funzione delle presenze e delle caratteristiche dell'ambiente. La Zona è credibile, imprevedibile e mortale Una pattuglia di stalker può imbattersi in un branco di mutanti nei pressi di una tana, mentre gruppi rivali possono contendersi il controllo di un accampamento. Non si tratta, dunque, di sequenze rigidamente stabilite in ogni dettaglio, bensì di situazioni predisposte dal sistema, nelle quali le intelligenze artificiali possono successivamente interagire secondo le proprie regole. L'aspetto cruciale è l'imprevedibilità e la naturalezza delle interazioni, anche se una parte considerevole degli incontri viene ovviamente costruita attraverso meccanismi di generazione contestuale.

Kingdom Come: Deliverance II: la quotidianità come struttura sociale In Kingdom Come: Deliverance II i vari personaggi seguono routine articolate: si svegliano, mangiano, lavorano, frequentano le taverne e poi vanno a dormire. Ma il sistema non si esaurisce con il semplice trascorrere del tempo. Le diverse attività possono essere interrotte da avvenimenti, crimini e comportamenti del giocatore. Esiste inoltre un sistema di reputazione, reazioni sociali e abitudini individuali che si intrecciano, conferendo alla società medievale una credibilità che supera la mera rappresentazione scenica.

I rapporti interpersonali sono una delle colonne portanti del gioco Un abitante può ubriacarsi alla taverna, diventando una preda più facile per i borseggiatori, mentre i briganti di un accampamento possono essere avvelenati contaminando il cibo che consumeranno ignari al loro bivacco. Anche le conseguenze delle nostre azioni seguono una logica sociale: un furto può essere denunciato, la notizia del crimine può diffondersi gradualmente e le guardie possono iniziare a riconoscerci come sospetti.

Il producer di Kingdom Come: Deliverance 2 spera che GTA 6 aiuti ad aumentare i prezzi dei videogiochi La reputazione influenza pure l'atteggiamento degli abitanti, la disponibilità dei mercanti e le possibilità di persuasione nei dialoghi. Persino l'aspetto di Henry, dagli abiti indossati alle condizioni igieniche, contribuisce a determinare il trattamento che gli viene riservato. La società simulata possiede quindi una propria organizzazione, nella quale consuetudini, rapporti personali e conseguenze delle azioni concorrono a produrre un universo che può essere osservato, rispettato o addirittura sfruttato.

Red Dead Redemption 2: la convergenza fra simulazione e illusione In Red Dead Redemption 2 Rockstar combina routine degli abitanti, attività lavorative, comportamenti contestuali, fauna selvatica, predazione e consumo delle carcasse. Il risultato è un universo nel quale le singole componenti sembrano concorrere alla rappresentazione di una quotidianità indipendente dalla nostra presenza. Possiamo osservare un lavoratore lasciare la propria abitazione, raggiungere una fattoria, dedicarsi alle mansioni quotidiane e infine concedersi qualche bicchiere al saloon, prima di rincasare.

Per quanto meno denso, il mondo di Red Dead Redemption 2 è straordinariamente vivo Analogamente, gli animali seguono comportamenti riconoscibili e coerenti con la propria natura: i lupi cacciano in branco, gli opossum fingono di essere morti per sfuggire alle minacce, gli erbivori si spostano in mandrie e reagiscono ai predatori. Persino la carcassa di un animale abbattuto può trasformarsi in una nuova interazione, attirando gli spazzini o diventando un'esca per successive battute di caccia. L'attenzione di Rockstar, tuttavia, non si limita alla rappresentazione di una natura autonoma. Gli abitanti reagiscono ai comportamenti di Arthur Morgan secondo logiche contestuali, che possono a loro volta innescare conseguenze differenti. Un passante che assiste a un crimine può tentare di raggiungere le autorità per denunciarlo e il giocatore può intercettarlo e intimidirlo, cercando di impedirgli di riferire l'accaduto. Anche le conversazioni con gli sconosciuti possono assumere sviluppi diversi in funzione dell'atteggiamento adottato, passando da un semplice saluto a un alterco potenzialmente violento. Molte situazioni sono programmate o governate da regole precise, ma la loro sovrapposizione produce un'impressione di vita autentica, nella quale persino un incontro insignificante può acquisire una propria imprevedibilità. L'elemento distintivo è dunque la fusione fra dinamiche sistemiche e una messinscena minuziosa.

I titoli di coda di GTA 6 potrebbero durare oltre 80 minuti, più di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 messi assieme Non occorre che ogni abitante possieda una memoria complessa o che ogni animale partecipi a una simulazione ecologica permanente: è sufficiente che le loro azioni risultino coerenti con il contesto, che le reazioni rispettino una logica riconoscibile e che gli eventi non sembrino continuamente subordinati alla nostra volontà. Rockstar costruisce così un mondo che alterna autentiche interazioni sistemiche ad artifici sapientemente orchestrati, rendendo spesso difficile individuare il confine fra le une e gli altri.