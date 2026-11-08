I titoli di coda di GTA 6 potrebbero durare oltre 80 minuti, più di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 messi assieme

Se l'informazione dovesse rivelarsi corretta, i titoli di coda del nuovo Grand Theft Auto sarebbero più lunghi di quelli di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 messi insieme . Per fare un confronto, i crediti del celebre open world del 2013 durano circa 35-40 minuti, mentre quelli dell'avventura western pubblicata nel 2018 si attestano intorno ai 30-35 minuti.

GTA 6 è una produzione colossale e di conseguenza probabilmente vanterà dei titoli di coda decisamente fuori dal comune. Secondo un report di Moon Media, la sequenza finale dei crediti del nuovo blockbuster di Rockstar Games durerebbe infatti oltre 80 minuti , un valore che supererebbe ampiamente quanto visto nei precedenti grandi progetti dello studio.

I titoli di coda non fanno il blockbuster

Naturalmente il dato va preso con le dovute cautele. Non solo perché la fonte non è stata verificata indipendentemente, ma anche perché la durata dei titoli di coda non rappresenta necessariamente una misura precisa del numero di sviluppatori coinvolti. Molto dipende infatti dalla velocità di scorrimento dei crediti e dalla quantità di personale inserita nell'elenco finale, che può variare in base anche alle preferenze di Rockstar Games.

Oltre agli sviluppatori veri e propri, produzioni di queste dimensioni tendono infatti a includere nei titoli di coda numerosi collaboratori esterni, inclusi team di localizzazione e doppiaggio, controllo qualità, supporto tecnico, marketing, distribuzione e studi partner coinvolti nelle varie fasi della produzione e distribuzione.

Detto questo, una durata superiore agli 80 minuti sarebbe comunque coerente con l'enorme portata del progetto. Già GTA 5 aveva coinvolto oltre un migliaio di sviluppatori distribuiti tra diversi studi Rockstar, mentre Red Dead Redemption 2 aveva riunito gran parte della forza lavoro globale dell'azienda. GTA 6 viene descritto da anni come la produzione più ambiziosa della storia della compagnia e avrebbe impegnato migliaia di persone sparse in tutto il mondo. Si stima che in totale l'azienda abbia oltre 4.000 dipendenti sparsi in dodici studio in tutto il mondo.

Va inoltre sottolineato che nemmeno un minutaggio del genere rappresenterebbe un record assoluto per l'industria videoludica. Assassin's Creed Shadows, ad esempio, presenta una sequenza finale che supera le due ore di durata. Ancora più estremo è il caso di Mighty No. 9, i cui titoli di coda arrivano a circa 3 ore e 47 minuti. In quel caso, però, il dato era gonfiato dalla presenza dei nomi di tutti i sostenitori che avevano finanziato il progetto attraverso la campagna Kickstarter, una situazione molto diversa rispetto a quella di una produzione tripla A tradizionale.