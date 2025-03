Assassin's Creed Shadows ha dei titoli di coda interminabili, sono otto volte quelli di The Last of Us Parte 2

Se non volete sorbirveli per intero, potete velocizzare i crediti premendo un pulsante apposito o in alternativa è possibile saltarli a pié pari. Non ne siamo certi, ma abbiamo il presentimento che la seconda sarà l'opzione più gettonata tra i giocatori.

I titoli di coda di Assassin's Creed Shadows a confronto con altri giochi tripla A

Come detto in apertura, la lunghezza di questi titoli di coda è proporzionale al numero di persone coinvolte nella realizzazione di questo progetto, comprese tutte le aziende esterne, come quelle che si occupano di tecnologie grafiche particolari, studi di doppiaggio e localizzazione e altro ancora. A quanto pare Ubisoft ha deciso di non tralasciare nessuno e includere davvero tutti. Altri titoli a grosso budget hanno titoli di coda lunghissimi, ma non quanto Shadows. Per fare un esempio, quelli di The Last of Us Parte 2 per PS4 durano 16 minuti(praticamente un ottavo), quelli di Red Dead Redemption 2 34 minuti, mentre GTA 5 Enhanced e Battlefield 2042 superano l'ora.

Insomma, i titoli di coda di Assassin's Creed Shadows sono lunghissimi, ma a quanto pare il gioco di Ubisoft non ha registrato un nuovo record. Anzi, è molto lontano dal primato di Mighty No. 9 con la bellezza di 3 ore, 47 minuti e 50 secondi di crediti. Tuttavia, c'è il trucco: il titolo di Inafune includeva anche i nomi di tutte le persone che avevano finanziato la campagna di crowfunding su Kickstarter. Nel frattempo, Ubisoft ha già svelato un primo traguardo di vendite raggiunto dal nuovo capitolo della serie.