Boox Note Air 4 C, la recensione del tablet e-ink a colori basato su Android

Più ampio è invece lo spettro d'azione del Note Air 4 C, un tablet e-ink con schermo a colori che offre una versatilità sconosciuta a buona parte dei concorrenti grazie all'adozione di un sistema operativo basato su Android 13 , e quindi aperto all'installazione di tutte le app disponibili su Play Store. Uscito già da qualche mese, il dispositivo offre tutta una serie di strumenti interessanti non solo a chi intende leggere libri e fumetti, ma anche a creativi, studenti e professionisti. Scopriamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando quindi nella nostra recensione del Boox Note Air 4 C .

L'azienda cinese Boox offre un catalogo di prodotti accomunati dall'utilizzo di display ePaper, ma declinati in formule differenti e capaci di rispondere così alle necessità di diverse tipologie di utenti, anche all'interno di nicchie piuttosto ridotte; è questo ad esempio il caso del Palma, l'ereader dal form factor di uno smartphone che abbiamo accolto favorevolmente alcuni mesi fa.

Caratteristiche tecniche del Boox Note Air 4 C

Chiaramente per un prodotto di questo tipo la scheda tecnica non rappresenta un elemento di importanza capitale, dal momento che le funzioni per cui è pensato non necessitano di particolare potenza.

Il Boox Note Air 4 C ha un SoC decisamente modesto, ma ampiamente sufficiente per lo scopo

Proprio per questo motivo il SoC non viene nemmeno svelato nel materiale ufficiale, con l'azienda che si limita a dichiarare la struttura Octa-core. Ovviamente ci vuole però poco per scoprire i dettagli, che nel caso specifico parlano di un Qualcomm Snapdragon 690, un SoC vecchio di 5 anni e già al lancio dedicato alla fascia media. Quindi non è il caso di aspettarsi molto dal Boox Note Air 4 C in termini di forza bruta; ciò nonostante, la reattività è buona in generale nelle applicazioni di default, al netto della inevitabile lentezza derivata dalla tecnologia e-ink.

Ottima la presenza di uno slot MicroSD, che consente di espandere la già discreta memoria di 64 GB, così da rispondere alle necessità di chi intende conservare una grande mole di documenti e file. La RAM invece è di 6 GB di tipo LPDDR4X.

Nella confezione è inoltre contenuto un pennino, che sfrutta la tecnologia Wacom EMR a risonanza elettro magnetica: questo significa anzitutto che non ha batteria e non ha quindi necessità di essere ricaricato, e in secondo luogo che è possibile usare qualsiasi altro pennino compatibile.

Sono presenti poi una coppia di speaker e il microfono, così da poter sostenere le necessità di base in termini di contenuti multimediali. L'audio non è granché, ma comunque perlomeno funzionale. Volendo ci si può anche lanciare nella riproduzione di video, magari su YouTube, ma ben presto ci si rende conto che non è decisamente pane per i denti del Boox Note Air 4 C.

La connettività avviene grazie al supporto di Wi-Fi e Bluetooth 5.1.

La batteria di 3700 mAh è discreta, ma tutto dipende dall'utilizzo che si fa del tablet: se lavorando come eReader in bianco e nero le ore prima di doverlo ricaricare sono parecchie (una trentina), tenendo più attivo il SoC con operazioni di maggiore complessità l'autonomia si riduce parecchio, scendendo sotto le dieci.

Scheda tecnica Boox Note Air 4 C