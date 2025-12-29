Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 dicembre: è un'avventura che gioca con la prospettiva

Potrete reclamare il titolo gratuitamente su Epic Games Store, a questo indirizzo . Una volta riscattato sarà vostro per sempre, proprio come se lo avete acquistato. Tenete presente che avete poco tempo: resterà disponibile per un solo giorno, fino alle 17:00 di domani, martedì 30 dicembre , dopodiché verrà sostituito da un altro gioco gratuito e così via fino al 3 gennaio.

Cos'è Viewfinder?

Viewfinder è un puzzle game ambientato in un mondo surreale che ruota intorno a una meccanica unica: il giocatore può scattare fotografie, trovare dipinti o schizzi, e poi proiettarli nel mondo di gioco, trasformandoli in elementi tridimensionali che modificano l'ambiente circostante e permettono così di superare ostacoli ambientali e risolvere enigmi in modi creativi che richiedono di giocare con le prospettive e aguzzare l'ingegno. Oltre a risolvere enigmi, esplorare ogni livello è fondamentale, in quanto colmi di piccoli segreti, easter egg e oggetti collezionabili, nonché frammenti di narrativa emergente che insieme vanno a comporre la storia alla base dell'universo di Viewfinder.

I regali di Natale giornalieri dell'Epic Games Store si affiancano ai saldi invernali recentemente lanciati della piattaforma, che non solo propongono sconti su migliaia di giochi, ma aumentano anche le ricompense del negozio: con ogni acquisto ricevere un buono del valore del 20% di quanto speso, da utilizzare per altri acquisti. Questa è la pagina dedicata alle offerte, che resteranno attive fino all'8 gennaio 2026 alle 17:00.