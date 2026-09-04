Quali sono i migliori giochi Android gratis disponibili su Google Play? Il catalogo della piattaforma digitale è sempre più ricco e nuove produzioni spuntano ogni giorno, ma abbiamo aggiornato la nostra selezione a settembre 2026, cercando anche stavolta di puntare sulla qualità e la varietà dei titoli scaricabili gratuitamente.
Le novità di questo aggiornamento sono capitanate dall'action Dynasty Warriors: Overlords, che porta finalmente lo storico brand Koei Tecmo su mobile, ma ci sono anche il gacha action RPG JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit, tratto dal celebre manga di Hirohiko Araki, e lo sparatutto multiplayer Pixel Gun 2, in arrivo il 7 settembre in contemporanea su mobile e PC.
I migliori giochi di guida gratis per Android
Il genere dei giochi di guida si sposa alla perfezione con il mobile gaming, offrendo il più delle volte esperienze veloci e frenetiche, con cui cimentarsi nel giro di pochi minuti durante una pausa. A farsi portavoce di questo approccio ci sono ovviamente i titoli più votati a un'impostazione arcade, ma su Android non mancano anche prodotti simulativi.
La nostra selezione include il meglio dei racer free-to-play, da quelli tradizionali alle variazioni sul tema in stile combat o con una visuale dall'alto, raccontando un'evoluzione tecnica importante che nel giro di pochi anni ha portato sui nostri smartphone e tablet una grafica sempre più dettagliata, fluida e spettacolare.
Ace Racer
Sviluppato da NetEase, Ace Racer (download) fa un po' il verso agli episodi classici di Ridge Racer per catapultarci in un'esperienza di guida arcade con elementi gacha, in cui potremo metterci al volante di tantissime vetture differenti e cimentarci non solo con una corposa modalità storia in cui vestiamo i panni di un giovane pilota determinato a diventare campione, ma anche con entusiasmanti sfide in multiplayer.
Il gameplay si basa sull'uso del boost e sull'esecuzione delle derapate per affrontare le curve in velocità: meccanismi che dovremo padroneggiare per sfruttare al massimo la nostra auto e tagliare il traguardo nei tempi previsti, specie nelle gare a checkpoint. Quando non sarà possibile, un sistema di potenziamento potrà consentirci di migliorare le prestazioni del veicolo: ne abbiamo parlato nella recensione di Ace Racer.
Asphalt Legends Unite
A ben otto anni dall'uscita di Asphalt 9: Legends, il gioco di guida arcade mobile per eccellenza si aggiorna con l'arrivo di Asphalt Legends Unite (download), un'espansione che non solo va ad arricchire i contenuti single player dell'esperienza introducendo nuovi scenari e nuove vetture, ma soprattutto punta sulle modalità multiplayer e sugli aspetti social a esse legati.
Il risultato è un racer frenetico, immediato e spettacolare come al solito, dotato di importanti miglioramenti anche sul piano tecnico e munito di contenuti extra che non mancheranno di entusiasmare chi non toccava il titolo Gameloft da un bel po' di tempo, con in particolare le sfide online cinque-contro-tre di Team Pursuit a movimentare le cose.
Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Asphalt Legends Unite.
Asphalt Xtreme
Gratuito per gli abbonati a Netflix, Asphalt Xtreme (download) è l'episodio più selvaggio e spericolato della serie di giochi di guida targata Gameloft, visto che ci vedrà gareggiare all'interno di scenari caratterizzati dalla presenza di fango, ghiaccio e condizioni atmosferiche estreme, appunto, mentre siamo alla guida di veicoli come buggy, auto da rally, SUV, muscle car, pickup, monster truck e persino camion.
Controllando il nostro mezzo grazie all'accelerometro dello smartphone, inclinando dunque il dispositivo per sterzare, dovremo riuscire a tagliare il traguardo per primi sfruttando al meglio la nitro, attivandola ogni volta che possiamo per chiudere le curve e approfittando delle eventuali scorciatoie presenti lungo il percorso per costruire un margine fra noi e i nostri avversari.
La recensione di Asphalt Xtreme.
Disney Speedstorm
Al termine di un lungo periodo in accesso anticipato su PC e console, Disney Speedstorm (download) ha fatto il proprio debutto sui dispositivi mobile con una versione aggiornata e arricchita rispetto ai primi giorni, capace dunque di consegnarci l'esperienza che gli sviluppatori immaginavano per quanto concerne la quantità di scenari, eventi e personaggi disponibili all'interno del pacchetto.
Il gameplay è naturalmente quello di un kart racer classico, con tanto di armi che è possibile raccogliere lungo il tracciato e che consentono di rallentare gli avversari, nonché rampe di accelerazione e un sistema di boost e derapate fondamentale per ottenere lo spunto necessario a tagliare il traguardo per primi, accompagnati da una grafica strepitosa: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Disney Speedstorm.
RACE: Rocket Arena Car Extreme
Il genere dei combat racer comincia a ingranare anche su mobile e RACE: Rocket Arena Car Extreme (download) lo rappresenta in maniera convincente, grazie a un sistema di progressione molto solido, che sblocca nuovi contenuti man mano che giochiamo, e a un gameplay immediato e divertente, che consente fra le altre cose di utilizzare anche un controller Bluetooth in luogo dei comandi touch.
Alla guida di monster truck armati di tutto punto, il nostro obiettivo sarà quello di portare a termine una lunga carriera tagliando il traguardo per primi nelle varie gare, lanciando missili addosso ai nostri avversari per rallentarli e cercando di difenderci dai loro attacchi, il tutto mentre sfruttiamo speciali boost in grado di donarci lo spunto necessario per mettere a segno quell'ultimo sorpasso. La recensione di RACE: Rocket Arena Car Extreme.
I migliori giochi RPG e di avventura gratis per Android
È davvero ampissima e ricca di qualità la selezione di RPG e avventure disponibili gratuitamente su Android. Si tratta di prodotti dotati sempre di un certo spessore, forti di una struttura molto ricca e pensata per intrattenere a lungo, anche mesi eventualmente. C'è inoltre parecchia varietà fra i diversi titoli, che possono essere ad esempio RPG tradizionali o votati all'azione.
Rientrano in questo elenco giochi come l'affascinante Diablo Immortal, con i suoi dungeon pieni di insidie e l'enorme mappa da esplorare; oppure lo spettacolare Devil May Cry: Peak of Combat, che porta la serie Capcom su mobile in maniera sorprendentemente efficace; o ancora il blockbuster Genshin Impact, un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati.
AFK Journey
Uno stile grafico meraviglioso, una realizzazione tecnica particolarmente curata e il ben collaudato gameplay idle sono gli ingredienti principali di AFK Journey (download), un gioco che sembra uscito da un libro di fiabe per quanto è bello da vedere e da ascoltare, sebbene poi alla fine dei conti questi aspetti non vengano valorizzati come sarebbe lecito attendersi sul piano della narrazione.
Pur non essendo un vero e proprio open world, lo scenario del titolo firmato Lilith si rivela straordinariamente piacevole da esplorare e offre senz'altro qualcosa in più rispetto alla media, sebbene sul piano del gameplay vero e proprio le meccaniche idle con i loro automatismi finiscano un po' per smorzare gli entusiasmi: ulteriori dettagli nella recensione di AFK Journey.
Arknights: Endfield
Accolto dall'entusiasmo di oltre trentacinque milioni di pre-registrazioni, Arknights: Endfield (download) è il nuovo action RPG sviluppato dal team cinese Hypergryph, caratterizzato da una notevole grafica in stile anime basata sul cel shading e da una trama che si preannuncia appassionante, ambientata su di una luna dove l'umanità sta cercando di insediarsi ma con non poche difficoltà.
Talos-II è infatti un luogo pieno di pericoli e territori largamente inesplorati, verso cui dovremo espanderci guidando una squadra composta da quattro personaggi e affrontando nemici man mano più potenti mentre costruiamo basi che avremo poi il compito di sviluppare e potenziare al fine di estrarre le risorse necessarie alla sopravvivenza della nostra gente.
ARK: Ultimate Mobile Edition
Forte dello straordinario successo riscosso su PC e console, Studio Wildcard ha pensato bene di portare il suo celebre survival a base di dinosauri anche su Android con ARK: Ultimate Mobile Edition (download), un'edizione che punta a riproporre l'esperienza, le sue tante sfaccettature e i suoi punti di forza adattandoli a una dimensione mobile.
Come abbiamo scritto nella recensione di ARK: Ultimate Mobile Edition, questa nuova riduzione include la mappa originale The Island, accessibile in maniera completamente gratuita, ma anche i contenuti legati a ben cinque espansioni, il che rende il pacchetto davvero ricco e capace di coinvolgere per centinaia di ore, forte anche di un comparto tecnico sorprendente.
Another Eden
Il genere dei jRPG riesce a sfruttare molto bene le caratteristiche dei dispositivi mobile e Another Eden (download) non fa eccezione, proponendo una struttura piuttosto tradizionale ma realizzata con grandissima competenza, impreziosita da una narrazione coinvolgente e da un cast di personaggi particolarmente solido, nonché da un comparto tecnico che in alcuni frangenti offre davvero un grande spettacolo.
Come abbiamo scritto nella recensione di Another Eden, insomma, il titolo sviluppato da Wright Flyer Studios mette a frutto nel migliore dei modi possibili il prezioso contributo di gente come Masato Kato e Yasunori Mitsuda, con il loro incredibile curriculum in cui spiccano prodotti come Xenogears e Chrono Trigger, per consegnarci un'avventura indimenticabile.
Arranger: A Role-Puzzling Adventure
Il classico Braid poteva senz'altro contare su di uno stile grafico molto peculiare, frutto del lavoro dell'artista David Hellman, che ritroviamo appunto in Arranger: A Role-Puzzling Adventure (download), uno degli ultimi titoli gratuiti per gli abbonati a Netflix. Avventura minimal? Gioco di ruolo tradizionale? Arranger è questo e altro ancora, e bastano davvero pochi minuti per rendersene conto.
Confinati all'interno di una sorta di tabellone a caselle, il nostro compito sarà quello di guidare la protagonista verso la libertà, superando i confini del mondo in cui si trova e sfruttandone le peculiarità per spostare gli oggetti giusti, trovare i percorsi ideali e sconfiggere eventuali avversari che si metteranno sul nostro cammino, accompagnati da una suggestiva colonna sonora.
Vi abbiamo incuriosito? Ecco la nostra recensione di Arranger: A Role-Puzzling Adventure.
Before Your Eyes
Gratuito per gli utenti abbonati a Netflix, Before Your Eyes (download) è un'avventura breve ma intensa, che punta tutto sulla profondità del proprio comparto narrativo al fine di toccare determinate tematiche e provocare una reazione in chi gioca. Come suggerisce il titolo, nel gioco è presente una meccanica che fa avanzare il tempo quando sbattiamo le palpebre, rilevando il movimento tramite la fotocamera dello smartphone.
Protagonista della storia è Benjamin, che dopo essere morto si ritrova a vagare nell'aldilà per condurre la propria anima a destinazione e approfitta dell'occasione per ripercorrere gli eventi che hanno segnato la sua vita terrena e per coinvolgerci in questo racconto, che ben presto si rivela essere una metafora del nostro stesso vissuto e delle nostre esperienze.
Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Before Your Eyes.
Bluey's Quest for the Gold Pen
Ultimo di una lunga serie di tie-in basati sulla celebre serie animata, Bluey's Quest for the Gold Pen (download) è un'avventura che vede la simpatica cucciola e la sua famiglia catapultati all'interno di un mondo disegnato, da cui potranno uscire soltanto dopo aver ritrovato la penna d'oro: un'impresa non semplice, che dovremo portare a termine nel corso di una campagna composta da nove livelli.
A piedi, in bici o persino in volo, avremo la possibilità di cimentarci con numerose missioni e di esplorare scenari sempre diversi, dalle montagne innevate alle foreste lussureggianti, dalle spiagge dorate all'entroterra australiano, trovando tesori nascosti, risolvendo piccoli enigmi e lasciandoci sorprendere da una grafica che sembra uscita dall'album di un bambino.
DC Worlds Collide
Approdato su mobile in concomitanza con l'uscita del film di Superman nelle sale cinematografiche, di certo non a caso, DC Worlds Collide (download) mette in scena per l'ennesima volta lo scontro fra la Justice League e il Sindacato del Crimine, ovverosia la squadra composta dalle versioni malvagie e alternative di Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde e Flash, giunta su Terra 1 per conquistarla una volta per tutte.
La formula è quella degli RPG tattici, con un'enfasi però sulle mosse speciali che aggiunge un pizzico di spessore strategico al gameplay e lo rende piacevole, sebbene gli scontri diventino ripetitivi molto in fretta e la realizzazione tecnica non faccia gridare al miracolo, portando sullo schermo un design cartoonesco molto generico e poco ispirato per i vari personaggi.
Devil May Cry: Peak of Combat
L'ambizione di portare sui dispositivi mobile i frenetici combattimenti della serie Capcom trova una concretizzazione con Devil May Cry: Peak of Combat (download), l'action RPG firmato NebulaJoy che ci mette al comando di Dante, Nero, Vergil e Lady (con V in arrivo) all'interno di una campagna ricca di missioni da completare e nemici da affrontare, inclusi enormi boss.
L'impianto funziona molto bene, grazie a comandi touch precisi e ben organizzati, e sebbene le meccaniche siano limitate alla sola componente action, l'esperienza risulta essere divertente, complici le combo, le mosse speciali e i risvolti strategici di gestire una squadra di tre personaggi, tutti potenziabili in vari modi e senza che la componente free-to-play pesi troppo. Ecco la recensione di Devil May Cry: Peak of Combat.
Diablo Immortal
Capace di dividere l'utenza fin dai tempi dell'annuncio, Diablo Immortal (download) ha fatto finalmente il proprio debutto su Android, ponendosi fin da subito come il miglior action RPG attualmente disponibile su Google Play. Non c'è storia: la grande esperienza di Blizzard, le enormi risorse a disposizione del team, una grafica straordinaria e un impianto estremamente solido accompagnano le nostre spedizioni nel Sanctuarium alla ricerca di oro, loot e misteri da scoprire.
Una volta selezionata la classe fra le sei disponibili, potremo accedere a un server e cimentarci gratuitamente con una campagna da trenta ore che include una miriade di elementi PvE, mentre il nostro personaggio cresce, sviluppa le proprie abilità e conquista nuove armi e corazzature. Arrivati all'endgame dovremo però fare i conti con un sistema di monetizzazione che influenza le modalità PvP con dinamiche pay-to-win, e che è stato studiato per trarre il massimo dalle microtransazioni: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Diablo Immortal.
Disney Pixel RPG
La popolarità e l'allegria dei personaggi e dei mondi della casa di Topolino hanno ben pochi rivali, e Disney Pixel RPG (download) punta a sfruttare la loro magia per mettere in campo un'esperienza RPG in stile gacha immediata e divertente, caratterizzata da un roster di indubbio fascino e da una trama che tuttavia funge da mero espediente per dar vita a una serie di entusiasmanti scontri fra buoni e cattivi.
Tenendo il dispositivo rigorosamente in verticale, potremo cimentarci con i diversi capitoli di una campagna che promette parecchi contenuti e omaggi ai grandi classici Disney, pur cedendo alle dinamiche free-to-play e al ricorso al grinding per portare avanti la progressione da un certo punto in poi. Avete letto la nostra recensione di Disney Pixel RPG?
Dungeons of Dreadrock
La nuova opera firmata Christoph Minnameier affascina fin dalle prime battute, coinvolgendoci in un'esperienza RPG che si rifà da un lato al classico The Legend of Zelda, dall'altro al più recente Legend of Grimrock. Il risultato finale è Dungeons of Dreadrock (download), un intrigante dungeon crawler ricco di elementi puzzle e dotato persino di una trama non scontata.
Protagonista dell'avventura è infatti la sorella del ragazzo scelto per superare difficili prove all'interno di una serie di sotterranei: si scopre che è lei in realtà la persona che dovrà completare questa sfida, affrontando diverse tipologie di nemici oppure eludendone la guardia e fuggendo dopo aver recuperato la chiave necessaria a passare allo scenario successivo. La recensione di Dungeons of Dreadrock.
EVE Echoes
Il celebre MMO di CCP Games è disponibile anche su Android in formato freemium con EVE Echoes (download), un titolo particolarmente ambizioso che ci coinvolge in un'avventura spaziale di ampio respiro. Al comando di un pilota selezionabile fra diverse razze, avremo la possibilità di esplorare un'ambientazione virtualmente infinita, cimentandoci con incarichi differenti al fine di guadagnare l'esperienza necessaria allo sviluppo del nostro personaggio.
Rispetto all'originale EVE Online, le meccaniche di Echoes risultano per forza di cose semplificate, tanto che è possibile anche sfruttare una serie di automatismi per portare avanti la progressione senza alcun intervento. I combattimenti sono però divertenti e spettacolari, così come il comparto tecnico di una produzione senza dubbio dotata di un grande spessore.
Final Fantasy 7 Ever Crisis
Parecchio atteso dai tantissimi fan della serie Square Enix, Final Fantasy 7 Ever Crisis (download) è un RPG con elementi gacha che ripropone gli eventi del settimo capitolo della saga utilizzando una struttura episodica, che si aggiorna di mese in mese con nuovi contenuti; a partire dalla storia di Zack Fair e di Crisis Core, che si svolge diversi anni prima rispetto all'avventura di Cloud Strife.
Il fulcro dell'esperienza risiede tuttavia nei combattimenti, che utilizzano una sorta di mix fra la classica Active Time Battle e il sistema visto in Final Fantasy 7 Remake per consegnarci scontri visivamente spettacolari ma un po' troppo vincolati ad alcuni automatismi tipici di questo genere di produzioni mobile: ne abbiamo parlato nella recensione di Final Fantasy 7 Ever Crisis.
Frostborn
Sviluppato da Kefir Games, Frostborn (download) affronta il filone dei survival in maniera piuttosto tradizionale, proiettandoci però all'interno di un'affascinante ambientazione nordica e mettendoci al comando di un guerriero immortale: è così che viene giustificato il respawn dopo ogni eventuale sconfitta. Il nostro obiettivo nel gioco sarà lo stesso dei clan vichinghi di alcuni secoli fa: creare un insediamento sempre più ampio e ricco.
Riuscire nell'impresa, tuttavia, non sarà facile: partiremo letteralmente in mutande e dovremo raccogliere risorse ed eliminare nemici al fine di ottenere i materiali necessari per creare vestiti, protezioni, armi e strumenti di vario genere, inclusi quelli che servono per fabbricare oggetti più sofisticati.
Genshin Impact
Forte di un debutto di grande successo, con 17 milioni di download e incassi per oltre 50 milioni di dollari già nei primi giorni, Genshin Impact (download) è il nuovo, ambizioso action RPG sviluppato dal team cinese MiHoYo. Caratterizzato da un comparto artistico di gran pregio, che si ispira per molti versi agli ultimi episodi di The Legend of Zelda, il gioco è ambientato in un mondo ampio, colorato e tutto da scoprire.
Al comando di un giovane guerriero determinato a ritrovare suo fratello, ci troveremo ad affrontare le tante insidie che minacciano il regno di Teyvat e ad aiutare i suoi abitanti al meglio delle nostre capacità, in compagnia di coraggiosi alleati che man mano decideranno di accompagnarci nel nostro viaggio.
Game of Thrones: Kingsroad
Game of Thrones: Kingsroad (download) porta sullo schermo dei nostri smartphone un ambizioso tie-in basato sulla serie televisiva prodotta da HBO, che si presenta nella forma di un action RPG in cui controlliamo il figlio bastardo di Marrok Tyre, un Guardiano della Notte che potremo creare da zero tramite un editor, associandolo a una fra le tre classi disponibili: Mercenario, Cavaliere o Assassino.
Nell'ambito di una storia che si svolge a metà della quarta stagione dello show, ci troveremo impegnati in una difficile missione per ottenere il controllo di casa Tyre e per avvertire i signori di Westeros che l'inverno è ormai alle porte, visto che orde di Estranei si avvicinano pericolosamente alla Barriera e tutto fa pensare che riusciranno a superarla per portare morte e distruzione fra i sette regni.
Avete letto la nostra recensione di Game of Thrones: Kingsroad?
Guardian Tales
Siete appassionati di jRPG di stampo tradizionale? Allora dovete assolutamente provare Guardian Tales (download), l'ultimo titolo di Kakao Games. Si tratta di un gioco di ruolo caratterizzato da un'estetica gradevolissima e ben riconoscibile, grazie a una splendida grafica raster coadiuvata da animazioni particolarmente curate e da personaggi irresistibili, che attingono al classico stile "chibi".
Persino la storia si distingue, inanellando una serie di colpi di scena che prendono un po' in giro le soluzioni narrative che spesso ritroviamo in questo genere di giochi, mentre il gameplay fa affidamento su combattimenti in tempo reale e sulla risoluzione di enigmi: un mix che conquista fin dalle prime battute e che ci intrattiene nel corso di una campagna corposa e coinvolgente.
Highwater
L'ultima produzione targata Netflix, Highwater (download) ci catapulta in un mondo quasi interamente sommerso dalle acque per raccontare le vicende di Nikos, un ragazzo determinato a trovare una via d'uscita dalla desolazione che ormai domina anche i rapporti fra le persone. La risposta sembra essere Alphaville, una città fortificata in cui hanno trovato rifugio le elite e che pare abbia messo in piedi un progetto per volare su Marte in cerca di un nuovo inizio.
Lo spessore del gioco non si limita al comparto narrativo e allo stile grafico dai tratti quasi pittorici, bensì si estende a un gameplay sfaccettato, che include sezioni esplorative di stampo quasi open world e un sistema di combattimento a turni semplice e immediato, ma al tempo stesso dotato di alcune interessanti peculiarità che lo rendono diverso dal solito. La recensione di Highwater.
Honkai: Star Rail
Un nuovo centro per miHoYo dopo il blockbuster Genshin Impact, Honkai: Star Rail (download) tenta la strada degli RPG a turni pur mantenendo quegli elementi che hanno contribuito in maniera così importante al successo del team di sviluppo cinese. Ecco dunque un ricco cast di personaggi in stile anime, una storia misteriosa e coinvolgente, un treno che viaggia fra le stelle e una minaccia cosmica che incombe, e che a quanto pare siamo gli unici in grado di affrontare.
L'impianto funziona in maniera brillante, ma sono soprattutto i combattimenti a turni a elevare l'esperienza, grazie al loro spessore e a un sistema di elementi che aggiungono varietà e spettacolarità agli scontri. Il rovescio della medaglia sono invece le casse premio, per il momento bilanciate in maniera un po' aggressiva e invadente: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Honkai: Star Rail.
Immortality
Disponibile gratis per gli abbonati a Netflix, Immortality (download) è l'ultima avventura diretta dal talentuoso Sam Barlow e racconta una storia affascinante, quella dell'attrice Marissa Marcel: una vera e propria promessa del cinema che tuttavia ha partecipato solo alla realizzazione di pellicole che non sono mai uscite nelle sale, e che a un certo punto è scomparsa nel nulla.
Nei panni di un montatore, il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di visionare i film in cui Marissa ha recitato alla ricerca di indizi su ciò che le è realmente accaduto, così da ricostruire gli eventi nel corso di un'indagine che diventerà sempre più ossessiva e appassionata, coinvolgendo man mano nuovi personaggi e immergendoci in un'atmosfera davvero peculiare: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Immortality.
Infinity Nikki
Infinity Nikki (download) ci mette nei panni di una ragazza che si ritrova catapultata in un mondo misterioso insieme al suo piccolo gatto parlante, Momo, e qui entra in contatto con i membri della Gilda degli Stilisti: persone che riescono a percepire l'ambiente in maniera diversa e che possono contrastare le forze oscure che minacciano il regno di Miraland.
Ha inizio così un'avventura in cui potremo sbloccare nuovi abiti e acquisire di volta in volta poteri differenti che ci consentiranno di esplorare un open world pieno di segreti da scoprire, oggetti da raccogliere, sfide da completare e... animali da tolettare! Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Infinity Nikki.
Jujutsu Kaisen: Phantom Parade
Jujutsu Kaisen sta riscuotendo un successo enorme in tutto il mondo e non poteva dunque esimersi dall'approdare anche sui dispositivi mobile con Jujutsu Kaisen: Phantom Parade (download), un RPG strategico che ripercorre l'appassionante storia narrata nel manga di Gege Akutami (e ovviamente nell'anime da esso tratto), con tutti i suoi affascinanti personaggi.
Le vicende di Yuji Itadori, del potentissimo stregone che prende possesso del suo corpo e dei combattenti che lo affiancheranno nella sua avventura si trasformano dunque in un'esperienza visivamente straordinaria, caratterizzata da un gameplay tradizionale ma convincente, fatto di squadre, potenziamenti e scontri che si consumano concatenando mosse speciali dal grande impatto visivo: ne abbiamo parlato nella recensione di Jujutsu Kaisen: Phantom Parade.
Laya's Horizon
Senza dubbio uno dei più interessanti progetti del catalogo Netflix, Laya's Horizon (download) è un'avventura che si sviluppa sulle ali del vento, letteralmente. Al comando di una ragazza che vive in una tribù di persone abituate a librarsi in aria grazie all'uso di speciali tute alari, ci troveremo infatti a esplorare l'ampia isola che fa da sfondo al gioco, raggiungendo di volta in volta punti inediti per espandere la mappa e sbloccare in tal modo nuove sfide e attività.
I comandi touch e la resa del volo sono però i grandi protagonisti, grazie a meccanismi particolarmente intuitivi e precisi, nonché a una velocità e a un sound design capace di valorizzare ogni sequenza, restituendoci la sensazione di star volando davvero. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla grafica in cel shading e da atmosfere che riprendono per molti versi quelle di The Legend of Zelda, e scusate se è poco. La recensione di Laya's Horizon.
League of Legends: Wild Rift
Il popolarissimo MOBA di Riot Games è approdato anche su Android con League of Legends: Wild Rift (download). La formula è la stessa che ha conquistato milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, dunque l'obiettivo del gioco è piuttosto chiaro: sbaragliare una concorrenza molto agguerrita ma che non può certamente vantare un nome pesante come quello di LOL.
Il gameplay ha tuttavia subito alcune modifiche per potersi sposare con il nuovo contesto, e in particolare la durata dei match è stata dimezzata senza però rinunciare a tutte le sfaccettature strategiche della mappa a tre percorsi e ovviamente alla crescita del personaggio nel corso della partita: un fattore fondamentale per il successo insieme al bilanciamento e alla collaborazione della squadra.
Marvel Mystic Mayhem
Il malvagio Incubo ha intrappolato alcuni eroi nella sua dimensione onirica e toccherà al Dottor Strange, insieme a un gruppo di amici, provare a liberarli. Ispirato palesemente alle atmosfere di Stranger Things e al concetto di "sottosopra", Marvel Mystic Mayhem (download) è un RPG tattico caratterizzato da un comparto artistico notevolissimo, che da solo vale il prezzo del biglietto. Gratuito, in questo caso.
Le meccaniche tradizionali di questo sottogenere trovano nel titolo di NetEase Games un'interpretazione più significativa, grazie a un uso delle mosse speciali caricate che diventa di fatto il vettore principale dell'interazione, scavalcando i soliti automatismi e consegnandoci alla fine dei conti un'esperienza strategica in tempo reale sorprendentemente piacevole, pur con tutti i suoi limiti.
Abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Marvel Mystic Mayhem.
Monster Hunter Now
La formula di Pokémon GO ha riscosso uno straordinario successo, ma i tentativi di imitarla si sono rivelati finora largamente infruttuosi. Per questo Capcom ha deciso di affidare direttamente a Niantic lo sviluppo di Monster Hunter Now (download), che prende appunto il celebre hunting game della casa di Osaka e lo trasforma in un'esperienza esplorativa basata su GPS e mappe reali.
Il concetto è semplice: le passeggiate con il proprio smartphone diventano incursioni all'interno di uno scenario esotico e pieno di insidie, in cui potenti ed enormi mostri possono spuntare fuori all'improvviso e bisogna affrontarli, non per catturarli ma per ottenere le materie prime necessarie all'immancabile crafting di nuovo equipaggiamento. L'idea funziona? Lo abbiamo spiegato nella recensione di Monster Hunter Now.
Moonlighter
Moonlighter (download) è un gioco che miscela elementi in stile dungeon crawler, roguelike e gestionali per dar vita a un prodotto originale, che sorprende per profondità e coerenza stilistica. Nei panni di Will, un giovane sognatore diviso fra due vite, ci troveremo di notte ad affrontare pericolosi dungeon alla ricerca di tesori e risorse preziose, mentre di giorno dovremo gestire un negozio tramite cui smerciare le nostre conquiste.
Dotato di un sistema di combattimento che ricorda The Legend of Zelda, applicato però a una struttura a stanze simile a quella di The Binding of Isaac, il titolo sviluppato da Digital Sun spinge a migliorare l'equipaggiamento man mano che si procede nella campagna e a studiare bene la non banale economia che regola gli scambi, mentre veniamo accompagnati da una gradevolissima grafica in pixel art.
Avete letto la nostra recensione di Moonlighter?
Ni no Kuni: Cross Worlds
L'iconica serie di Level-5 caratterizzata dal character design che ha reso celebre lo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki ha fatto il proprio debutto su Android con Ni no Kuni: Cross Worlds (download), un MMORPG che parte da uno spunto narrativo accattivante: il nostro mondo e quello di Ni no Kuni sono stati collegati da un gioco in realtà virtuale, ma quando il protagonista dell'avventura vi si cimenta accade qualcosa di strano. Siete pronti a salvare il Regno Senza Nome?
Il gioco vanta una gran quantità di contenuti, personaggi e scenari, nonché un valore produttivo straordinario, che diventa evidente a ogni sequenza animata e a ogni dialogo, nonché nella normale esplorazione delle ambientazioni, che vantano scorci meravigliosi. Aspetti che da soli valgono senz'altro il download, ma che per il momento devono fare i conti con troppi automatismi (anche difficili da disattivare) e con un sistema di controllo migliorabile. La recensione di Ni no Kuni: Cross Worlds.
One Punch Man: World
Basato sull'opera dell'autore giapponese conosciuto come One, diventata un anime di grande successo, One Punch Man: World (download) si pone come l'ambiziosa trasposizione delle avventure del potentissimo Saitama, l'uomo in grado di sconfiggere chiunque con un solo pugno, e dei tanti personaggi che lo affiancano per difendere il pianeta dall'assalto di criminali mutanti e malvagi alieni.
Il gameplay è quello dei più recenti e raffinati action RPG approdati sui dispositivi mobile, caratterizzato da controlli touch pressoché perfetti e da un sistema di combattimento che attinge alle situazioni della serie animata per portare sullo schermo mosse altamente spettacolari all'interno di un gran numero di missioni. Avete letto la recensione di One Punch Man: World?
Oxenfree 2: Lost Signals
Secondo capitolo dell'affascinante avventura firmata Night School Studio, Oxenfree 2: Lost Signals (download) può essere scaricato gratuitamente dagli abbonati a Netflix. Il gioco è ambientato cinque anni dopo gli eventi dell'originale Oxenfree e vede la protagonista, Riley, tornare nella sua città natale per indagare su alcuni misteriosi segnali radio che disturbano la zona.
Caratterizzato da atmosfere suggestive e da una scrittura brillante, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione di Oxenfree 2: Lost Signals, questo sequel vanta una struttura a bivi, in cui ogni decisione produce un cambiamento nel corso della trama e va a influenzarne la conclusione, mentre esploriamo gli scenari e risolviamo gli enigmi necessari a proseguire nel nostro cammino.
Par for the Dungeon
Golf e fantasy si miscelano in maniera inaspettata e originale in Par for the Dungeon (download), un'avventura in stile dungeon crawler in cui ci troveremo a controllare Cal, un personaggio sferico a cui hanno appena rapito il cane. Nel corso della campagna il nostro obiettivo sarà dunque quello di salvarlo, ma per riuscirci dovremo rotolare verso le inevitabili buche all'interno di diversi scenari.
Fra un lancio e l'altro potremo utilizzare arco e frecce per sconfiggere nemici man mano più coriacei e numerosi, che proveranno a ostacolarci mentre le ambientazioni subiscono cambiamenti anche climatici tali da richiedere l'impiego di strategie differenti per raggiungere di volta in volta l'uscita. Il tutto mentre veniamo accompagnati da una piacevolissima grafica minimal e colorata: ne abbiamo parlato nella recensione di Par for the Dungeon.
Persona 5: The Phantom X
La celebre serie Atlus debutta su mobile grazie a una riduzione curata da Perfect World che si presenta come un interessante spin-off del quinto episodio della saga, coinvolgendoci in un'avventura con tanti punti in comune con quella di Joker e i suoi Ladri Fantasma. In Persona 5: The Phantom X (download) seguiremo infatti le vicende di Nagisa Kamisiro, uno studente che viene reclutato da un misterioso gufo, Lufel, per affrontare il male che si cela nell'animo delle persone.
L'incipit è dunque praticamente lo stesso di Persona 5 e Wonder, il nuovo protagonista, si trova ad avere a che fare con situazioni molto simili mentre recluta nuovi compagni di avventura e si lancia nel Metaverso per esplorare Palazzi pieni di insidie, da affrontare secondo le meccaniche di un sistema di combattimento a turni decisamente spettacolare e collaudato.
Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Persona 5: The Phantom X.
Pokémon GO
Capace di totalizzare oltre un miliardo di download, Pokémon GO (download) si pone senza alcun dubbio come uno dei mobile game di maggior successo di sempre. Merito della semplice ma efficace formula messa a punto da Niantic, che miscela geolocalizzazione, collezionismo e battaglie entusiasmanti per dar vita a un impianto che conquista fin dalle prime battute.
Dai tempi della recensione di Pokémon GO molte cose sono cambiate, il gioco ha ricevuto un supporto post-lancio fra i più completi che si siano mai visti ed è riuscito a mantenere vivo l'interesse di tantissimi utenti, che negli anni hanno costituito affiatate comunità per andare insieme a caccia di Pokémon durante gli eventi più importanti.
Pokémon Unite
Interessante variazione sul tema MOBA prodotta da Nintendo, Pokémon Unite (download) ci mette a disposizione un ampio roster di mostri per dar vita a frenetiche battaglie cinque-contro-cinque all'interno di una mappa che include, come da tradizione, percorsi differenti, minion da eliminare e basi da distruggere.
L'obiettivo non è però quello di fare a pezzi l'avamposto nemico prima che accada il contrario, bensì semplicemente totalizzare un numero di punti maggiore, eventualmente entro lo scadere del tempo massimo fissato a 10 minuti per ogni match. Il risultato è un'esperienza immediata e divertente, ben realizzata dal punto di vista tecnico e forte di una licenza popolarissima. La recensione di Pokémon Unite.
Punishing: Gray Raven
Estremamente vicino alle atmosfere e all'ambientazione di NieR: Automata, Punishing: Gray Raven (download) racconta di un mondo devastato dall'invasione di creature biomeccaniche chiamate Corrotti, che solo una squadra speciale di guerrieri può affrontare: i Costrutti, combattenti straordinari le cui abilità sono state migliorate chirurgicamente, e che rispondono agli ordini di un coraggioso Comandante.
Nei panni di questi personaggi, sbloccabili man mano che si procede nella campagna, dovremo cimentarci con spettacolari combattimenti a base di combo, schivate perfette e mosse speciali dal grande impatto visivo, il tutto accompagnato da una splendida grafica in cel shading che porta sullo schermo un character design in stile anime davvero ben fatto.
Questa è una Storia Vera
Sviluppato da Frosty Pop in collaborazione con charity: water, Questa è una Storia Vera (download) è un'esperienza narrativa che mira a sensibilizzare nei confronti di un tema che viene spesso ignorato, ovverosia le difficoltà che alcune popolazioni africane devono affrontare quotidianamente per avere semplicemente accesso all'acqua pulita.
Così seguiamo la protagonista della storia, Bontu, che ogni giorno intraprende un lungo cammino per andare alla ricerca di una fonte che non sia troppo contaminata, riempire la sua tanica e tornare indietro. Un tragitto che dovremo cercare di rendere meno difficoltoso risolvendo alcuni semplici enigmi e limitandoci per il resto a fare da spettatori rispetto agli aneddoti che il personaggio racconta di tanto in tanto. La recensione di Questa è una Storia Vera.
Saint Seiya: Legend of Justice
È vero, Saint Seiya: Legend of Justice (download) non si pone certamente come la miglior trasposizione di sempre dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco, anche su mobile, ma non c'è dubbio che l'idle RPG sviluppato dalla cinese Wanda Cinemas Games possa contare su di una quantità enorme di fanservice, con tantissimi personaggi e storyline tratti dal manga di Masami Kurumada.
Ci sono insomma tante cose che faranno impazzire i fan storici della serie, incluse alcune musiche dell'anime, ma lato gameplay il titolo lascia purtroppo a desiderare, mettendoci a disposizione un grado di interazione piuttosto limitato: i combattimenti si svolgono in automatico e il nostro compito sarà unicamente quello di eseguire le mosse speciali dei vari cavalieri non appena disponibili. La recensione di Saint Seiya: Legend of Justice.
Seven Knights 2
Forte degli oltre 60 milioni di giocatori del primo episodio, Seven Knights 2 (download) ci riporta nel mondo fantasy creato da Netmarble, alle prese con le conseguenze degli eventi narrati nel capitolo originale, solo vent'anni dopo. Le forze che difendono il regno di Terra vengono attaccate dal nemico in concomitanza con la comparsa di una misteriosa ragazzina, ed è lì che comincia la nostra missione.
Al comando di Lene, giovane combattente figlia della regina Eileene, avremo il compito di ritrovare Rudy, uno dei Sette Cavalieri, e ottenere il suo aiuto per salvare ancora una volta il mondo dalle forze oscure che lo minacciano. La ricca campagna del gioco alterna incarichi in rapida sequenza, dando vita a combattimenti spettacolari in cui impiegare il vasto repertorio di mosse a disposizione del nostro gruppo di personaggi, peccato solo per la resa dei colpi. La recensione di Seven Knights 2.
Silt
Silt (scarica da Google Play) ci conduce nelle profondità dell'oceano, nell'ambito di un'avventura ricca di atmosfere cupe e inquietanti, che si concretizzano in uno stile grafico "noir" capace di riprendere l'estetica di alcuni grandi classici. Il tutto mentre esploriamo i fondali alla ricerca delle risorse necessarie al funzionamento di una misteriosa macchina che rivela il destino di chi la utilizza.
Al comando di un sommozzatore senza nome, che a quanto pare dispone di una riserva di ossigeno infinita e può prendere il controllo delle creature sottomarine, ci troveremo a dover risolvere enigmi ambientali, superare ostacoli e difenderci dall'attacco di creature ostili, lungo un viaggio suggestivo e disturbante, in cui ogni nuovo scenario sembra più oscuro e spaventoso del precedente.
Avete letto la nostra recensione di Silt?
Solo Leveling:ARISE
Basato sulla celebre opera dell'autore coreano Chugong, Solo Leveling:ARISE (download) porta sui nostri smartphone la storia di Sung Jinwoo, un giovane e maldestro cacciatore di mostri che durante una missione particolarmente complessa finisce per essere l'unico sopravvissuto della sua squadra, anche se in realtà dovrebbe essere morto come i suoi compagni.
Il segreto di quanto accaduto risiede nel grande potere che il ragazzo ha scoperto di possedere, e che a differenza di tutti gli altri cacciatori gli consente di diventare sempre più forte, salendo di livello proprio come accade nei videogiochi: un elemento che nell'action RPG di Netmarble Games diventa ovviamente centrale, nell'ambito di brevi ma spettacolari missioni che valorizzano l'ottimo sistema di combattimento messo a punto dal team di sviluppo.
Se ancora non l'avete letta, ecco la recensione di Solo Leveling:ARISE.
Sopravvivenza su una piccola isola
Titolo italianizzato per la piacevolissima simulazione sviluppata da Game Start, Sopravvivenza su una piccola isola (download), che ci mette nei panni di un naufrago impegnato appunto a sopravvivere su di una piccola isola, raccogliendo le risorse necessarie per costruire man mano nuovi strumenti e portare così avanti un sistema di progressione che strizza senz'altro l'occhio al grinding.
Caratterizzato da una simpatica grafica in pixel art, il gioco pone dei chiari vincoli alla nostra libertà d'azione ma si fa forte di un bilanciamento molto ben studiato, che coinvolge nel giro di poco tempo e spinge a tornare ciclicamente sull'isola per compiere nuove azioni, esplorare laddove possibile lo scenario e provare finalmente a scoprire il segreto di questo luogo. La recensione di Sopravvivenza su una piccola isola.
Sky: Figli della Luce
Uno dei progetti più interessanti firmati thatgamecompany, Sky: Figli della Luce (download) si pone come l'erede spirituale di Journey e tanto dovrebbe bastare a far capire di che tipo di esperienza si tratti, anche in questo caso incentrata su di un viaggio che ci porterà all'interno di un castello circondato da una tempesta, mentre voliamo sugli scenari utilizzando un mantello magico.
Inizialmente viziato da controlli touch talvolta imprecisi e da qualche rallentamento di troppo, il gioco è stato sostanzialmente migliorato e può offrire ora momenti davvero intensi mentre esploriamo le diverse ambientazioni, completando sfide in solitaria oppure accedendo alla componente multiplayer cooperativa per sperimentare nuove sensazioni. Ulteriori dettagli nella recensione di Sky: Figli della Luce.
Steel Paws
Diretto da Yu Suzuki, il celebre autore di Shenmue e di tanti classici SEGA, Steel Paws (download) si presenta come un classico roguelite a struttura verticale: c'è una torre misteriosa che compare ogni cento anni e una giovane combattente che, accompagnata da un simpatico gatto-robot, si pone l'obiettivo di scalarla affrontando orde di nemici e possenti boss.
Come abbiamo scritto nella recensione di Steel Paws, ci troviamo di fronte a un incipit molto affascinante, caratterizzato da meccaniche in stile picchiaduro a scorrimento che però diventano ben presto ripetitive e prive di consistenza, andando a minare la godibilità dell'esperienza nel suo insieme; il che è un peccato, perché sul piano della progressione gli sviluppatori hanno inserito parecchi elementi diversi.
Stone Story RPG
Il genere degli RPG con meccaniche idle è senza dubbio controverso, ma Stone Story RPG (download) rappresenta una grande sorpresa e dimostra che è possibile realizzare esperienze di spessore, intriganti e stilose, anche partendo da presupposti tutt'altro che ideali. In questo caso il primo passo è stato quello di dotare il gioco di un'originale grafica in ASCII art.
Stabilito un solido punto di partenza per caratterizzare il prodotto, gli sviluppatori hanno quindi inserito fasi di esplorazione e combattimento che si rifanno alla tradizione dei dungeon crawler, come al solito pieni di nemici ma anche di oggetti preziosi di cui potremo impossessarci, nell'ambito di un sistema di progressione molto ben implementato. La recensione di Stone Story RPG.
Street Fighter: Duel
Dopo vari tentativi di portare l'esperienza del picchiaduro Capcom su mobile in maniera più o meno fedele, Street Fighter: Duel (download) gioca la carta (letteralmente) dello strategico in stile gacha, con la tradizionale squadra di personaggi da coinvolgere in combattimenti regolati da meccaniche per lo più automatiche, ma che richiedono il nostro intervento per eseguire e concatenare spettacolari mosse speciali.
La formula è tradizionale e inevitabilmente ripetitiva, ma i fan di Street Fighter potrebbero trovarla piacevole, a maggior ragione per via di un comparto artistico molto interessante, che attinge a un roster davvero ampio e ci delizia con artwork inediti e scenari coloratissimi, senza peraltro porre vincoli al numero di tentativi che potremo effettuare: ne abbiamo parlato nella recensione di Street Fighter: Duel.
Tribe Nine
L'inconfondibile stile di Rui Komatsuzaki torna protagonista in Tribe Nine (download), il nuovo RPG in stile gacha sviluppato da Too Kyo Games, lo studio giapponese fondato dagli autori di Danganronpa e Zero Escape. Autori del genere non potevano che produrre un'esperienza appassionante, con svariate concessioni al mondo delle visual novel, e il gioco rappresenta proprio questo.
La storia è quella di Yo Kuronaka, un ragazzo che finisce intrappolato in una simulazione virtuale che gli causa la perdita della memoria e si ritrova poi a dover affrontare la terribile minaccia che incombe su Neo Tokyo, rappresentata dal misterioso Zero e dal suo gruppo. Come fermarli? Con una partita a Extreme Baseball, naturalmente: ne abbiamo parlato nella recensione di Tribe Nine.
Battle in Hell's Paradise
Tratto dall'anime Jigokuraku - Hell's Paradise e prodotto da Good Smile Company con la supervisione dello studio d'animazione MAPPA, Battle in Hell's Paradise (download) è un RPG gacha che ripercorre le vicende del ninja Gabimaru e degli altri condannati, alla ricerca dell'elisir dell'immortalità sulla misteriosa isola di Shinsenkyo. I combattimenti, in gran parte automatizzati, mettono in scena i personaggi della serie con un comparto artistico curato, mentre la progressione richiede di potenziare l'equipaggiamento tramite un sistema gacha che, come spesso accade nel genere, spinge verso le microtransazioni: il gioco resta comunque scaricabile e giocabile gratuitamente dall'inizio alla fine.
Usagi Shima
Tanti conigli e un'isola deserta: è questo l'incipit di Usagi Shima (download), l'accattivante progetto di Jess Yu che trae palesemente ispirazione dalle simulazioni alla Animal Crossing per consegnarci un'esperienza piacevole, rilassante e molto originale per quanto concerne lo stile grafico e i colori utilizzati. Un vero e proprio luogo virtuale in cui rifugiarsi dal caos della quotidianità.
Con tali presupposti è chiaro che il gameplay sia votato alla semplicità, con una serie di attività che potremo svolgere sull'isola e circa trenta conigli da sbloccare e accudire, come fossero dei virtual pet, ricevendo per ogni incarico completato delle carote tramite cui acquistare accessori con cui arredare la nostra nuova, pacifica casa: la recensione di Usagi Shima.
Valiant Hearts: Coming Home
A diversi anni dall'uscita dell'originale Valiant Hearts, Ubisoft ha pensato bene di stringere un accordo con Netflix per portare su mobile il sequel del gioco, Valiant Hearts: Coming Home (download). Il racconto riprende dunque da dove lo avevamo lasciato, conclusione a parte, mostrandoci un mix di vecchi e nuovi personaggi alle prese con il dramma della prima guerra mondiale e le sue terribili conseguenze.
La formula appare invariata rispetto a quella del 2014, sebbene lato gameplay sembra che gli sviluppatori abbiano semplificato gli enigmi e aggiunto diversi minigame, anche per sfruttare appieno le possibilità offerte dal touch screen. La narrazione rimane tuttavia l'aspetto principale e più curato di un prodotto che non mancherà di emozionare chi ha apprezzato il primo capitolo, come abbiamo scritto nella recensione di Valiant Hearts: Coming Home.
Where Winds Meet
Where Winds Meet (download) è un action RPG a base open world ispirato alla tradizione Wuxia e ambientato nella Cina del X secolo, durante il periodo delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni: un'epoca segnata da violenti conflitti e intrighi politici, in cui si colloca la storia del protagonista dell'avventura, un giovane maestro di arti marziali che desidera riscoprire il proprio passato.
Attraverso i diversi capitoli che compongono la corposa campagna del gioco, avremo modo di apprendere nuove abilità, sbloccare armi sempre più potenti, incontrare nuovi alleati e affrontare avversari misteriosi e prodigiosi, esplorando l'ampio scenario in solitaria oppure accedendo alla componente multiplayer dell'esperienza, che include sia attività cooperative che competitive.
Avete letto la nostra recensione di Where Winds Meet?
Wuthering Waves
Dopo l'ottimo Punishing: Gray Raven, Kuro Games ha deciso di lanciare la sfida a Genshin Impact con Wuthering Waves (download), un action RPG in stile anime che ci mette al comando di un potente guerriero in preda a una misteriosa amnesia, che si risveglia in uno scenario post-apocalittico in cui squadre di Resonator affrontano senza paura la minaccia dei Tacet Discord, le creature che hanno devastato il mondo.
La storia alla base del gioco non è probabilmente la più appassionante che si sia mai vista, ma l'impianto funziona decisamente bene e ci consegna un gameplay solido, fatto di spettacolari concatenazioni e devastanti mosse speciali, nonché di personaggi man mano più interessanti che faranno ingresso nella nostra squadra, all'interno di una campagna corposa e impegnativa. Avete letto la nostra recensione di Wuthering Waves?
I migliori giochi action, platform e arcade gratis per Android
I giochi action, platform e arcade rappresentano senza dubbio il tipo di esperienze che più si adattano a un contesto mobile, vista l'immediatezza e la semplicità che li caratterizza. Su Google Play ce ne sono a bizzeffe, anche considerando solo i prodotti scaricabili gratuitamente, e molti di essi riusciranno a sorprendervi.
Lo stile di Alto's Odyssey conquista fin dal primo sguardo, ad esempio, mentre un titolo come Among Us è ormai talmente famoso che non serve neppure parlarne. Gli action shooter alla Contra offrono tanto divertimento e scontri frenetici, ma in questa categoria rientrano anche blockbuster open world come Red Dead Redemption.
Alto's Odyssey
Alto's Odyssey (download) ripropone la formula che aveva decretato il successo del primo episodio della serie, coinvolgendoci in una emozionante discesa libera dal picco di una montagna, mentre sullo sfondo si alternano panorami suggestivi.
Si tratta di un'esperienza in grado di unire la straordinaria immediatezza di un sistema di controllo touch basilare, gestibile tramite la pressione di un solo dito sullo schermo, e una direzione artistica sorprendente, specie considerando il contesto. L'introduzione di alcune interessanti novità sul fronte del gameplay riesce a rinfrescare l'azione quel tanto che basta per coinvolgere nuovamente anche chi aveva passato ore con Alto's Adventure.
Among Us
Pubblicato nell'ormai lontano 2018 ma riportato in auge da alcuni streamer, che lo hanno trasformato nel fenomeno del momento tanto su mobile quanto su PC, Among Us (download) può contare ancora oggi su una solida base di giocatori quotidiani, per un totale di oltre 650 milioni di download complessivi. I numeri non mentono, e infatti l'esperienza confezionata da Innersloth ha certamente un suo perché.
La formula alla base del gioco è semplice ma affascinante: da una parte c'è un gruppo di utenti che hanno l'obiettivo di riparare una nave spaziale per poter ripartire, portando a termine tutta una serie di minigame, mentre dall'altra uno o più traditori remano segretamente contro e devono sabotare le operazioni dei loro compagni.
Blood Line: A Rebel Moon Game
L'universo filmico di Rebel Moon è probabilmente stato accantonato, ma nel frattempo era stato messo in cantiere il tie-in Blood Line: A Rebel Moon Game (download), un gioco sviluppato da Super Evil Megacorp, ambientato ovviamente all'interno della saga creata da Zack Snyder e caratterizzato da una trama che racconta di una ribellione contro l'Imperiium scatenatasi sul pianeta Krypt.
Sul piano del gameplay, Blood Line combina le meccaniche degli sparatutto twin stick con elementi da RPG e hack & slash alla Diablo, consentendo di scegliere fra quattro classi (Alfiere, Elementalista, Esule ed Entità Affine), ognuna dotata di abilità specifiche e stili di combattimento differenti che è possibile potenziare attraverso l'impiego di punti esperienza e risorse da raccogliere durante l'avventura.
Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Blood Line: A Rebel Moon Game.
Crossy Road
Un grande classico arcade su Android, Crossy Road (download) riprende la formula dell'indimenticabile Frogger per applicarla a un coloratissimo mondo voxel, cubettoso e irresistibile, mentre di volta in volta proviamo ad attraversare lo scenario con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile. Occhio, però: dovremo anche essere veloci, perché se veniamo raggiunti dalla parte bassa dello schermo arriverà un'aquila a portarci via.
Il sistema di controllo touch è ovviamente semplice quanto il concept di base, con un tocco per compiere un salto in avanti e uno slide a destra o a sinistra per spostarsi in una "corsia" differente, a seconda degli ostacoli che troveremo lungo il percorso e del tempismo necessario per compiere il balzo giusto al momento giusto. La recensione di Crossy Road.
Dead Cells
Gratis per gli abbonati a Netflix, Dead Cells (download) ha bisogno di ben poche presentazioni: stiamo parlando di uno dei più interessanti metroidvania degli ultimi anni in cui, al comando di una creatura nata in seguito a un esperimento alchemico, ci troveremo ad affrontare tantissimi avversari e a prendere in prestito il loro corpo e le loro abilità una volta sconfitti.
Supportato da un gameplay in stile roguelike e da un sistema per la generazione procedurale dei livelli, il titolo di Motion Twin colpisce fin dalle prime battute per la solidità e per la varietà delle sue meccaniche, nonché per il grado di rigiocabilità sorprendente: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Dead Cells.
Fruit Ninja 2
Sequel di uno dei primi blockbuster mobile di sempre, pubblicato nell'ormai lontano 2010, Fruit Ninja 2 (download) prova a riproporre la formula che ha reso celebre il titolo di Halfbrick Studios senza scomodarsi a modificarla in alcun modo e anzi limitandosi ad arricchire il gameplay di qualche piccola sfaccettatura, nonché di condire l'azione con una grafica curata e simpatica.
L'effetto deja-vu è dunque inevitabile: si riprende la mano nel giro di pochi minuti e poi si è pronti a infrangere i propri record, affettando quintali di frutta lanciata rigorosamente a mezz'aria utilizzando una affilatissima lama che possiamo muovere semplicemente disegnando delle linee sullo schermo con l'indice. Stavolta, però, potremo approfittare di diverse modalità e delle relative variazioni sul tema.
Gumslinger 2: Ducks & Nukes
Vi piacciono i duelli gommosi? Gumslinger 2: Ducks & Nukes (scarica da Google Play) riprende la formula del primo episodio e la arricchisce con nuove armi stravaganti, ambientazioni colorate e un sistema di progressione più articolato. Resta saldo l'impianto a base fisica che definiva il gioco originale, con due giocatori che si affrontano lanciandosi addosso oggetti improbabili.
Lo scontro non avviene infatti utilizzando delle armi da fuoco, bensì scagliando sedie, paperelle di gomma, barili esplosivi e altro ancora, con ogni "proiettile" che si comporta in maniera diversa e impone dunque una gestione specifica della mira, che tenga conto di peso, massa e altre caratteristiche dell'oggetto che stiamo per lanciare contro l'avversario.
Hatsune Miku: Colorful Stage!
La celebre idol virtuale Hatsune Miku torna sui dispositivi mobile con un divertente rhythm game, Hatsune Miku: Colorful Stage! (download). Ricco di interessanti personaggi, di cui potremo approfondire le storie grazie a sequenze in stile visual novel, il gioco racconta le vicende dei componenti di alcuni gruppi musicali e del modo in cui superano le proprie difficoltà grazie all'amicizia e alle esibizioni sul palco.
Queste ultime rappresentano chiaramente il fulcro dell'esperienza, con un gran numero di brani sbloccabili e la possibilità di affrontare le sequenze selezionando diversi livelli di difficoltà per ottenere un'esperienza più o meno accessibile. Come da tradizione, l'obiettivo è toccare le note sullo schermo ed effettuare i movimenti indicati di volta in volta a ritmo di musica. La recensione di Hatsune Miku: Colorful Stage!
Honor of Kings
Il genere dei MOBA ha prodotto diverse ottime cose su mobile, e Honor of Kings (download) si pone al momento come uno dei più importanti rappresentanti di questo filone. Confinato per anni al solo mercato orientale, il titolo di TiMi ha finalmente fatto il proprio debutto in occidente, per la gioia degli appassionati, portandosi dietro tutti gli aggiornamenti e i contenuti di un percorso fin qui entusiasmante.
La formula è quella tradizionale, con scontri cinque-contro-cinque all'interno di scenari caratterizzati da un design molto preciso, fra minion da abbattere e torri da raggiungere e distruggere per poter vincere il match. A corredo risvolti strategici che aggiungono spessore all'impianto, rendendo magari un po' ripida la curva di apprendimento ma a tutto vantaggio della profondità di un'esperienza che si conferma solidissima, come scritto nella recensione di Honor of Kings.
Into the Dead 2
Un classico appartenente al filone degli endless runner, Into the Dead 2 (download) è il secondo episodio di una serie che attinge al sempreverde tema degli zombie per coinvolgerci in una corsa a perdifiato in mezzo ai campi di un'America post-apocalittica, improvvisamente invasa dai non-morti. Riusciremo a farci strada fra queste aberranti creature mentre cerchiamo di raggiungere una zona sicura?
Rispetto al capitolo d'esordio, il gioco introduce una struttura a livelli con un inizio e una fine, raccontando una storia che si sviluppa attraverso sette atti. Durante la corsa potremo raccogliere varie armi con cui eliminare il maggior numero possibile di nemici e riuscire in questo modo a superare anche gli ostacoli più pericolosi. Tutti i dettagli nella nostra recensione di Into the Dead 2.
Metal Slug: Awakening
Ci sono voluti alcuni anni, ma alla fine Tencent ce l'ha fatta a lanciare Metal Slug: Awakening (download), il nuovo capitolo mobile della celebre serie SNK che mette in campo un gameplay e una struttura rivisitati fra meccaniche twin stick shooter, armi intercambiabili e potenziabili, mosse speciali che si ricaricano col tempo e una ricca campagna che non manca di citare gli episodi originali.
Come abbiamo scritto nella recensione di Metal Slug: Awakening, il risultato finale è un mix di sparatutto e piattaforme solido e divertente, molto ben fatto dal punto di vista tecnico, con tanti personaggi sbloccabili, enormi boss da affrontare lungo il cammino e un modello free-to-play piuttosto permissivo, che non punta subito a monetizzare né pone particolari vincoli alla progressione.
Red Dead Redemption
Disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix, la remaster di Red Dead Redemption (download) segna il debutto su mobile della drammatica avventura di John Marston, ex fuorilegge costretto dai federali a dare la caccia ai suoi vecchi compagni della banda di Van der Linde, sullo sfondo di un selvaggio west che sta cedendo il passo a qualcosa di molto diverso.
Il classico di Rockstar Games ci mette alle prese con un ampio open world pieno di personaggi di spessore e storie da raccontare, missioni man mano più complesse e committenti ansiosi di fornirci i loro incarichi per portare avanti il racconto fra cavalcate, scontri a fuoco e l'azione a base di zombie garantita dall'espansione Undead Nightmare, inclusa nel pacchetto.
Avete letto il nostro speciale su Red Dead Redemption?
Roblox
Più che un gioco, Roblox (download) è una vera e propria piattaforma, un universo virtuale in cui trovano posto le esperienze più disparate, create appositamente da sviluppatori a cui viene data l'opportunità di sperimentare concetti e idee diversi dal solito. Il risultato di questi sforzi sono minigame talvolta anche corposi e dotati di uno spessore insospettabile, fruibili da soli o insieme agli amici.
Alla base di questo impianto c'è un'infrastruttura social sempre più evoluta e sofisticata, che consente agli utenti di interagire fra di loro in vari modi, anche tramite sistemi di messaggistica, e di organizzare le proprie sessioni: con oltre 380 milioni di giocatori attivi mensili, qualcuno con cui passare un po' di tempo lo troverete di certo!
Sonic Mania Plus
Sonic Mania Plus (download) ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta della versione riveduta, corretta e potenziata della raccolta che ripropone gli episodi classici della serie SEGA, vale a dire Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD, tutti dotati di miglioramenti grafici e di un gameplay ottimizzato.
Rispetto alla prima edizione della collection, come scritto nella recensione di Sonic Mania Plus, avremo la possibilità di utilizzare due personaggi extra (Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel), nonché di cimentarci con una modalità storia alternativa in cui vengono svelati eventi nascosti che hanno avuto luogo nella Angels Island Zone.
Sonic Rumble
I celebri personaggi della serie SEGA si cimentano per la prima volta con un'esperienza battle royale in Sonic Rumble (download), prendendo parte a entusiasmanti sfide per trentadue giocatori all'interno di un contesto che si basa ovviamente sulla prontezza, la velocità e le manovre acrobatiche che da sempre caratterizzano la saga di Sonic the Hedgehog.
Catapultati all'interno di un mondo giocattolo costruito dal Dr. Eggman, avremo modo di visitare ambientazioni classiche ma con elementi moderni, capaci di creare percorsi dinamici e di dar vita ad attività assolutamente frenetiche che potremo affrontare al comando di personaggi come Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow e lo stesso Eggman. Saremo noi i vincitori?
Sonic Prime Dash
Versione premium per gli utenti Netflix dell'endless runner pubblicato originariamente nel 2013, Sonic Prime Dash (download) prende spunto dal classico Temple Run per consegnarci un titolo ugualmente immediato e divertente, che si focalizza su quella che è da sempre la caratteristica principale del personaggio SEGA: la sua capacità di correre ad altissima velocità.
Al comando di Sonic ma anche di altri personaggi come Knuckles, Tails e Amy, ci troveremo dunque ad affrontare percorsi man mano più intricati, composti da diverse corsie in cui dovremo spostarci per superare gli ostacoli che si presenteranno lungo il cammino e per eliminare i nemici che proveranno a fermare la nostra corsa, inclusi alcuni potenti boss: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Sonic Dash.
Squad Busters
Dopo i blockbuster Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars, Supercell ha lanciato su Android il suo nuovo titolo: Squad Busters (download) è una sorta di single stick shooter a base competitiva, in cui due giocatori si affrontano all'interno di una mappa piena di forzieri da aprire. Ognuno di essi consente di ottenere un nuovo personaggio che si aggiunge alla squadra, portando con sé caratteristiche uniche.
Come abbiamo scritto nella recensione di Squad Busters, il roster del gioco si ispira ai successi del team di sviluppo e include dunque figure che non risulteranno sconosciute ai fan, proponendo un sistema di combattimento semplice ma dotato di alcuni importanti risvolti strategici, nonché di un comparto tecnico che fa del tradizionale stile cartoonesco di Supercell il suo punto di forza.
Squid Game: Unleashed
Nato come companion della serie per gli appassionati e aggiornato con nuovi contenuti in occasione della terza e conclusiva stagione di Squid Game, andata in onda su Netflix nel 2025, Squid Game: Unleashed (download) è un'esperienza multiplayer competitiva per trentadue giocatori in cui dovremo misurarci con diverse sfide.
Fortemente ispirate a ciò che si vede nello show coreano, queste sequenze ci vedranno giocare alla versione letale di "un, due, tre, stella!" e a tante variazioni sul tema in cui il nostro obiettivo sarà quello di sopravvivere e di raggiungere l'eventuale uscita prima degli altri concorrenti, pena il game over... e una morte dolorosa!
Super Cat Tales: PAWS
Un platform classico con protagonisti dei gattini? Gli sviluppatori di Super Cat Tales: PAWS (download) hanno dimostrato di aver davvero capito tutto della vita, confezionando un'avventura in cui controlliamo gli eroici mici del PAWS, agenti speciali impegnati a sgominare il crimine all'interno di livelli coloratissimi ma non per questo meno pericolosi.
Impreziosito da un'adorabile grafica in pixel art, il gioco vanta un impianto particolarmente solido, pur semplificato per quanto concerne i controlli touch e in particolare la meccanica del salto, che viene gestita in maniera automatica come in Super Mario Run. Non è tutto: chi lo desidera, può effettuare un acquisto in-game che elimina tutte le pubblicità: ne abbiamo parlato nella recensione di Super Cat Tales: PAWS.
The Impossible Game 2
Non solo soulslike: anche in ambito mobile esistono esperienze particolarmente complicate e frustranti, e The Impossible Game 2 (download) lo dimostra in maniera eloquente, consegnandoci una sorta di platform a base rhythm su struttura endless caratterizzato da una difficoltà tutt'altro che banale. Il nostro obiettivo nel gioco è quello di far arrivare un piccolo quadratino a destinazione, ma come detto non sarà semplice.
Lungo il percorso troveremo infatti una gran quantità di ostacoli fissi e dinamici, che trasformano il gameplay in una inevitabile sequenza di prove ed errori, che tuttavia tiene botta grazie al coinvolgimento generato dall'impianto, che spinge a riprovare ancora e ancora dopo ogni bruciante game over. Un'esperienza anche da condividere, grazie al multiplayer per un massimo di sessanta partecipanti: ne abbiamo parlato nella recensione di The Impossible Game 2.
Tower of Fantasy
Tower of Fantasy (download) è un action RPG a base open world ambientato in un mondo in cui fantascienza e magia si fondono, che potremo visitare in solitaria oppure in compagnia grazie alle tante attività cooperative disponibili. Come suggerisce il titolo, al centro della storia ci sono delle misteriose torri costruite per raccogliere l'Omnium, un elemento che però si è rivelato letale per gli uomini, trasformandoli in mostri.
Al comando di un personaggio determinato a fermare questa minaccia, ci troveremo a visitare ampi scenari e ad affrontare le creature create dall'Omnium, nell'ambito di combattimenti in cui potremo sfruttare armi ad alta tecnologia e jetpack per ottenere la vittoria, accompagnati da un comparto tecnico di grande qualità ma anche da elementi gacha che influiscono sul bilanciamento dell'esperienza.
Ultimate Sackboy
Le proprietà intellettuali di PlayStation rimangono una promessa mancata su mobile, ma in attesa del debutto dei più celebri franchise Sony cosa c'è di meglio di una corsetta al comando del simpatico protagonista di LittleBigPlanet? Ultimate Sackboy (download) è appunto un endless runner in cui dovremo portare a termine brevi sfide (non correre all'infinito, dunque) con l'obiettivo di totalizzare un punteggio superiore a quello dei nostri avversari.
Caratterizzato da una grafica davvero ottima e dettagliata, nonché da un comparto sonoro che fa sfoggio delle musiche rimasterizzate della saga targata Media Molecule, questo spin-off riprende in maniera palese il gameplay del classico Subway Surfers e avverte dunque un po' di stanchezza, pur rivelandosi perfetto per una partita veloce ed estemporanea, come spiegato nella recensione di Ultimate Sackboy.
Vampire Survivors
Frutto del lavoro dello sviluppatore italiano Luca Galante, Vampire Survivors (download) si pone senza dubbio come uno dei titoli del momento, un grande successo partito dal basso che ha saputo conquistare milioni di utenti su tutte le piattaforme, Android incluso. Merito della sua formula immediata ma non banale, della sfida coinvolgente che offre, ma anche del divertimento messo bene in mostra fra una citazione e l'altra.
Al comando di un cacciatore di vampiri, il nostro obiettivo nel gioco è quello di esplorare livelli all'apparenza infiniti, mentre orde di nemici anch'essi inesauribili ci si riversano contro, a ondate sempre più consistenti e coriacee. Gli attacchi sono automatici, le armi si potenziano man mano e la vittoria arriva dopo trenta minuti di sopravvivenza: ne abbiamo parlato nella recensione di Vampire Survivors.
Warframe
Da anni un'esperienza live service di riferimento su PC e console, Warframe (download) è ora disponibile anche su Android e ci mette al comando di un Tenno: un abile guerriero che indossa una corazza ad alta tecnologia in grado di donargli abilità straordinarie da impiegare nell'ambito di spettacolari scontri a base cooperativa.
Nel gioco potremo sbloccare circa sessanta diverse armature, ognuna con poteri e stili differenti, e formare squadre in grado di affrontare insieme anche le missioni più impegnative, effettuando manovre combinate e dando vita a sinergie devastanti mentre ci muoviamo rapidamente all'interno degli scenari, effettuando acrobazie e raccogliendo tutte le risorse disponibili lungo il cammino.
World of Peppa Pig
Realizzato nell'ambito delle celebrazioni per il ventesimo anniversario del celebre cartone animato, World of Peppa Pig (download) si presenta come una ricca e variegata esperienza interattiva che unisce divertimento e apprendimento, e che si rivela dunque un passatempo perfetto per i giovanissimi fan di questo personaggio e del suo coloratissimo mondo, portato sullo schermo in maniera estremamente fedele.
Alle prese con Peppa e i suoi amici, i piccoli utenti potranno costruire giocattoli e risolvere enigmi per affinare le proprie capacità logiche e manuali, cimentarsi con l'allevamento di simpatici porcellini d'India o preparare deliziosi frullati per Candy Cat, oppure ancora colorare, dipingere e creare intere scene con degli adesivi. Non è tutto: il pacchetto include anche un vasto assortimento di episodi completi di Peppa Pig!
Zenless Zone Zero
Forte dello straordinario successo di Genshin Impact e Honkai: Star Rail, miHoYo ha portato su PC, PS5 e mobile un nuovo, ambizioso action a base gacha: Zenless Zone Zero (download). Il gioco è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui gli unici sopravvissuti si sono rinchiusi fra le mura della città-fortezza di New Eridu, ed è lì che operano due abili Proxy, Wise e Belle.
Fondamentalmente degli hacker, fratello e sorella sono in grado di guidare gli Agenti all'interno degli Hollow, ovverosia le anomalie dimensionali che hanno devastato il mondo e che sono abitati da creature violente e malvagie. Dopo aver sbloccato un manipolo di personaggi, dovremo entrare proprio in questi portali e sconfiggere nemici sempre più forti per ottenere le preziose risorse di cui la città ha bisogno.
Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Zenless Zone Zero.
I migliori giochi di puzzle e strategia gratis per Android
Puzzle game e strategici si prestano in maniera perfetta alle caratteristiche dei dispositivi dotati di touch screen, il che consente agli sviluppatori di esprimere appieno il potenziale di concept spesso originali ed entusiasmanti, capaci di porre le basi per successi planetari da centinaia di milioni di download. Il nome Angry Birds vi suggerisce qualcosa?
Rientrano in questo filone anche i card battler come i popolarissimi Marvel Snap, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Magic: The Gathering Arena e GWENT: The Witcher Card Game, nonché avvincenti esperienze in tempo reale dallo stile fumettoso, sulla falsariga di Warcraft Rumble.
Angry Birds Journey
Il grande classico di casa Rovio torna su Android con Angry Birds Journey (download), una rivisitazione delle meccaniche classiche della serie ma anche dei suoi protagonisti, gli uccellini arrabbiati che anche stavolta devono inseguire i maialini verdi, colpevoli di aver rubato le loro uova. La formula è sempre la stessa: bisogna lanciare gli uccelli con una fionda e distruggere le strutture nemiche, ma le variazioni sul tema sono numerosissime.
Nell'ambito di una campagna letteralmente enorme, con centinaia di livelli, dovremo infatti affrontare stage suddivisi in tre sezioni e utilizzare al meglio la nostra dotazione di lanci, ma anche le capacità di ogni singolo personaggio, che differiscono rispetto a quelle che ben conosciamo e possono fare la differenza nel mettere a segno colpi da maestro, in grado di radere al suolo le fortezze dei maialini con un unico tentativo. La recensione di Angry Birds Journey.
Arena of Valor
Un grande classico del genere MOBA su Android, Arena of Valor (download) porta sui nostri dispositivi le meccaniche tradizionali degli scontri cinque-contro-cinque, affiancandole però a modalità più veloci, disegnate per un massimo di sei o addirittura due partecipanti. In tutti i casi si percepisce la solidità di un impianto pensato per trarre profonda ispirazione dai punti di riferimento di questo filone, pur senza rinunciare alla personalità.
Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Arena of Valor, infatti, il titolo targato Tencent propone un'ottima selezione di classi differenti, un sistema di progressione sfaccettato nell'ambito del match, combattimenti spettacolari che citano blockbuster come League of Legends e mettono in campo un set di mosse devastanti, nonché una grafica dallo stile davvero piacevole.
Black Mirror: Thronglets
Legato al ritorno della famosa serie televisiva prodotta da Netflix, Black Mirror: Thronglets (download) può essere scaricato gratuitamente dagli abbonati alla piattaforma streaming e offre un'esperienza che sulle prime sembra porsi a metà strada fra Populous e Tamagotchi, ma rivela rapidamente tematiche più oscure e inquietanti, in pieno stile Black Mirror.
Le interazioni con i personaggi che andremo a gestire, i Thronglets appunto, conducono infatti verso riflessioni etiche ed esistenziali, mentre ci prendiamo cura di queste creaturine e scopriamo cosa si nasconde dietro le nostre mansioni, fino a compiere difficili scelte morali e raggiungere un finale davvero sorprendente: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Black Mirror: Thronglets.
Dragon Ball Gekishin Squadra
Un MOBA ambientato nell'universo creato da Akira Toriyama? Ebbene sì, Dragon Ball Gekishin Squadra (download) tenta proprio questo percorso, consegnandoci un discreto roster di personaggi sbloccabili, appartenenti a tre diverse categorie, e chiedendoci di partecipare a scontri in cui due squadre composte da quattro giocatori si contendono una mappa dotata di due sole corsie.
L'obiettivo è naturalmente quello di superare le difese avversarie (in questo caso gli dei della distruzione) fino a impossessarci della Sfera del Drago dell'altro team, facendo crescere il nostro guerriero nel corso del match e ottenendo man mano nuove abilità che possano renderlo più forte, proprio come accade appunto nei multiplayer online battle arena.
Avete letto la recensione di Dragon Ball Gekishin Squadra?
Dragon Quest Tact
La celebre serie Dragon Quest torna sui dispositivi Android con Dragon Quest Tact (download), uno strategico a turni che da un lato può contare sul collaudatissimo character design in stile Akira Toriyama, dall'altro introduce meccaniche tipiche degli episodi di Pokémon, visto che potremo allenare dei mostri per aggiungerli al nostro roster.
Sono proprio le creature a rappresentare il principale punto di forza del gioco, che può contare su personaggi completamente fuori di testa, dotati ognuno di abilità peculiari che potremo sfruttare in battaglia per ottenere la vittoria e aggiungere ulteriori combattenti alla nostra squadra. Al netto di una storia essenziale e dei soliti elementi gacha, Dragon Quest Tact è insomma un gran bello spin-off!
Fire Emblem Shadows
Fire Emblem Shadows (download) prova a suo modo a reinterpretare la celebre serie Nintendo e lo fa in maniera forse azzardata, confezionando un'esperienza esclusivamente multiplayer in cui ci si trova ad affrontare brevi partite aperte alla partecipazione di tre giocatori, a cui viene chiesto di combattere in un'arena e al contempo di indovinare chi di loro sia in realtà un traditore.
È dunque una sorta di variazione sul tema di Among Us, quella che Intelligent Systems ha realizzato, priva però degli elementi strategici e investigativi che hanno reso celebre il blockbuster di Innersloth. Ben realizzato sul piano tecnico, purtroppo il gioco presenta un approccio free-to-play piuttosto aggressivo, che spinge fin da subito verso il grinding esasperato e le microtransazioni.
Volete saperne di più? Ecco la recensione di Fire Emblem Shadows.
Frostpunk: Beyond the Ice
Forte del grande successo riscosso su PC e console, lo spietato survival post-apocalittico di 11 bit studios approda anche su mobile con Frostpunk: Beyond the Ice (download), che tenta di ridurre il grande spessore e le molteplici sfaccettature del gioco originale allo scopo di dar vita a un'esperienza ugualmente solida, impegnativa ed emozionante.
Il risultato di questi sforzi è senz'altro valido, grazie a un'ambientazione dettagliata e a una struttura piuttosto ricca, coadiuvata da un'interfaccia ottimizzata per i comandi touch e da un comparto tecnico molto ben realizzato. Inevitabilmente alcune meccaniche risultano però "assistite" e le microtransazioni a un certo punto si fanno sentire, come abbiamo spiegato nella recensione di Frostpunk: Beyond the Ice.
GCC Pokémon Pocket
La celebre esperienza a base di carte collezionabili si rinnova su mobile con GCC Pokémon Pocket (download), che propone una versione semplificata dell'originale, appositamente disegnata per l'uso su smartphone grazie all'interfaccia ottimizzata e a meccaniche pensate per velocizzare lo svolgimento dei turni, a cominciare da un mazzo composto in questo caso da venti carte anziché sessanta.
L'impianto si rivela fin da subito immediato e divertente, per quanto meno complesso rispetto al Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon, e riesce a mettere insieme in maniera sorprendentemente efficace l'aspetto ludico e quello collezionistico, anche grazie allo splendido design e agli effetti visivi applicati alle carte dei vari personaggi. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di GCC Pokémon Pocket.
GWENT: The Witcher Card Game
Approdato su Android nel tradizionale formato freemium, dunque scaricabile gratuitamente, GWENT: The Witcher Card Game (download) è ormai da tempo il gioco di carte preferito da tantissimi utenti, anche e soprattutto quelli innamorati dell'universo creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski.
Utilizzando il deck a nostra disposizione, nell'ambito di diverse modalità, dovremo sfruttare le carte nel modo migliore per sconfiggere gli avversari all'interno di duelli senza esclusione di colpi, in cui l'abilità strategica diventa fondamentale. Ci troveremo infatti a gestire veri e propri eserciti, posizionando le unità sul campo di battaglia e sfruttandone le caratteristiche a nostro vantaggio, così da portare a casa i due round necessari per la vittoria.
Into the Breach
Approdato su Android in una versione disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix, Into the Breach (download) si pone come uno degli strategici più interessanti degli ultimi anni, caratterizzato da un gameplay brillante e intuitivo che tuttavia nasconde un grande spessore fra le tante sfaccettature delle sue meccaniche, oltre a un grado di sfida assolutamente non banale.
All'interno di mappe piuttosto piccole, generate da un motore procedurale, dovremo prendere il controllo di una squadra di potenti mech e sconfiggere i pericolosi alieni Vek sfruttando appieno gli strumenti a nostra disposizione, per poi "ripartire da capo" nella missione successiva, secondo canoni simili a quelli di un'esperienza roguelike ma con una progressione davvero entusiasmante.
Avete letto la nostra recensione di Into the Breach?
ITALY. Land of Wonders
Realizzato in collaborazione con la Farnesina dal team italiano Infinity Reply, ITALY. Land of Wonders (download) miscela in maniera piacevole puzzle e divulgazione, accompagnandoci in un viaggio attraverso le venti regioni d'Italia in cui scopriremo senz'altro qualcosa di nuovo sul nostro meraviglioso paese, che si tratti di arte, natura, gastronomia, spettacolo o design.
Questi valori vengono rappresentati nel gioco da altrettanti "spiriti" che ci condurranno di volta in volta verso nuovi enigmi, che dovremo risolvere riposizionando delle caselle al fine di creare un percorso completo. Il tutto sullo sfondo di splendidi diorama dai colori pastello che riproducono alcuni fra i più celebri e suggestivi luoghi italiani.
Legend of Solgard
Fra le ultime produzioni del colosso King, Legend of Solgard (download) si ispira alla mitologia nordica per consegnarci un puzzle game che miscela meccaniche match-3 e strategia, coinvolgendoci in un'avventura che ci vedrà viaggiare attraverso i nove regni al comando di una ragazza scelta dagli dei per portare a termine un'importante missione: fermare il Ragnarok.
Utilizzando i poteri del sole, dovremo riuscire in ogni livello a sconfiggere i nemici e i potenti boss che ci troveremo di fronte, effettuando eliminazioni dal valore differente: alcune azioni donano nuova energia alle creature che ci accompagnano, altre servono per preservare la salute della protagonista, altre ancora hanno un valore offensivo. Un impianto non semplicissimo da spiegare ma molto divertente da apprendere, come abbiamo scritto nella recensione di Legend of Solgard.
Legends of Runeterra
L'ultimo gioco di carte targato Riot Games, Legends of Runeterra (download) è ambientato nel mondo di League of Legends, con le card che riproducono le fattezze dei campioni classici come pure di svariate new entry: dovremo creare un mazzo il più possibile bilanciato, che ci consenta di affrontare varie situazioni uscendone vincitori.
Intelligenza e astuzia sono le chiavi per il successo, nell'ambito di un'esperienza caratterizzata da un gran bel ritmo, con un ottimo comparto tecnico e match che possono cambiare da un momento all'altro, dando vita a inaspettati rovesciamenti di fronte. Molto interessante, infine, l'approccio al modello freemium: sebbene sia possibile acquistare le carte mettendo mano al portafogli, il gioco non spinge ossessivamente in tale direzione.
Magic: The Gathering Arena - Lo Hobbit
Il lancio dell'espansione Lo Hobbit ci consente di inserire in questa lista anche il card battler Magic: The Gathering Arena (download): un punto di riferimento per gli appassionati di giochi di carte, che riprende le regole e le atmosfere dell'originale per coinvolgerci in impegnative battaglie prima con l'intelligenza artificiale e poi con altri utenti, nel tradizionale spirito competitivo del franchise.
Il nuovo pacchetto, ambientato nella Terra di Mezzo di Tolkien, non rivoluziona l'esperienza ma la arricchisce di tante interessanti sfaccettature, mette in scena Nani, Hobbit e Orchi con personaggi come Bilbo, Gandalf e Thorin Scudodiquercia, porta con sé un comparto artistico di alto livello e riesce a incidere in maniera sostanziale sulle dinamiche di gioco, andando a consolidare alcune delle ultime novità introdotte e restituendo ottime sensazioni.
Mekorama
Il touch screen e la dimensione portatile hanno consentito nel corso del tempo la nascita di puzzle game sorprendentemente originali, come appunto Mekorama (download). Sì, l'ispirazione in questo caso è senz'altro Monument Valley, ma il progetto di Martin Magni ha sicuramente qualcosa di proprio da dire e lo esprime attraverso un design semplice ed efficace.
Il nostro compito nel gioco è infatti quello di controllare un piccolo robot alle prese con figure geometriche più o meno complesse, che dovremo ruotare al fine di trovare il percorso giusto, svelando in questo modo passaggi e soluzioni che a una prima occhiata risultavano nascosti. Una soluzione brillante, come abbiamo spiegato nella recensione di Mekorama.
Marvel Snap
Il nuovo card battler di Ben Brode, ex game director di Hearthstone, sfrutta la licenza della Casa delle Idee per consegnarci un'esperienza in grado di miscelare meccaniche strategiche di grande spessore, facili da imparare e difficili da padroneggiare, e le sfumature collezionistiche legate alla natura delle carte, alla loro rarità e alla possibilità di potenziarle migliorandone non solo l'efficacia ma anche l'aspetto.
Marvel Snap (download) si pone insomma come un progetto davvero interessante, capace di coinvolgerci all'interno di match competitivi della durata di appena tre minuti in cui bisogna posizionare le carte giuste sul tabellone e totalizzare un punteggio di attacco superiore a quello del nostro avversario per vincere, tenendo conto di tutta una serie di fattori. La recensione di Marvel Snap.
Might & Magic Fates TCG
Might & Magic Fates TCG (scarica da Google Play) è il nuovo strategico a base di carte collezionabili ambientato nell'affascinante universo di Might and Magic, che ripropone meccaniche assolutamente consolidate per consegnarci un'esperienza di grande spessore, in cui avremo la possibilità di evocare creature leggendarie e lanciare potenti incantesimi.
Catapultati nel Mare dei Destini, un multiverso frammentato in continuo conflitto, dovremo assumere il controllo di un eroe scelto fra i tanti personaggi disponibili, provenienti da diverse epoche e regioni, e affrontare i nostri avversari all'interno di duelli dal grande peso tattico, facendo crescere il nostro combattente fra una battaglia e l'altra come in un gioco di ruolo.
La costruzione del mazzo rappresenta naturalmente il fulcro dell'esperienza, e da questo punto di vista Might & Magic Fates TCG ci permetterà di collezionare centinaia di carte differenti fra creature, incantesimi, artefatti e strutture, tenendo però in considerazione anche il ruolo delle fazioni, che riprendono un'importante tradizione per la serie.
Dotato di una modalità in solitaria a cui si contrappongono competizioni PvP, eventi stagionali e sfide speciali, il card battler prodotto da Ubisoft punta a premiare la nostra abilità in termini di piazzamento delle unità, tempismo delle magie e combinazioni fra carte: elementi fondamentali per ottenere la vittoria anche nelle partite più difficili.
Pokémon Friends
Ultima produzione Nintendo disponibile anche su mobile, Pokémon Friends (download) è un puzzle game caratterizzato da una forte componente collezionistica, con partite composte da tre rompicapi casuali che bisogna risolvere in sessanta secondi. Le nostre prestazioni andranno a determinare la quantità di lana ottenuta, che potremo poi trasformare in peluche di Pokémon tramite la macchina Peluche-o-matic.
È questo l'elemento collezionistico del gioco: i peluche vengono catalogati in stile Pokédex e li si può usare per arredare una stanza virtuale, ampiamente personalizzabile, che si trova all'interno di una città i cui abitanti provvederanno ad affidarci missioni giornaliere legate alla consegna di tali oggetti, ricompensandoci con elementi decorativi e aumentando il livello di amicizia.
Unico limite della versione free-to-play è il vincolo di tre puzzle al giorno, sbloccabile acquistando la versione premium: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Pokémon Friends.
Plague Inc.
Tornato ferocemente alla ribalta durante la pandemia, per ovvi motivi, Plague Inc. (download) è uno strategico in cui avremo il compito di sterminare la razza umana. In che modo? Rilasciando virus, funghi o parassiti letali e dando vita a contagi che possano diffondersi il più rapidamente possibile fra le nazioni e i continenti, andando a selezionare la tipologia di infezione e la sintomatologia correlata.
Potremo scegliere fra diversi approcci, optando per molecole parecchio aggressive ma instabili oppure per varianti meno appariscenti ma più "affidabili" rispetto al target, quindi selezionare un paese da dove far partire l'infezione e seguire l'evoluzione della malattia raccogliendo punti utili a rendere il nostro agente patogeno ancora più pericoloso. La recensione di Plague Inc.
Reigns: The Witcher
Reigns: The Witcher (download) mette insieme le originali meccaniche del titolo targato Nerial con i personaggi e le ambientazioni dell'universo narrativo creato da Andrzej Sapkowski, chiedendoci però in questo caso di raccontare una storia piuttosto che governare un regno, pur senza rinunciare al sistema di scelte che da sempre caratterizza la serie.
Al centro della scena c'è Ranuncolo, il celebre cantastorie amico di Geralt, che "compone" attraverso il gameplay una storia in cui possono trovare posto svariati elementi e persino combattimenti dai risvolti rhythm simili a quelli di Crypt of the NecroDancer. L'impianto che risulta da questi sforzi si rivela fin da subito accattivante e solido, con ogni partita resa differente dal sistema delle Ispirazioni: temi narrativi che vengono estratti casualmente e influenzano tono, personaggi e bivi.
Resident Evil: Survival Unit
Resident Evil: Survival Unit (download) trae spunto dalla celebre saga Capcom per consegnarci un'esperienza che miscela diverse meccaniche: dalle battaglie semiautomatiche contro gli zombie, in cui le abilità speciali e la formazione possono fare la differenza, alle fasi gestionali in stile city builder per la costruzione e il potenziamento dell'insediamento.
Non mancano sfide PvP, invasioni e sezioni esplorative che riprendono l'impianto tradizionale di Resident Evil, con tanto di oggetti da raccogliere ed enigmi da risolvere mentre vestiamo i panni di un personaggio inedito, che si ritrova nel mezzo dell'invasione di Raccoon City dopo un misterioso incidente e viene aiutato a sopravvivere dai protagonisti del franchise.
Volete saperne di più? Ecco la recensione di Resident Evil: Survival Unit.
State of Survival
Disponibile già da tempo su Google Play Store, State of Survival (download) miscela meccaniche gestionali e strategia in stile tower defense per consegnarci un'esperienza post-apocalittica piacevole e coinvolgente, sebbene inevitabilmente legata a dinamiche freemium che dopo un po' cominciano a manifestarsi in maniera piuttosto chiara.
Il nostro obiettivo nel gioco è quello di curare ed espandere un campo di sopravvissuti, costruendo e potenziando gli edifici, reclutando nuovi eroi e utilizzandoli per effettuare spedizioni mirate a liberare determinate zone dalla presenza degli zombie. Sono proprio queste le fasi più divertenti, che diventano man mano più complesse e sfaccettate, mentre i nemici aumentano e spuntano potenti boss.
The Elder Scrolls: Castles
Il grande successo di Fallout Shelter non poteva restare un caso isolato su mobile per Bethesda, che ha pensato bene di riutilizzare la medesima formula applicandola, però, a un'altra delle sue più celebri proprietà intellettuali. Nasce proprio così l'esperienza di The Elder Scrolls: Castles (download), un gestionale in cui, al comando di un re di Tamriel, dovremo controllare un castello e i suoi abitanti.
Se avete letto la nostra recensione di The Elder Scrolls: Castles, saprete già che non sarà un'impresa semplice: dovremo costruire da zero la struttura del maniero e suddividerne i locali nella maniera più efficiente possibile, arredarli come più ci aggrada e completare man mano gli incarichi che il gioco ci consegnerà, crescendo gradualmente ma tenendo sempre sott'occhio le nostre preziose risorse.
Tiny Robots Recharged
Robot, avventura e rompicapo si fondono in Tiny Robots Recharged (download), il nuovo puzzle game sviluppato da Snapbreak che ci mette di fronte una campagna composta da quaranta livelli man mano più complessi, simili a piccoli diorama che avremo il compito di "risolvere" per poter passare allo scenario successivo. L'esperienza si rivela fin da subito particolarmente immediata, utilizzando i comandi touch in maniera naturale.
Il nostro compito sarà infatti quello di ruotare e spostare la location di turno alla ricerca di punti con cui interagire in vari modi per poter azionare interruttori, riparare danni e, in generale, progredire nel nostro percorso verso la fase successiva. Una sfida tutt'altro che impegnativa, ma che si mantiene sempre piacevolissima.
Tiny Room Stories: Town Mystery
Il genere delle avventure a base puzzle è piuttosto inflazionato su mobile, ma Tiny Room Stories: Town Mystery (download) lo affronta da un prospettiva diversa... letteralmente. Dopo aver ricevuto un messaggio da suo padre, il protagonista del gioco si reca nella città in cui vive ma la trova completamente deserta e abbandonata. Che fine hanno fatto tutti gli abitanti?
Per scoprirlo dovremo esplorare diversi scenari e ruotare la visuale isometrica per rivelare dettagli invisibili a una prima occhiata, oggetti da raccogliere o con cui interagire per risolvere gli enigmi che ci separano dalla verità. Il tutto accompagnato da un grafica in stile low poly, dall'aria minimale ma molto piacevole, e da un comparto sonoro d'atmosfera. La recensione di Tiny Room Stories: Town Mystery.
Warhammer 40.000: Tacticus
Sono ormai numerosi i tie-in mobile ispirati all'universo creato da Games Workshop, ma Warhammer 40.000: Tacticus (download) riesce a catturare lo spirito anche collezionistico del brand consegnandoci un pacchetto estremamente ricco di contenuti e di personaggi sbloccabili, modalità ed eventi, ma soprattutto forte di una campagna davvero lunga e corposa, che ci terrà impegnati per un bel po'.
Le missioni del gioco sono pensate per la mobilità, e così presentano mappe di piccole dimensioni che danno vita a scontri veloci, risolvibili anche in una manciata di turni, mentre piazziamo le unità nei punti più vantaggiosi per portare i nostri attacchi e ricorriamo alle mosse speciali per infliggere danni extra ai nemici e sbaragliarli prima ancora che possano reagire. La recensione di Warhammer 40.000: Tacticus.
Warpath
Ambientato durante una seconda guerra mondiale alternativa, Warpath (download) ci vedrà affrontare il potente e temibile esercito Raven, una chiara reinterpretazione dei nazisti, all'interno di una lunga campagna che, come da tradizione, unisce una fase gestionale in stile Farmville a sequenze strategiche in tempo reale immediate e interessanti.
Purtroppo il primo aspetto finisce inevitabilmente per depotenziare il secondo, fra microtransazioni e tempi di attesa man mano più lunghi per costruire edifici e ottenere potenziamenti. Se tuttavia siete abituati a questo genere di produzioni, apprezzerete senz'altro la qualità della presentazione, le mappe variegate e le meccaniche che regolano gli scontri fra le truppe.
Worldbox - God Simulator
I simulatori divini sono uno fra i sottogeneri più antichi in ambito videoludico, ma Worldbox - God Simulator (download) prova a offrirci un'esperienza nonostante tutto fresca e divertente, pur oscura nelle sue fasi iniziali. Il gioco ci consegnerà infatti un mondo generato casualmente e a quel punto dovremo vedercela da soli, cercando di capire cosa fare e come farlo.
A nostra disposizione avremo una quantità enorme di strumenti e possibilità per popolare lo scenario di creature differenti, vegetazione, insediamenti o città. L'indole di determinate razze porterà ad alleanze o a scontri feroci: noi resteremo a guardare o magari interverremo usando i nostri poteri per scatenare sui popoli la furia divina? La recensione di Worldbox - God Simulator.
Yu-Gi-Oh! Master Duel
Approdato sui dispositivi mobile con un po' di ritardo rispetto a PC e console, Yu-Gi-Oh! Master Duel (download) è il nuovo strategico ispirato appunto alla serie di Yu-Gi-Oh: un titolo free-to-play che ha già conquistato milioni di giocatori, visto che si pone come la trasposizione digitale del celebre gioco di carte collezionabili che molti già conoscono e apprezzano.
Partendo da un'interessante modalità single player che funge da tutorial per prepararci alle battaglie multiplayer online, dovremo prendere confidenza con il nostro mazzo e le sue peculiarità, raccogliere punti a ogni vittoria e impiegarli per sbloccare nuove carte nell'ambito di un catalogo che ne include oltre diecimila, chiaramente acquistabili anche tramite denaro reale. La recensione di Yu-Gi-Oh! Master Duel.
Warcraft Rumble
Senza dubbio uno dei mobile game più interessanti degli ultimi tempi, Warcraft Rumble (download) attinge a piene mani dall'universo della saga Blizzard per consegnarci un tower offense carinissimo, divertente e impegnativo, caratterizzato da una lunga campagna single player in cui il nostro obiettivo sarà di volta in volta quello di eliminare boss nemici e le truppe che ci manderanno contro.
All'interno di un impianto che si rifà a quello del classico Clash Royale, dovremo dunque piazzare sulla mappa le unità che abbiamo selezionato per il nostro mazzo, man mano che l'energia d'azione si carica col passare del tempo, e riuscire a raggiungere l'avversario principale del match prima che la nostra torre venga distrutta dai suoi scagnozzi. La recensione di Warcraft Rumble. Da segnalare che Blizzard ha annunciato la fine dello sviluppo di nuovi contenuti per il gioco, che resta comunque disponibile e giocabile, con aggiornamenti limitati a eventi periodici e correzioni.
World of Goo Remastered
Disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix, World of Goo Remastered (download) è appunto l'edizione rimasterizzata di un grande classico nato su Wii nel 2008: un puzzle game in cui ci viene chiesto di gestire alcune sfere gelatinose che possono appiccicarsi fra di loro per creare strutture man mano più complesse, che esistono all'interno di uno spazio regolato da leggi fisiche.
In ogni livello della campagna dovremo fare in modo di costruire ponti e traverse che ci consentano di far arrivare una quantità minima di queste sfere a destinazione, tenendo in considerazione la forza di gravità e dunque le pendenze dello scenario, l'inerzia degli spostamenti e altri aspetti che contribuiranno a rendere solido e divertente il gameplay.
I migliori giochi sportivi e manageriali gratis per Android
Sportivi e manageriali rappresentano le due facce della stessa medaglia, nel senso che per entrambe le tipologie di gioco l'ambito rimane appunto quello sportivo ma l'esperienza cambia in maniera sostanziale ed è stato interessante, nel corso degli anni, assistere alla nascita di alcuni "ibridi" che provano a mettere insieme il meglio dei due mondi.
Detto questo, è chiaro che ci sono alcuni punti di riferimento fondamentali in questo filone: da un lato l'azione spettacolare di EA Sports FC Mobile 26, ultima edizione del franchise calcistico targato Electronic Arts; dall'altro Football Manager 26 Mobile, ultima edizione di un manageriale sempre più completo e rifinito.
EA Sports FC Mobile 26
Anche su Android il calcio di Electronic Arts prosegue sotto il marchio EA Sports FC, e l'edizione mobile più aggiornata si presenta su Google Play con il titolo di EA Sports FC Mobile 26 (download), forte di tanti contenuti e tanta varietà, alcune importanti licenze ufficiali (vedi la UEFA Champions League) e una grafica decisamente ben fatta.
Ci sono le partite veloci e i tornei, ma il fulcro dell'esperienza è rappresentato anche stavolta da una versione ridotta della celebre modalità Ultimate Team, che ci vedrà costruire da zero la nostra squadra, spacchettare man mano giocatori sempre più forti e irrobustire la rosa per puntare alla vittoria anche nelle competizioni più importanti. La recensione di EA Sports FC Mobile 26.
Farming Simulator 26
Farming Simulator 26 (download) porta su mobile un'edizione originale firmata direttamente Giants Software, non più un porting Netflix-exclusive come la precedente, con oltre 120 mezzi agricoli su licenza di marchi come John Deere e CLAAS, quindici colture diverse e due mappe fra cui scegliere.
Non mancano alcune novità, come ad esempio le meccaniche di aratura e rimozione delle erbacce, il sistema di produzione per la trasformazione delle materie prime in beni lavorati e tutto ciò che sta intorno a questi aspetti: per i fan di Farming Simulator sarà come tornare a casa ancora una volta, rilassandosi con un'esperienza ancora più curata e flessibile, arricchita stavolta anche dal ciclo delle stagioni.
FIFA Rivals
Forte della licenza ufficiale FIFA affidata a OneFootball e Mythical Games dopo l'addio di Electronic Arts al marchio, FIFA Rivals (download) utilizza la celebre licenza ufficiale per consegnarci un piacevole mix fra sport e strategia che rimanda ai comandi gestuali di PES 2008 per Wii. Una volta scesi in campo, insomma, dovremo disegnare sullo schermo passaggi, tiri e movimenti nell'ambito di un sistema a turni che concede però solo pochi istanti per effettuare le proprie mosse.
Impegnati ad affrontare una squadra composta da bot o in multiplayer online contro avversari umani, avremo a disposizione solo un minuto e mezzo per segnare e vincere la partita, sfruttando eventualmente anche una modalità "on fire" in stile NBA Jam, che si carica col tempo e che potenzia uno dei nostri giocatori, rendendo i suoi tiri quasi impossibili da parare.
Avete letto la nostra recensione di FIFA Rivals?
Football Manager 26 Mobile
Ultima edizione della celebre serie manageriale sviluppata da Sports Interactive, gratuito per gli abbonati a Netflix, Football Manager 26 Mobile (download) introduce alcune importanti novità che rendono l'esperienza ancora più profonda e coinvolgente. In primo luogo l'hub pre-partita, che concentra tutti gli elementi necessari per prepararsi al meglio al match fra tattiche, stato di forma, punti deboli degli avversari, stile di gioco e aspettative di dirigenza, media e tifosi.
L'esperienza di gara risulta rinnovata grazie a un sistema di notifiche intelligenti, che supportano il giocatore suggerendo la necessità di effettuare cambi o modifiche tattiche nei momenti più delicati, reagendo in tempo reale a ciò che accade in campo. E non mancano ovviamente contenuti inediti, con le nuove leghe, le loro sfide e i talenti emergenti.
Grand Mountain Adventure 2
Grand Mountain Adventure 2 (download) è il nuovo episodio della serie sportiva sviluppata dal team svedese Toppluva, che passa a un modello free-to-play pur mantenendo il coinvolgente impianto open world che caratterizzava le precedenti uscite. In questo caso avremo a disposizione quattro scenari montani, sbloccabili una volta completati determinati obiettivi.
L'esperienza è caratterizzata da una struttura votata alla completa libertà, in cui l'esplorazione riveste un ruolo centrale. Le discese sono fluide e divertenti grazie a un sistema di controllo intuitivo, anche se i movimenti in pianura risultano ancora un po' macchinosi, mentre il comparto tecnico colpisce per la cura nella resa della neve, delle ambientazioni e del sound design, dando vita a dei suggestivi diorami.
Avete letto la nostra recensione di Grand Mountain 2?
Mini Tennis: Perfect Smash
Se siete alla ricerca di uno sportivo arcade veloce e divertente, Mini Tennis: Perfect Smash (download) potrebbe essere proprio il titolo che fa per voi. Realizzato da Playsoft, il gioco vanta un gameplay particolarmente semplice e intuitivo, basato su tocchi e swipe per l'esecuzione delle varie tipologie di tiro, nonché su di una grafica colorata, dallo stile cartoonesco, piena di personaggi simpatici e ambientazioni da sbloccare.
Sul piano strutturale abbiamo una modalità carriera composta da oltre cento tornei e sfide, che vi terrà impegnati molto a lungo, ma anche un contorno fatto di tutorial e partite in multiplayer online per mettere alla prova le proprie capacità contro giocatori da tutto il mondo. Occhio, però: i meccanismi free-to-play a un certo punto si fanno sentire, come spiegato nella recensione di Mini Tennis: Perfect Smash.
Prizefighters 2
I nostalgici di Punch-Out!! saranno felici di mettere le mani su Prizefighters 2 (download), il nuovo capitolo della serie sviluppata da Koality Games che riprende appunto le atmosfere e le meccaniche del grande classico Nintendo. Utilizzando una visuale posta alle spalle del nostro personaggio, dovremo affrontare una serie di avversari man mano più forti e provare a mandarli KO.
È tuttavia un errore pensare che l'esperienza si riduca a una sequenza di match di stampo arcade: fra un incontro e l'altro potremo utilizzare i punti guadagnati per allenare il nostro atleta, migliorare la sua palestra e sfruttare lo spunto extra per imprimere ancora più forza nei nostri colpi una volta saliti nuovamente sul ring.
Retro Goal
Quasi gratuito, nel senso che è possibile disputare dieci partite senza spendere nulla e decidere quindi se sbloccare l'esperienza completa con poco più di un euro, Retro Goal (download) rende omaggio ai grandi classici calcistici degli anni '90 grazie al suo stile grafico retrò e a una colonna sonora chiptune che non mancherà di risvegliare ricordi nostalgici negli utenti più attempati.
La formula è un po' quella del Subbuteo, effetto fionda incluso, con le azioni salienti di ogni match che vanno giocate dal vivo per determinare il risultato finale, utilizzando controlli touch gestuali che ricordano un po' quelli di eFootball PES 2021 Mobile. Fra una partita e l'altra potremo inoltre abbracciare il ricco contorno gestionale dell'esperienza fra strutture da potenziare, allenamenti e scelte necessarie per tenere su il morale del gruppo.
SEGA Football Club Champions
SEGA Football Club Champions (download) è il nuovo manageriale dedicato agli appassionati di calcio, che si pone come un'alternativa al classico Football Manager e offre un impianto strategico di spessore, ma al contempo una struttura disegnata per essere fruita sia in maniera rapida ed estemporanea che nell'ambito di sessioni di gioco prolungate.
Forte di un database che include oltre diecimila giocatori reali provenienti dalle principali leghe europee, dalla J.League, dalla K League e da molti altri campionati, il titolo SEGA ci mette nei panni di un manager che parte da una realtà locale con l'obiettivo di portare la sua squadra sui palcoscenici internazionali, compiendo scelte tattiche che avranno conseguenze concrete sul corso degli eventi.
Ski Challenge
Raro esponente di un genere videoludico da tempo in declino, quello delle simulazioni di sport invernali, Ski Challenge (download) ci catapulta all'interno di alcuni spettacolari scenari innevati, al comando di uno sciatore alle prese con sessioni di discesa libera. Si tratta dell'unica disciplina disponibile nel gioco, il che finisce inevitabilmente per rendere l'azione un po' ripetitiva, ma nonostante ciò ci si diverte.
Merito degli ottimi controlli, che utilizzano l'accelerometro e dunque l'inclinazione del dispositivo per consentirci di cambiare traiettoria durante la discesa, ma anche di una struttura che include contenuti single player e multiplayer a sufficienza per tenerci piacevolmente occupati per qualche ora, immersi nelle atmosfere dell'alta montagna. Ulteriori dettagli nella recensione di Ski Challenge.
Ultimate Draft Soccer
Non c'è dubbio che First Touch Games sia stata in grado di dar vita a una formula di grande fascino e successo sui dispositivi mobile, e Ultimate Draft Soccer (download) rappresenta senz'altro la loro esperienza più ricca e rifinita: un gioco di calcio che si controlla con un dito, tenendo il dispositivo in verticale e disegnando sullo schermo passaggi e finalizzazioni.
Un impianto che fa leva per forza di cose su di una serie di automatismi che possano rendere più agevoli le nostre percussioni nell'area avversaria, con anche il limite di una visuale che riduce i calciatori coinvolti in ogni manovra, ma che risulta al contempo immediato e divertente, specie quando i nostri sforzi si traducono in uno spettacolare gol. La recensione di Ultimate Draft Soccer.
Umamusume: Pretty Derby
Non poteva che arrivare direttamente dal Giappone quest'ultima follia, un simulatore "ippico" in cui al posto dei cavalli troviamo delle idol che si sfidano in entusiasmanti gare di velocità all'interno di vari ippodromi, per poi esibirsi negli immancabili concerti per i loro tanti fan. Umamusume: Pretty Derby (download) è questo e altro ancora, in un mix tanto originale quanto fuori di testa.
Non bastassero infatti i presupposti a cui abbiamo accennato finora, la trama del gioco viene portata avanti attraverso dialoghi in stile visual novel che puntano ad accrescere ulteriormente il tasso di "giapponesità" di un'esperienza che nasconde effettivamente dei risvolti strategici nel loop di allenamento, potenziamento ed esibizione che ne caratterizza la campagna.
Avete letto la nostra recensione di Umamusume: Pretty Derby?
WWE 2K25
La Netflix Edition di WWE 2K25 (download), gratuita per gli abbonati alla piattaforma streaming, porta l'entusiasmante esperienza prodotta da 2K Games sui dispositivi mobile, adattando i controlli al touch screen e mettendoci a disposizione un repertorio di colpi, mosse e finisher davvero ampio, che si moltiplica per i tanti personaggi del roster disponibile.
Alle prese con le esibizioni singole, il multiplayer competitivo o una corposa modalità carriera, avremo la possibilità di metterci al comando delle più celebri superstar della WWE e seguire un percorso che ci condurrà fino alla conquista del titolo in uno degli eventi più importanti dell'anno, accompagnati da una grafica spettacolare e da un comparto sonoro di grande spessore.
I migliori giochi picchiaduro e sparatutto gratis per Android
La tradizione dei picchiaduro su Android è piena di esperimenti, visto che inizialmente si immaginava di poter portare su mobile determinati layout ma nei fatti questo tipo di soluzione andava a creare esperienze macchinose, imprecise e, in definitiva, ben poco divertenti. Come risolvere il problema? Con i cosiddetti picchiaduro gestuali, che semplificano in maniera sostanziale l'approccio pur senza rinunciare del tutto allo spessore.
Un discorso che può essere fatto anche per gli sparatutto: quelli con il fuoco manuale richiedono di alzare il pollice dallo stick virtuale che gestisce la visuale al fine di sparare, appunto, ma ciò si traduce in un gameplay lento, legnoso e con evidenti problemi sul piano delle routine comportamentali, troppo accomodanti per ovviare ai limiti dei controlli. Fortuna che poi sono arrivati quelli con l'autofire, che preservano la dinamicità di un genere che dà il meglio nel run & gun.
Acecraft
Lo stile vintage di Cuphead incontra i classici shoot'em-up a scorrimento verticale in Acecraft (download), un titolo che abbraccia appieno l'estetica dei cartoni animati degli anni '40 per catapultarci all'interno di frenetiche battaglie contro ondate sempre più numerose e ostiche di nemici, sullo sfondo di un'invasione delle forze del male a cui dovremo opporci con tutte le nostre forze.
Immediato e divertente, con i suoi controlli touch gestibili con un solo dito, lo sparatutto sviluppato da Vizta Games è strapieno di microtransazioni ma non vi obbligherà ad acquistarle: la progressione dipende dalla vostra abilità e dalle decisioni che prenderete ogni volta che potrete sbloccare un potenziamento, nell'ambito di un'esperienza dagli accattivanti risvolti roguelike.
Beat Street
Il genere dei picchiaduro a scorrimento è tornato alla ribalta negli ultimi anni, e Beat Street (download) rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per questo filone su Android. Forte di una gradevolissima grafica in pixel art, il titolo sviluppato da Lucky Kat parte dai soliti presupposti narrativi (una città piena di criminali da combattere) per consegnarci un gameplay tradizionale ma con qualche novità.
Ci riferiamo in particolare al sistema di controllo touch, che anziché utilizzare le solite soluzioni con stick e pulsanti virtuali impiega una serie di gesti che permettono di sferrare pugni, eseguire calci volanti e manovre speciali. L'azione diventa purtroppo ripetitiva abbastanza in fretta, ma alla fine dei conti anche questa è una caratteristica tipica dei picchiaduro a scorrimento. Avete letto la recensione di Beat Street?
Brawlhalla
Approdato sui dispositivi mobile dopo aver riscosso un grande successo su PC e console, Brawlhalla (download) può contare su qualcosa come 125 milioni di giocatori fra tutte le versioni e su di una community particolarmente appassionata. Merito di una formula che si rifà al classico Super Smash Bros., con scontri quattro-contro-quattro in cui bisogna picchiare i propri avversari e spedirli fuori dallo scenario per totalizzare i punti necessari alla vittoria.
Pur non essendo ispiratissimo sul piano grafico e afflitto ancora da qualche problema di bilanciamento, che si concretizza in una resa delle collisioni talvolta un po' particolare, Brawlhalla può vantare su di un ampio roster di personaggi differenti e scenari che enfatizzano le peculiarità del suo gameplay, che migliora in maniera netta qualora si utilizzi un controller Bluetooth in luogo dei comandi touch.
Brawl Stars
L'ultimo titolo di Supercell dopo lo straordinario successo di Clash of Clans e Clash Royale, Brawl Stars (download) è un curioso mix fra uno sparatutto a doppia levetta e un brawler, caratterizzato da personaggi fumettosi che potremo sbloccare giocando e da divertenti modalità competitive in cui sfruttare al massimo le capacità di ogni combattente, ricorrendo anche ai potenziamenti.
Che si tratti di tre-contro-tre basati sulla raccolta di preziose gemme o di un tutti-contro-tutti in pieno stile battle royale, di classici deathmatch a eliminazione o di variazioni sul tema sportivo, le stipulazioni a disposizione possono contare su controlli touch solidi e precisi, nonché su di un matchmaking rapidissimo grazie all'ampia base d'utenza. La recensione di Brawl Stars.
Bullet Echo
Il genere dei battle royale domina ormai da diversi anni il mercato delle produzioni free-to-play, ma Bullet Echo (download) prova a fornire un'interpretazione alternativa di questo filone competitivo, caratterizzata da una visuale dall'alto, da meccaniche in stile twin stick shooter e da un'inedita componente strategica costituita dagli scenari procedurali, rigorosamente al buio.
Dopo aver selezionato la propria unità fra le classi sbloccate fino a quel momento, potenziabili grazie ai crediti ottenuti con ogni vittoria, i giocatori devono dunque muoversi all'interno di ambientazioni intricate, raccogliendo come da tradizione armi, corazzature e munizioni lungo il tragitto ma senza la possibilità di individuare i loro avversari se non quando fanno rumore o finiscono sotto un fascio di luce.
Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile (download) è lo strepitoso sparatutto prodotto da Activision, disponibile gratis su Android e aggiornato di continuo tramite l'introduzione di nuovi eventi e contenuti, l'ultimo dei quali vede l'esordio di sistemi robotici e armature sulla falsariga degli episodi della serie ambientati nel prossimo futuro.
L'intenzione degli sviluppatori è evidentemente quella di sfruttare al massimo il franchise e i suoi momenti più iconici per arricchire questa eccellente riduzione mobile, caratterizzata fra le altre cose da un'ottima grafica e dal supporto per i controller Bluetooth.
Catalyst Black
Dopo aver rivoluzionato i MOBA sui dispositivi mobile con Vainglory, Super Evil Megacorp ha pensato bene di fare lo stesso con i twin stick shooter a base competitiva, consegnandoci un'esperienza dal valore produttivo indiscutibile, con una gran bella grafica e comandi touch pressoché perfetti, ma anche un approccio controverso ai personaggi.
Non ci sono infatti eroi da scegliere e sbloccare in Catalyst Black (download), bensì un unico modello personalizzabile che possiamo differenziare equipaggiandolo con armi e abilità dalle prerogative differenti, il tutto per competere all'interno di deathmatch a squadre, modalità PvE, cattura la bandiera e l'enorme Eventide con i suoi cicli di eventi sempre diversi. Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Catalyst Black.
Delta Force
La versione mobile di Delta Force (download) riprende l'impianto apprezzato su PC e console, quello di uno sparatutto in prima persona che miscela la tensione tipica degli extraction shooter e le battaglie su larga scala che hanno reso celebri franchise come Battlefield. Solo utilizzando una buona tattica e tenendo gli occhi aperti riuscirete a concludere il match e a tornare a casa con l'ambito bottino.
I diversi Operatori disponibili possono utilizzare gadget e abilità che gli consentono di neutralizzare veicoli corazzati, sfruttare la potenza di esoscheletri oppure rilevare la posizione dei nemici sulla mappa. Ogni raid è diverso dal precedente e a ostacolare la nostra fuga non troveremo solo boss e mercenari armati fino ai denti, ma anche squadre rivali pronte a contendersi le risorse in nostro possesso.
Destiny: Rising
Destiny: Rising (download) è la riduzione free-to-play del celebre sparatutto firmato Bungie, realizzata in questo caso da NetEase: un'esperienza alternativa rispetto alla campagna canonica, ambientata ai tempi dei Signori del Ferro, in cui avremo modo di seguire le vicende del nuovo portatore di Luce, Wolf, e affrontare battaglie entusiasmanti per la salvaguardia dell'universo.
Caratterizzato da un gameplay inevitabilmente legato a meccaniche gacha e a un abbondante pacchetto di microtransazioni che a un certo punto chiedono il conto, il gioco si rivela solido e piuttosto vario sul fronte delle modalità disponibili, nonché molto ben realizzato dal punto di vista tecnico e artistico: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Destiny: Rising.
Dino Squad
Mettendo insieme dinosauri e armi ad alta tecnologia, Dino Squad (download) prova a intercettare i gusti di tantissimi appassionati per proporre un'esperienza sparatutto in terza persona rigorosamente a base multiplayer, con partite online che iniziano nel giro di pochi secondi e che consentono di accedere a diversi scenari e modalità competitive in cui bisogna eliminare gli altri concorrenti ma anche conquistare specifici punti della mappa.
Il punto di forza del gioco risiede nella discreta varietà di rettili disponibili, al momento diciassette, sbloccabili tramite la raccolta di crediti o l'utilizzo di denaro reale: ognuno di essi è dotato di caratteristiche differenti in termini di velocità, resistenza, attacco e manovre speciali che cambiano radicalmente l'approccio in battaglia.
Flash Party
Super Smash Bros. è un'istituzione, dunque perché non portare quel tipo di esperienza anche su mobile? Flash Party (download) prova a fare proprio questo, ponendosi un obiettivo tutt'altro che semplice ma supportato dal talento di un team di sviluppo che vanta tra le proprie fila artisti piuttosto abili e ha già completato un lungo periodo in soft launch per donare al gioco una solida base d'utenza.
Con un roster composto al momento da quattordici personaggi sbloccabili, potremo cimentarci con scontri uno-contro-uno, due-contro-due e in altre modalità competitive, cercando di sfruttare le abilità dei nostri eroi al fine di scagliare l'avversario fuori dal ring oppure danneggiarlo al punto da spedirlo in orbita. Vi ricorda qualcosa, vero? Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Flash Party.
Magic Vs. Metal
È un curioso miscuglio di generi narrativi, quello alla base della campagna di Magic Vs. Metal (download): sullo sfondo di un mondo post-apocalittico, in cui quasi ogni forma di vita si è estinta, i sopravvissuti appartenenti alle fazioni della magia e del metallo si affrontano per la conquista delle ultime risorse rimaste. E il miscuglio si estende al gameplay, che mette insieme sparatutto in terza persona e tower defense.
Al comando dei robot o delle creature magiche, con diverse classi disponibili da una parte o dall'altra e un set di armi e poteri da sbloccare e potenziare, dovremo combattere all'interno di missioni man mano più complesse, difendendo la posizione dall'assalto di tantissimi nemici oppure procedendo a nostra volta verso la loro base, in un crescendo coinvolgente e impegnativo. La recensione di Magic Vs. Metal.
Mech Arena: Robot Showdown
Quanti sparatutto competitivi a base di robot ci sono sulla piattaforma Android? Mech Arena: Robot Showdown (download) si pone come l'ennesima produzione appartenente a questo filone, ma fin dalle prime battute chiarisce che non è certo l'originalità a muovere il gioco. Parliamo infatti di un prodotto che si rivela subito estremamente solido, ben fatto e divertente.
Al comando di mech altamente personalizzabili, grazie all'innesto di moduli offensivi differenti e non solo, potremo sfidare altri giocatori all'interno di tre differenti modalità, una di tipo territoriale e due che rientrano nella categoria dei deathmatch, utilizzando controlli touch molto precisi e ben organizzati. Il risultato finale è insomma un'esperienza divertente e piacevole, al di là di qualche inevitabile risvolto pay-to-win.
NERF: Superblast
La popolarità delle pistole NERF è indubbia e diversi team di sviluppo hanno provato a tradurla efficacemente in un videogioco. In questo caso NERF: Superblast (download) è uno sparatutto competitivo che riesce a catturare i colori e le atmosfere di questa linea di giocattoli per consegnarci un'esperienza immediata e divertente, dotata di quattro differenti modalità.
Utilizzando una visuale in prima persona, potremo dunque cimentarci con deathmatch tradizionali, tutti-contro-tutti e variazioni sul tema sbloccando man mano nuove armi dal grande valore collezionistico e migliorandone l'efficacia spendendo le risorse raccolte fino a quel momento, mentre ci muoviamo all'interno di scenari cartooneschi. La recensione di NERF: Superblast.
PUBG: New State
PUBG: New State (download) ci proietta nel futuro, ma le regole dell'esperienza sono quelle che già conosciamo: paracadutati su di un'enorme isola deserta insieme a novantanove altri giocatori, dovremo procurarci rapidamente armi, corazzature, accessori e munizioni per diventare sufficientemente competitivi da poter affrontare tutti gli altri utenti ed eliminarli, rimanendo gli unici in vita al termine del match.
Con modalità in solitaria oppure a squadre, il nuovo titolo di Krafton introduce alcune novità sul fronte del gameplay, come i comandi per sporgersi, rotolare e utilizzare uno shop in-game che consente di ricevere oggetti extra tramite drone utilizzando i crediti raccolti in giro. Pur senza distinguersi troppo da PUBG Mobile, il gioco può contare su di una formula che ancora funziona bene e diverte. La recensione di PUBG: New State.
Rainbow Six Mobile
Rainbow Six Mobile (download) parte dalle solidissime basi di Siege per offrirci un impianto pensato appositamente per i dispositivi mobile, mantenendo la formula cinque-contro-cinque che ha reso celebre la serie e alternando dunque in ogni round il ruolo delle squadre che si affrontano, che passano dall'attacco alla difesa nell'ambito di partite competitive veloci e piene di tensione.
La versione Android del gioco può contare su controlli touch completamente personalizzabili, una selezione di Operatori iconici e la stessa profondità apprezzata da milioni di appassionati su PC e console, fatta di attente pianificazioni tattiche e di un'interattività ambientale portata all'estremo, che include mura distruttibili, meccaniche cooperative complesse e un ampio arsenale.
Relic Hunters: Rebels
Disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix, Relic Hunters: Rebels (download) è un interessante mix fra le meccaniche di un twin stick shooter ed elementi RPG, in cui controlliamo i quattro Relic Hunter impegnati ad affrontare le truppe dell'esercito al servizio del malvagio imperatore Ducan. Armati fino ai denti, Pinkyy, Jimmy, Raff e Ace non si arrenderanno nonostante la schiacciante inferiorità numerica.
L'equipaggiamento dei protagonisti include armi di vario genere, tutte potenziabili, che vanno ad aggiungere spessore a un gameplay sempre dinamico e coinvolgente, caratterizzato da missioni man mano più complesse che rispondono a regole di ingaggio che cambiano di volta in volta, mentre la coloratissima grafica in pixel art accompagna l'azione mantenendo sempre vivo il nostro interesse.
Shadow Fight Arena
Shadow Fight Arena (download) porta l'esperienza del picchiaduro a incontri targato Nekki a un nuovo livello, ponendosi come la naturale evoluzione di un titolo inizialmente poco ambizioso dal punto di vista tecnico, ma che ora può vantare una grafica straordinariamente curata, bei personaggi e una gran quantità di animazioni molto convincenti.
Non più sagome in controluce, dunque, i protagonisti del gioco dispongono di un repertorio convincente e spettacolare, differenziandosi sulla base delle armi e dei poteri utilizzati per dar vita a incontri in multiplayer online estremamente ricchi di strategia, in cui tempismo e distanza si pongono come elementi fondamentali per conquistare la vittoria.
Smash Legends
Le situazioni tipiche di Super Smash Bros. e una struttura in stile Brawl Stars sono le protagoniste di Smash Legends (download), un action game a base multiplayer in cui fino a otto giocatori possono confrontarsi all'interno di modalità territoriali, deathmatch classici e finanche una versione ridotta dei battle royale.
Al comando di personaggi ispirati alle favole, da Peter Pan a Cappuccetto Rosso, dovremo muoverci in un contesto tridimensionale, con una visuale dall'alto a tre quarti, e agire con il giusto tempismo per mettere a segno i colpi e le mosse speciali necessarie per sbattere i nostri avversari fuori dalla mappa, con lo spettacolare effetto della partenza a razzo tipico della serie Nintendo.
Shadowgun Legends
Non c'è dubbio che MADFINGER abbia fatto parecchio per elevare il genere degli sparatutto su mobile, e Shadowgun Legends (download) lo dimostra alla grande, pur a diversi anni di distanza dal debutto. Parliamo infatti di un first person shooter solido e divertente, dotato di un sistema di controllo pressoché perfetto (anche e soprattutto grazie al mai abbastanza glorificato fuoco automatico quando un nemico entra nel mirino) e di una struttura ricca di contenuti.
Al comando di uno scaltro mercenario appartenente alla divisione degli Shadowgun, dovremo cimentarci con un gran numero di missioni all'interno di una lunga campagna single player, nel tentativo di ottenere le risorse necessarie a migliorare il personaggio e accedere a modalità extra di grande spessore, come il multiplayer online sia di stampo competitivo che cooperativo: questo e altro nella recensione di Shadowgun Legends.
Street Fighter IV CE
Disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix, Street Fighter IV CE (download) porta le eccezionali meccaniche e la grande solidità del picchiaduro a incontri Capcom sui dispositivi Android, e lo fa attraverso una conversione ambiziosa, caratterizzata dalla presenza di ben trentadue personaggi differenti e da modalità che includono anche il multiplayer online competitivo.
Rispetto ai primi tentativi di portare la serie su mobile, Street Fighter IV CE può contare su numerose ottimizzazioni anche e soprattutto per quanto concerne i controlli touch, migliorati e dotati ora di una maggiore precisione, oltre ad alcune funzionalità che semplificano l'esecuzione delle mosse per consegnarci un'esperienza mai così accessibile e spensierata.
Survivor!.io
Senza dubbio molto derivativo sul piano estetico, Survivor!.io (download) ripropone la formula dei single stick shooter sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico, un mondo devastato da un'invasione di zombie in cui controlliamo uno dei pochi sopravvissuti e, armati fino ai denti, dovremo vendere cara la pelle nel corso dei ben trenta livelli che compongono la campagna del gioco.
A ogni tentativo potremo sbloccare potenziamenti devastanti per il nostro equipaggiamento: dai proiettili aggiuntivi a un miglioramento della cadenza di fuoco, dalle lame rotanti ai missili, dalle Molotov alle granate, cercando di sfuggire al tocco di centinaia e centinaia di nemici fino ad arrivare ai boss fight che determinano il completamento di uno stage e l'accesso al successivo. La recensione di Survivor!.io.
T3 Arena
Il filone degli hero shooter possiede senz'altro un grande potenziale anche su smartphone e tablet, e i ragazzi di XD Entertainment hanno cercato di esprimerlo appieno con il loro nuovo sparatutto, T3 Arena (download): un titolo che da un parte offre uno stile grafico simile a quello dei cartoni animati Pixar, dall'altro può contare su di un gameplay estremamente solido.
All'interno di sette differenti modalità potremo metterci al comando di diciotto personaggi da sbloccare man mano, ognuno dotato di un equipaggiamento e di abilità speciali differenti, e combattere in quindici mappe che si prestano particolarmente bene agli scontri a fuoco. I controlli touch sono perfetti e se vi piace il genere si tratta di un download obbligato: tutti i dettagli nella recensione di T3 Arena.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Dopo il successo riscosso su PC e console, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (download) è approdato anche su mobile e può essere scaricato gratuitamente dagli abbonati a Netflix. Si tratta di una conversione diretta e fedele del picchiaduro a scorrimento sviluppato da Tribute Games, che rende omaggio ai classici arcade dedicati alle Tartarughe Ninja catapultandoci in un efficace mix di divertimento e pixel art.
Ottimizzato sia per i comandi touch che per i controller fisici, il gioco vanta una campagna composta da quindici capitoli in cui, alla guida di una delle TMNT o di personaggi come Splinter, April O'Neal e Casey Jones, dovremo affrontare i membri del Clan del Piede e il loro temibile leader, Shredder, per impedire che possano conquistare la città. Ulteriori dettagli nella recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.
The Division Resurgence
The Division Resurgence (scarica da Google Play) segna il debutto della celebre serie Ubisoft su Android con un episodio disegnato appositamente per i dispositivi mobile, ma al contempo fedele alla formula originale dello sparatutto con elementi RPG. L'ambientazione è anche stavolta una New York devastata, presa di mira dai terroristi dopo il collasso del governo per via di una feroce epidemia.
Al comando di un agente speciale, il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di affrontare le fazioni ostili che controllano le strade, proteggere i civili e tentare di ricostruire la città, nell'ambito di una trama che si svolge parallelamente agli eventi dei primi due capitoli della serie, offrendo dunque una prospettiva diversa sulla crisi che ha travolto Manhattan.
Potremo cimentarci con missioni in solitaria o in cooperativa, esplorare un ampio open world ricco di attività e incarichi secondari, nonché accedere alla componente PvP dell'esperienza per dar vita a entusiasmanti scontri con altri giocatori oppure puntare sulle modalità PvPvE della Zona Nera, in cui le insidie sono rappresentate non solo dagli avversari umani ma anche dai personaggi controllati dalla CPU.
Caratterizzato da un comparto tecnico sorprendente, The Division Resurgence riproduce la mappa di New York in maniera dettagliata e ci mette a disposizione un sistema ottimizzato per i comandi touch, ma che potremo gestire anche utilizzando un controller Bluetooth per ottenere una reattività e una precisione indistinguibili dalle versioni PC e console.
Tomb Raider Reloaded
Lara Croft torna sui dispositivi Android, ma stavolta non con una delle sue avventure classiche né con la rivisitazione strategica della serie GO, bensì con un single stick shooter dai tratti cartooneschi, molto semplice ma divertente e impegnativo: stiamo parlando di Tomb Raider Reloaded (download), disponibile in formato free-to-play tradizionale (la versione dedicata agli abbonati Netflix è stata invece rimossa dal catalogo il 13 febbraio 2026).
La formula, ad ogni modo, non cambia: al comando della scaltra esploratrice, il nostro compito sarà quello di affrontare una sequenza di "stanze" sempre più insidiose, evitando i colpi dei nemici e bersagliandoli con le nostre armi secondo meccaniche "ferma e spara" che riescono a offrire un discreto grado di sfida già dopo i primi livelli, aumentando il coinvolgimento in questo sorprendente spin-off: ne abbiamo parlato nella recensione di Tomb Raider Reloaded.
Transformers: Combattenti
Anche nel caso di Transformers: Combattenti (download) ci troviamo di fronte a un gioco free-to-play rivisitato da Netflix, nella fattispecie un picchiaduro gestuale molto simile al blockbuster Marvel: Sfida dei Campioni, ma con i celebri robot trasformabili al posto dei supereroi. Potremo dunque comporre una squadra composta da versioni classiche o moderne di Autobot e Decepticon e lanciarci in entusiasmanti scontri al comando di personaggi come Optimus Prime, Bumblebee, Starscream, Megatron e tanti altri.
Dotato di un ampio roster e di un gameplay per molti versi più ricco rispetto alla media di questo sottogenere, il titolo firmato Kabam inserisce nei combattimenti anche le iconiche trasformazioni, mosse speciali, attacchi dalla distanza e scarti laterali, disegnando il quadro di un impianto relativamente solido e profondo, che non mancherà di entusiasmare i tantissimi fan dei Transformers.
Date un'occhiata alla nostra recensione di Transformers: Combattenti.