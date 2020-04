Quali sono i più bei giochi gratis per Android disponibili ad aprile 2020? Abbiamo effettuato una selezione che include grandi successi, nuove produzioni freemium ma anche le tante promozioni che consentono di scaricare gratuitamente titoli di tipo premium, a pagamento, che fioccano soprattutto in questo complicato periodo di quarantena obbligatoria. Dagli scontri a fuoco di Call of Duty alla sorprendente quiete delle discese libere di Alto's Odyssey, passando per i puzzle visivi di Monument Valley 2 e l'azione strategica di Lara Croft GO, ecco i migliori giochi Android gratis di questo mese.

Call of Duty: Mobile Partiamo proprio con Call of Duty: Mobile, lo strepitoso sparatutto prodotto da Activision, disponibile gratis su Android dallo scorso ottobre ma aggiornato di continuo tramite l'introduzione di nuovi eventi e contenuti, l'ultimo dei quali vede l'esordio di sistemi robotici e armature sulla falsariga degli episodi della serie ambientati nel prossimo futuro. L'intenzione degli sviluppatori è evidentemente quella di sfruttare al massimo il franchise e i suoi momenti più iconici per arricchire questa eccellente riduzione mobile, caratterizzata fra le altre cose da un'ottima grafica e dal supporto per i controller Bluetooth. La recensione di Call of Duty: Mobile.

Alto's Odyssey Alto's Odyssey ripropone la formula che aveva decretato il successo del primo episodio della serie, coinvolgendoci in una emozionante discesa libera dal picco di una montagna, mentre sullo sfondo si alternano panorami suggestivi. Si tratta di un'esperienza in grado di unire la straordinaria immediatezza di un sistema di controllo touch basilare, gestibile tramite la pressione di un solo dito sullo schermo, e una direzione artistica sorprendente, specie considerando il contesto. L'introduzione di alcune interessanti novità sul fronte del gameplay riesce a rinfrescare l'azione quel tanto che basta per coinvolgere nuovamente anche chi aveva passato ore con Alto's Adventure. La recensione di Alto's Odyssey.

Monument Valley 2 A proposito di arte, è disponibile gratis su Google Play Store in questi giorni anche Monument Valley 2, il gioiellino di Ustwo che ci vede stavolta seguire le vicende di una madre e di una figlia, alle prese con il tradizionale percorso impossibile che, grazie a un gioco di prospettive e ad altri ingegnosi espedienti, dovremo modificare per consentirgli di raggiungere di volta in volta l'uscita del livello. Palesemente ispirato alle opere di M.C. Escher, il gioco vanta un impatto visivo eccezionale, che ammalia e lascia il segno mentre esploriamo le sempre più complesse ambientazioni alla ricerca di una soluzione per il puzzle. Molto breve ma molto intenso: il download è d'obbligo. La recensione di Monument Valley 2.

Lara Croft GO La serie GO di Square Enix ha senz'altro rilanciato il genere dei puzzle strategici su mobile e non solo, applicando l'accattivante formula ad alcuni franchise di punta del publisher giapponese. In questi giorni è possibile scaricare gratuitamente uno dei primi esperimenti in tal senso, Lara Croft GO, che ci mette nei panni della celebre avventuriera protagonista di Tomb Raider e prende spunto dagli scenari della serie per coinvolgerci in una sequenza di sfide molto interessanti in cui, utilizzando una visuale isometrica a tre quarti, bisogna completare dei percorsi calcolando bene le mosse e valutando la presenza di trappole e insidie che potrebbero metterci fuori combattimento. Un'esperienza bella da vedere e stimolante da giocare, in definitiva. La recensione di Lara Croft GO.