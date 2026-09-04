Quali sono i migliori giochi Android gratis disponibili su Google Play? Il catalogo della piattaforma digitale è sempre più ricco e nuove produzioni spuntano ogni giorno, ma abbiamo aggiornato la nostra selezione a settembre 2026, cercando anche stavolta di puntare sulla qualità e la varietà dei titoli scaricabili gratuitamente. Le novità di questo aggiornamento sono capitanate dall'action Dynasty Warriors: Overlords, che porta finalmente lo storico brand Koei Tecmo su mobile, ma ci sono anche il gacha action RPG JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit, tratto dal celebre manga di Hirohiko Araki, e lo sparatutto multiplayer Pixel Gun 2, in arrivo il 7 settembre in contemporanea su mobile e PC.

I migliori giochi di guida gratis per Android Il genere dei giochi di guida si sposa alla perfezione con il mobile gaming, offrendo il più delle volte esperienze veloci e frenetiche, con cui cimentarsi nel giro di pochi minuti durante una pausa. A farsi portavoce di questo approccio ci sono ovviamente i titoli più votati a un'impostazione arcade, ma su Android non mancano anche prodotti simulativi. La nostra selezione include il meglio dei racer free-to-play, da quelli tradizionali alle variazioni sul tema in stile combat o con una visuale dall'alto, raccontando un'evoluzione tecnica importante che nel giro di pochi anni ha portato sui nostri smartphone e tablet una grafica sempre più dettagliata, fluida e spettacolare. Ace Racer Sviluppato da NetEase, Ace Racer (download) fa un po' il verso agli episodi classici di Ridge Racer per catapultarci in un'esperienza di guida arcade con elementi gacha, in cui potremo metterci al volante di tantissime vetture differenti e cimentarci non solo con una corposa modalità storia in cui vestiamo i panni di un giovane pilota determinato a diventare campione, ma anche con entusiasmanti sfide in multiplayer. Ace Racer, una curva in derapata Il gameplay si basa sull'uso del boost e sull'esecuzione delle derapate per affrontare le curve in velocità: meccanismi che dovremo padroneggiare per sfruttare al massimo la nostra auto e tagliare il traguardo nei tempi previsti, specie nelle gare a checkpoint. Quando non sarà possibile, un sistema di potenziamento potrà consentirci di migliorare le prestazioni del veicolo: ne abbiamo parlato nella recensione di Ace Racer. Asphalt Legends Unite A ben otto anni dall'uscita di Asphalt 9: Legends, il gioco di guida arcade mobile per eccellenza si aggiorna con l'arrivo di Asphalt Legends Unite (download), un'espansione che non solo va ad arricchire i contenuti single player dell'esperienza introducendo nuovi scenari e nuove vetture, ma soprattutto punta sulle modalità multiplayer e sugli aspetti social a esse legati. Il classico boost di Asphalt Legends Unite Il risultato è un racer frenetico, immediato e spettacolare come al solito, dotato di importanti miglioramenti anche sul piano tecnico e munito di contenuti extra che non mancheranno di entusiasmare chi non toccava il titolo Gameloft da un bel po' di tempo, con in particolare le sfide online cinque-contro-tre di Team Pursuit a movimentare le cose. Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Asphalt Legends Unite. Asphalt Xtreme Gratuito per gli abbonati a Netflix, Asphalt Xtreme (download) è l'episodio più selvaggio e spericolato della serie di giochi di guida targata Gameloft, visto che ci vedrà gareggiare all'interno di scenari caratterizzati dalla presenza di fango, ghiaccio e condizioni atmosferiche estreme, appunto, mentre siamo alla guida di veicoli come buggy, auto da rally, SUV, muscle car, pickup, monster truck e persino camion. Una sequenza di gara in Asphalt Xtreme Controllando il nostro mezzo grazie all'accelerometro dello smartphone, inclinando dunque il dispositivo per sterzare, dovremo riuscire a tagliare il traguardo per primi sfruttando al meglio la nitro, attivandola ogni volta che possiamo per chiudere le curve e approfittando delle eventuali scorciatoie presenti lungo il percorso per costruire un margine fra noi e i nostri avversari. La recensione di Asphalt Xtreme. Disney Speedstorm Al termine di un lungo periodo in accesso anticipato su PC e console, Disney Speedstorm (download) ha fatto il proprio debutto sui dispositivi mobile con una versione aggiornata e arricchita rispetto ai primi giorni, capace dunque di consegnarci l'esperienza che gli sviluppatori immaginavano per quanto concerne la quantità di scenari, eventi e personaggi disponibili all'interno del pacchetto. Uno dei tracciati di Disney Speedstorm Il gameplay è naturalmente quello di un kart racer classico, con tanto di armi che è possibile raccogliere lungo il tracciato e che consentono di rallentare gli avversari, nonché rampe di accelerazione e un sistema di boost e derapate fondamentale per ottenere lo spunto necessario a tagliare il traguardo per primi, accompagnati da una grafica strepitosa: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Disney Speedstorm. RACE: Rocket Arena Car Extreme Il genere dei combat racer comincia a ingranare anche su mobile e RACE: Rocket Arena Car Extreme (download) lo rappresenta in maniera convincente, grazie a un sistema di progressione molto solido, che sblocca nuovi contenuti man mano che giochiamo, e a un gameplay immediato e divertente, che consente fra le altre cose di utilizzare anche un controller Bluetooth in luogo dei comandi touch. RACE: Rocket Arena Car Extreme, il nostro monster truck all'inseguimento Alla guida di monster truck armati di tutto punto, il nostro obiettivo sarà quello di portare a termine una lunga carriera tagliando il traguardo per primi nelle varie gare, lanciando missili addosso ai nostri avversari per rallentarli e cercando di difenderci dai loro attacchi, il tutto mentre sfruttiamo speciali boost in grado di donarci lo spunto necessario per mettere a segno quell'ultimo sorpasso. La recensione di RACE: Rocket Arena Car Extreme.