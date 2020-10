Genshin Impact: 17 milioni di download su mobile, incassi per 50 milioni di dollari

Genshin Impact è un successo: l'action RPG di MiHoYo ha totalizzato 17 milioni di download solo su mobile e registrato incassi per 50 milioni di dollari al lancio.

Come riportato nella nostra recensione, Genshin Impact vanta un'ambientazione open world decisamente vasta, un ottimo sistema di combattimento e microtransazioni tutt'altro che invasive.

"Il gioco ha avuto oltre 20 milioni di pre-registrazioni prima del lancio, e di queste più di cinque milioni fuori dalla Cina", ha spiegato l'analista Daniel Ahmad. "Si tratta di un risultato straordinario non solo per un titolo cinese, ma per una nuova proprietà intellettuale in generale."

"Sebbene il modello free-to-play di Genshin Impact sia già molto conosciuto in Cina, il gioco sta rilanciando la popolarità di questo tipo di produzioni anche in occidente. Il team di sviluppo ha lavorato sodo per assicurarsi che gli utenti possano giocare senza bisogno di pagare per andare avanti."

Al tempo stesso, lo studio cinese può ovviamente monetizzare su chi invece desidera investire il proprio denaro per ottenere più rapidamente i personaggi e l'equipaggiamento migliori.