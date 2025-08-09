Ubisoft svela la serie TV di Far Cry per errore e blocca tutto, ma le informazioni oramai sono in rete

Ops, Ubisoft ha premuto qualche pulsante troppo presto, pare, perché tramite il sito ufficiale ha svelato che una serie TV di Far Cry è in produzione insieme a FX, ma lo ha fatto chiaramente nel momento sbagliato.

Cosa è emerso dal sito di Ubisoft sulla serie di Far Cry

Nel sito ufficiale era presente questa descrizione: "Mac (It's Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest, Welcome to Wrexham) e Hawley (Fargo, Alien: Earth) sono i co-creatori della serie Far Cry. Hawley sarà anche lo showrunner, mentre Mac reciterà nella serie. La serie sarà prodotta da Mac, Hawley e Jackie Cohn per More Better Productions; Michael Garcia per 26Keys Productions; Nick Frenkel per 3Arts Entertainment; e Gerard Guillemot, Margaret Boykin e Austin Dill per Ubisoft Film & Television."

La pagina web dell'annuncio della serie TV di Far Cry

""Questa collaborazione è davvero un insieme di nomi incredibili. Far Cry è un vortice psicologico che non esita ad affrontare i lati più oscuri e assurdi dell'umanità, il che si allinea perfettamente con lo stile narrativo audace e senza paura di FX", ha dichiarato Margaret Boykin, responsabile dei contenuti cinematografici e televisivi di Ubisoft Film & Television."

In attesa di novità definitivamente ufficiali, possiamo parlare dei videogiochi e ricordare che lo sviluppo di un nuovo Far Cry sarebbe stato riavviato dopo vari problemi interni.