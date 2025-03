Lo sviluppo di nuovo Far Cry sarebbe appena stato riavviato dopo vari problemi interni

Ubisoft ha tanti progetti in produzione, sotto diverse saghe. Ovviamente non mancano vari Assassin's Creed, ma anche dei videogiochi di Far Cry sono in lavorazione. Secondo i report, uno di questi si chiamava " Maverick " ed era uno sparatutto multigiocatore ad estrazione. Ora, però, pare che tale progetto sia ripartito da capo.

I dettagli del report su Far Cry

Henderson spiega che Maverick, inizialmente pensato come componente multigiocatore di Far Cry 7, si è trasformato in un progetto a sé stante all'inizio del 2023, ma dopo una revisione interna il progetto è stato riavviato. L'insider cita diverse fonti "familiari con lo sviluppo del videogioco", le quali affermano che era praticamente scontato che questo gioco di Far Cry avrebbe fatto questa fine.

La protagonista di Far Cry 6

Uno dei motivi per cui il progetto è stato riavviato è il fatto che il team tecnologico (Team Talisker) dietro a Far Cry 7 ha abbandonato Maverick per dedicarsi alla versione single player del videogioco (nota come Blackbird), per avere la certezza che il nuovo capitolo della serie arrivi sul mercato in tempo.

Parlando però di Maverick nello specifico, sarebbe dovuto essere un gioco ambientato in Alaska: i giocatori avrebbero dovuto sopravvivere, raccogliere risorse, combattere contro animali, soldati gestiti dal computer e altri giocatori, in una struttura da sparatutto a estrazione.

Secondo quanto indicato, Ubisoft Montreal, lo studio che si occupa di Maverick e Blackbird (Far Cry 7 per single player), ritornerà alla fase di prototipazione per lo sviluppo di Maverick, col supporto di Ubisoft Sherbrooke. Ubisoft Berlin, che ha collaborato allo sviluppo del gioco, ha visto una decina di sviluppatori passare a Blackbird e un'altra decina ad altri progetti.

Non è chiaro il motivo esatto del reboot di Maverick, ma sembra che la decisione sia stata presa come conseguenza della nuova strategia di Ubisoft, volta a snellire i team e i progetti come risposta alle difficoltà dell'azienda. Detto questo, alcuni membri del progetto Blackbird ritengono che la data di uscita del 2026 sia ancora piuttosto ottimistica. I team che partecipano al progetto includono Ubisoft Montreal, Ubisoft Berlin, Ubisoft Annecy, Redstorm e il Team Talisker.

In precedenza si è anche raccontato che con Far Cry 7 Ubisoft vuole cambiare la formula della serie.