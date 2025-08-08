Le mappe di Battlefield 6 sono troppo piccole? Ecco cosa dicono gli sviluppatori

Sembra che alcuni partecipanti alla beta di Battlefield 6 abbiano criticato le mappe, giudicate troppo piccole rispetto ai precedenti capitoli della serie. Gli sviluppatori del gioco hanno però spiegato che si tratta di una scelta precisa.

"Vogliamo creare mappe adatte a ogni tipo di giocatore", ha spiegato il design director Shashank Uchil. "Potrebbero esserci giocatori che preferiscono la fanteria, quindi vogliamo assicurarci di avere buone mappe per la fanteria."

"Oppure magari un giocatore ama i carri armati e i veicoli: bene, allora creiamo una mappa adatta sia alla fanteria che ai carri armati", ha continuato Uchil, illustrando le scelte che hanno spinto i Battlefield Studios a muoversi in una determinata direzione.

"Le dimensioni non sono tutto, giusto? Solo perché hai tot chilometri non significa che sarà una buona mappa, perché se la rendi troppo grande devi riempirla di cose. A quel punto diventa più un open world e inizi a scendere a compromessi su molti aspetti."