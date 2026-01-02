Turtle Beach Afterglow Ignite: la recensione del controller Xbox che s'illumina

Turtle Beach Afterglow Ignite punta a posizionarsi come il migliore dei controller Xbox cablati dell'azienda californiana, grazie a un prezzo pari a 49,99€ e una dotazione che include grilletti dotati di tecnologia Hall Effect e un interessante sistema di illuminazione che proietta sull'intera superficie del dispositivo un accattivante disegno in stile "Time Machine". Alla luce anche dei selettori per rendere i trigger istantanei, dei pulsanti extra posteriori programmabili al volo e della possibilità di effettuare numerose regolazioni grazie al software gratuito Control Hub, l'Afterglow Ignite offre la combinazione perfetta per un gamepad da affiancare a quello ufficiale Microsoft? Scopriamolo insieme.

Caratteristiche tecniche del Turtle Beach Afterglow Ignite

Come accennato in apertura, il Turtle Beach Afterglow Ignite è un controller cablato compatibile con Xbox e PC, realizzato su licenza ufficiale Microsoft e dunque pienamente supportato da entrambe le piattaforme: basta collegarlo perché funzioni. Una volta acceso tuttavia, arriva la sorpresa: un sistema di illuminazione RGB modulabile che disegna sull'intera superficie del dispositivo gli ingranaggi di un orologio.

Dal punto di vista della dotazione tecnica, c'è una caratteristica che di certo sorprende rispetto alla fascia di appartenenza del prodotto: i grilletti muniti di tecnologia Hall Effect, che offrono una maggiore precisione alla pressione e una durata sostanzialmente migliore rispetto ai trigger tradizionali. Agendo con le dita su due selettori posti sul retro del controller, peraltro, è possibile renderne l'attivazione istantanea per aumentare la velocità di reazione negli sparatutto online.

Un'altra feature da pro controller è rappresentata dai pulsanti extra posteriori programmabili, integrati nelle impugnature e dotati di una pressione dal "click" enfatizzato, che tuttavia torna comodo onde evitare azionamenti involontari. È possibile assegnare loro delle funzioni al volo (tenendo premuto il tasto multifunzione, premendo un pulsante posteriore e poi quello frontale che si desidera "clonare"), senza dover ricorrere all'app, a tutto vantaggio della versatilità d'uso.

Il Turtle Beach Afterglow Ignite da spento

Per quanto concerne la parte frontale del dispositivo si nota un unico pulsante extra, quello multifunzione a cui abbiamo appena accennato, collocato nella zona bassa e dunque quasi in corrispondenza dell'entrata audio jack da 3,5 millimetri per il collegamento delle cuffie: premendolo due volte mette in muto il microfono, mentre tenendolo premuto e agendo sul d-pad è possibile alzare o abbassare il volume del gioco e bilanciare il livello dell'audio in-game e del microfono.

Utilizzando il software gratuito Control Hub, disponibile sia su PC che su Xbox, è possibile come detto regolare le diverse funzioni del controller, andando a gestire ad esempio la zona morta degli stick analogici, l'intensità della vibrazione, rimappare tutti i tasti e infine modificare il funzionamento dell'illuminazione dal punto di vista dei colori, del loop, del preset, della velocità di transizione e della luminosità.

Il Turtle Beach Afterglow Ignite da acceso

Ragionando tuttavia sull'ottimo rapporto qualità prezzo dell'Afterglow Ignite, viene da chiedersi se Turtle Beach avrebbe potuto rinunciare all'approccio sbrilluccicoso e impiegare quelle risorse per dotare il gamepad anche di stick analogici Hall Effect, che per un gamepad di questa fascia sarebbe stato effettivamente un colpaccio.

Scheda tecnica Turtle Beach Afterglow Ignite