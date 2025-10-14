Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded: la recensione del pro controller modulare con Hall Effect

Disponibile in due versioni, compatibili con PS4, PS5 e PC oppure con Xbox e PC , il Victrix Pro BFG Reloaded include infatti diversi accessori nella sua pratica custodia in nylon: dal Fightpad pensato per i picchiaduro a incontri ad alcuni stick analogici, d-pad e corone alternativi, dal trasmettitore wireless USB al cavo USB-C da tre metri. Il prezzo ufficiale è di 199,99€ , ma su Amazon è possibile approfittare di qualche riduzione. Siamo dunque dalle parti del DualSense Edge: il prodotto Turtle Beach si pone come un'alternativa convincente?

Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded è la riedizione con tecnologia Hall Effect del pro controller modulare prodotto dall'azienda californiana. Si tratta dunque di una versione migliorata del gamepad lanciato due anni or sono, inevitabilmente priva di feedback aptico e grilletti adattivi (che restano un'esclusiva Sony) ma dotata di parecchi extra interessanti.

Caratteristiche tecniche del Victrix Pro BFG Reloaded

Avete presente la recensione del Turtle Beach Stealth Pivot? In quel caso i progettisti hanno messo a punto un sistema in grado di trasformare letteralmente il controller nel giro di pochi istanti, andando a sbloccare e ruotare i moduli su cui sono montati gli stick analogici, il d-pad e i pulsanti principali. Nel caso del Victrix Pro BFG Reloaded la soluzione è similare ma tuttavia più complessa e richiede l'uso del piccolo giravite incluso nella confezione.

Bisogna infatti svitare due viti per parte, fortunatamente di quelle che non vengono via, e spostare o sostituire i moduli: quello di sinistra può essere montato al contrario per ottenere un design simmetrico o asimmetrico delle levette, mentre quello di destra può essere rimpiazzato dal già citato Fightpad, ovverosia un pannello dotato dei classici sei pulsanti utilizzati dai picchiaduro a incontri, dotato in questo caso di ottimi microswitch Kaihl.

Ad ogni modo, di opzioni per la sostituzione delle parti ce ne sono parecchie: un totale di dieci componenti intercambiabili che vanno dai tre moduli di cui abbiamo appena parlato agli stick alti e bassi, passando per tre diversi tipi di d-pad (a diamante, a croce secca o a croce su base rotonda) e infine due corone con apertura interna ottagonale per le levette.

Il funzionamento dei moduli del Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded

Tutte queste parti, insieme al cavo USB, al giravite e all'adattatore wireless, trovano una comoda collocazione all'interno della pratica custodia in nylon del Victrix Pro BFG Reloaded, che si chiude con una cerniera a zip e consente di trasportare il controller comodamente fuori casa, magari per partecipare a un torneo di Street Fighter 6 organizzato da amici o quando si desidera prendere parte a un qualche evento.

Al di là della modularità, le specifiche tecniche di questa edizione Reloaded del Victrix Pro BFG ruotano attorno all'introduzione della tecnologia Hall Effect per quanto concerne stick analogici e grilletti, anche se a fronte del prezzo sarebbe stato bello trovare direttamente una soluzione TMR, ancora più sofisticata e affidabile sul lungo periodo laddove l'intento sia quello di scongiurare il fenomeno del drifting.

I pulsanti posteriori e i selettori del Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded

I quattro pulsanti extra posteriori sono ben integrati nelle impugnature: fuoriescono quanto basta perché risultino ben distinguibili sotto le dita, ma richiedono una pressione minima che generalmente esclude le attivazioni involontarie. Inoltre è possibile programmarli al volo: basta tenere premuto il tasto apposito sul retro, quindi agire prima sul pulsante posteriore a cui vogliamo assegnare un'azione e poi sul pulsante la cui azione desideriamo clonare.

Abbiamo avuto invece qualche perplessità sul sistema di regolazione dei grilletti, che possono essere resi istantanei agendo su due selettori "a molla" raggiungibili con i medi, che scattano alla pressione. Tuttavia, tornare alla corsa normale è un'operazione meno intuitiva: bisogna premere di nuovo i selettori e tenerli premuti mentre affondiamo i grilletti, quindi lasciare. A tal proposito, rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nella recensione del DualSense Edge la resistenza dei grilletti appare un po' fiacca e la mancanza della tecnologia adattiva si percepisce dunque ancora di più.

Il Fightpad del Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded, con i suoi ottimi pulsanti a microswitch Kaihl

La connettività wireless del Victrix Pro BFG Reloded, come detto, utilizza un adattatore USB che viene riconosciuto automaticamente ed è dunque molto semplice da impostare. Diversamente è possibile utilizzare il cavo USB-C / USB-A da tre metri in dotazione, ma bisogna selezionare la modalità di funzionamento agendo su di un selettore minuscolo, così come è necessario impostare la piattaforma fra PS4, PS5 e PC ricorrendo a un altro selettore microscopico e con scritte indistinguibili in condizioni di luce scarsa: aspetti che con la versione Reloaded si sarebbe potuto migliorare.

Scheda tecnica Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded