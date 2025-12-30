ACER Predator Helios Neo 16S AI: la recensione del portatile da gaming con profilo slim e tanta potenza

Per fortuna, il protagonista di questa recensione riesce a mettere in campo il meglio della tecnologia recente senza essere afflitto dai problemi di mercato. Stiamo parlando del nuovo ACER Predator Helios Neo 16S AI, un laptop per videogiocatori e creativi equipaggiato con processore Intel Core Ultra 9 275HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop, display OLED e con un design che, nonostante l'ampia diagonale, si distingue per il profilo sottile ed elegante. Con un prezzo di listino di 2.499 Euro , il portatile può impensierire gli altri concorrenti della stessa fascia? Scopriamolo insieme.

Nell'ultima parte dell'anno, solitamente, si tirano le somme sui vari laptop usciti e provati, provando a tracciare una linea in preparazione della prossima stagione. Mai come in questo caso, però, la situazione è piuttosto particolare: da un lato ci sono line-up freschissime, con dispositivi tutti da testare, mentre dall'altra iniziano a fare capolino le prime informazioni sulle nuove configurazioni, con lo spettro della "crisi della RAM" che incombe sui prezzi per il 2026.

Il comparto grafico è sostenuto dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop con 12 GB di RAM GDDR7 , una frequenza di boost di 1447 MHz, 184 Tensor Core, 46 RT Core, 80 ROP e un TGP di 115W. Non manca il supporto alle tecnologie Advanced Optimus del team verde tra cui spiccano DLSS4, Multi Frame e le ottimizzazioni di Max-Q.

ACER Predator Helios Neo 16S AI (modello PHN16S-71-91AK) è un laptop di fascia alta e porta in dote un processore Intel Core Ultra 9 275HX con 24 core e 24 thread con una frequenza massima di 5.4 GHz, grafica integrata Intel con 4 Xe core e una frequenza massima di 1.9 GHz, nonché NPU Intel Ai Boost con un picco di 13 TOPS.

In particolare per il gaming, le immagini risultano fluide e prive di artefatti, grazie alle alte frequenze di aggiornamento e ai tempi di risposta di 1 ms GtG, caratteristiche che rendono il pannello ideale anche per le sessioni competitive. Non manca il supporto a G-Sync e alle tecnologie di switch rapido che consentono il passaggio praticamente immediato dalla GPU integrata a quella dedicata.

Come è facile immaginare, il display è capace di restituire neri assoluti e un buon bilanciamento dei colori , con una resa finale ottima per il gaming, per l'intrattenimento in generale e per le attività di editing, anche professionali.

Il display OLED con refresh rate fino a 240 Hz è sicuramente uno dei punti di forza del nuovo laptop targato ACER. Il pannello da 16 pollici con risoluzione WQXGA da 2560 x 1600 pixel e rapporto 16:10 copre il 100% della gamma DCI-P3 con picchi di luminosità fino a 500 nit e offre un angolo di visuale di 178 gradi, caratteristiche che garantiscono la certificazione DisplayHDR True Black 500.

La gestione audio è affidata all'app proprietaria, capace di riconoscere automaticamente l'utilizzo del portatile e di adattare l'equalizzazione di conseguenza. Spicca il supporto a DTS X con tanto di licenza a DTS Unbound incluso con il pacchetto software. Il livello di volume è buono, ma come spesso capita con i dispositivi portatili, quando il sistema di raffreddamento lavora a pieno regime occorre utilizzare un headset per godersi appieno l'esperienza.

Il sistema di illuminazione è composto da un singolo logo RGB posto sul coperchio e dalla tastiera retroilluminata a quattro zone, combo che consente un buon livello di personalizzazione senza esagerazioni. Ottima la costruzione: lo chassis è composto da alluminio e da plastiche pregiate che mettono sul piatto solidità e stabilità . Il display può essere facilmente sollevato mantenendo la posizione del dispositivo e nonostante l'ampia diagonale, il laptop rimane leggero e facilmente trasportabile.

Quello del design è forse il comparto in cui ACER ha meglio lavorato negli ultimi anni. ACER Predator Helios Neo 16S AI rinuncia infatti all'aggressività tipica dei modelli precedenti in favore di linee pulite e di un profilo generale persino elegante , che fa leva su uno spessore di appena 18.9 mm.

Il fronte connettività vede i chip Killer Wireless Wi-Fi 6E 1675i e Killer Ethernet E3100G affiancati dal Bluetooth 5.4. Rispetto ad altri concorrenti, l'azienda taiwanese non ha risparmiato sulla dotazione che, seppure non comprenda gli ultimissimi standard, offre velocità e stabilità.

Predator Helios Neo 16S AI è equipaggiato con una USB-C 3.2 Gen 2 con supporto a DisplayPort, Thunderbolt 4 e Power Delivery, una porta USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort e Power Delivery, una porta USB-A 3.2 Gen1 e due porte USB-A 3.2 Gen 2 una delle quali con supporto alla ricarica, una HDMI 2.1, porta Ethernet e jack da 3.5 mm.

Dopo aver aggiornato sistema operativo e software, portando i Game Ready Driver alla versione 581.80, abbiamo lasciato la gestione energetica in mano ad ACER PredatorSense, l'applicazione proprietaria, utilizzando il profilo Turbo che all'occorrenza spinge al massimo TDP e sistema di raffreddamento. Abbiamo testato i giochi alla risoluzione 1440p e 4K utilizzando i settaggi predefiniti dai profili, valutando l'impatto di DLSS (qualità) e Multi Frame Generation quando possibile.

La modalità di prova di Predator Helios Neo 16S AI è identica a quella utilizzata per sistemi simili. Come al solito ci siamo affidati ad un mix di benchmark sintetici e di titoli in grado di portare al limite ogni singola componente del dispositivo e di sfruttare al meglio le tecnologie di CPU e GPU.

Benchmark sintetici

ACER Predator Helios Neo 16S AI può contare sul processore Intel Core Ultra 9 275HX che non teme i carichi di lavoro massicci, sia sul singolo core che nelle operazioni che richiedono l'impiego di tutti i thread. Lo dimostrano i numeri ottenuti da Cinebench 2024, che posizionano il laptop tra i top di gamma dell'intero segmento con 135 punti single-thread e 1592 punti multi-thread, confermati da CPU-Z con 818 punti single-core e 14548 punti multi-core. La bontà delle prestazioni viene confermata dai test sulla produttività di Procyon, che utilizzano il pacchetto Office reale: il laptop ottiene 321000 punti totali, suddivisi in 203000 Excel, 280000 PowerPoint e 584000 Word. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop da 115W si comporta altrettanto bene, perdendo circa il 15% di prestazioni raster rispetto alla versione da 140W, ma regalando numeri di alto livello: 4176 Speedway, 3648 Steel Nomad, 10550 Port Royal e 7935 Time Spy Extreme. Altrettanto buone le singole prove su DLSS e Ray Tracing. Come anticipa il nome, ACER Predator Helios Neo 16S AI è un dispositivo pronto a fronteggiare le sfide dell'intelligenza artificiale, grazie al combinato disposto di NPU Intel e GPU NVIDIA. Quest'ultima in particolare è predisposta alle prove più impegnative, come dimostrano i risultati dei test LLM di Procyon. Numeri da top di gamma anche con Blender Benchmark, con risultati che garantiscono potenza e fluidità anche sul versante della creatività. Infine, l'unità di archiviazione risulta veloce e si mantiene nella media del segmento con 6896 MB/s in lettura e 6184 MB/s in scrittura.

Nel corso delle prove sulla CPU abbiamo notato un leggero throttling nelle fasi di carico estremo, dovuto al surriscaldamento del processore con relativa limitazione di prestazioni, circoscritta in questo caso ad appena il 4%. Come è possibile notare dai grafici, lo stesso chip sul Lenovo Legion Pro 5 ottiene risultati mediamente più alti, proprio per questo motivo.

Tutto è probabilmente dovuto al profilo estremamente sottile del dispositivo ACER: come vedremo più avanti questo è paradossalmente sinonimo del buon lavoro del sistema di raffreddamento.

I risultati dei test sintetici rimangono comunque a livelli altissimi e anticipano le ottime prestazioni di gioco.